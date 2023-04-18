Что показал дорожный тест скоростных летних шин Viatti Strada 2

Можно сказать, что выбор покрышек этого бренда, выпускаемых на одном из ведущих шинных предприятий России, был в какой-то мере предопределен. На это повлияло несколько факторов. Главным из них стал автомобиль, на который они ставились. Речь идет о свежеиспеченном условно российском паркетнике «Москвич 3».

Машина появилась в редакционном парке еще зимой, поэтому из автосалона ее забирали с «родным» китайским комплектом летней резины 17-го «радиуса», заботливо уложенной в багажник. Детально ознакомившись с особенностями этой штатной «обувки», эксперты в итоге решили поменять ее на комплект более прочных отечественных покрышек, благо у нас уже накоплен солидный опыт эксплуатации летних шин от Viatti.

Другим важным моментом, который в значительной степени предопределил выбор в пользу Viatti Strada 2, стали их новизна и улучшенные эксплуатационные свойства, заявленные производителями при разработке данных моделей. Наконец, не последнюю роль сыграли и положительные отзывы о них. А таких отзывов в Интернете уже немало несмотря на то, что в продаже эта серия шин появилась недавно.