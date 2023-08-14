Сокровища шиномонтажа: что достают из покрышек в России

Отправляясь в путешествие или даже просто перемещаясь по городу нужно понимать и принимать: «что-то от чего-то» однажды окажется в колесе, инородное тело потом придется выковыривать, а покрышку — латать. Усиленный корд, говорили они, кевларовое волокно, дополнительные слои, особая резиновая смесь. Россия, говорим мы, и оказываемся ближе к истине. Увы, дороги после аварий у нас не убирают, из транспортных средств сыпется мусор и не только, сами граждане еще не привыкли оценивать «транспортные артерии», как свою собственность и, как следствие, уважать чистоту на обочине и в полосе.

Так что проколотое колесо — понятие обычное, штатное и совсем не удивляющее. Запаска, ключ, домкрат, шиномонтаж — последовательность действий, отточенная годами. Хоть на МКАД, хоть в «сплиновой» глубинке. Гораздо интереснее и даже веселее наблюдать «элементную базу», которую шиномонтажники вытаскивают из шин, проводя ремонт: тут ассортимент, рассказ о котором может стать украшением вечера в хорошей гаражной компании.

Удар, хлопок, индикатор и хорошо, черт возьми, знакомое чавканье в задней оси. Тормози, мы «словили», дорога вынесла свой штраф, независимый от камер фото- и видеофиксации. Время ругаться и пачкаться. Огрызок автомобильной запчасти, торчащий из покрышки, вызывает уважение размерами и качеством изготовления: не иначе немецкий автопром оставил частицу себя в третьей полосе. Собираем «годные остатки» и едем к ближайшему мастеру, ибо перемещаться без запасного колеса у нас не принято. Себе дороже.