Что показал дорожный тест скоростных летних шин Viatti Strada 2

Можно сказать, что выбор покрышек этого бренда, выпускаемых на одном из ведущих шинных предприятий России, был в какой-то мере предопределен. На это повлияло несколько факторов. Главным из них стал автомобиль, на который они ставились. Речь идет о свежеиспеченном условно российском паркетнике «Москвич 3».
Машина появилась в редакционном парке еще зимой, поэтому из автосалона ее забирали с «родным» китайским комплектом летней резины 17-го «радиуса», заботливо уложенной в багажник. Детально ознакомившись с особенностями этой штатной «обувки», эксперты в итоге решили поменять ее на комплект более прочных отечественных покрышек, благо у нас уже накоплен солидный опыт эксплуатации летних шин от Viatti.
Другим важным моментом, который в значительной степени предопределил выбор в пользу Viatti Strada 2, стали их новизна и улучшенные эксплуатационные свойства, заявленные производителями при разработке данных моделей. Наконец, не последнюю роль сыграли и положительные отзывы о них. А таких отзывов в Интернете уже немало несмотря на то, что в продаже эта серия шин появилась недавно.
Новинка представляет собой дальнейшее развитие семейства летних шин Strada, в котором уже присутствуют модели со звучным наименованием Asimmetrico. Они, кстати, неплохо зарекомендовали себя на наших дорогах. Что касается новой легковой версии с индексом «2», то, как отмечают сами разработчики, она ориентирована на автовладельцев, предпочитающих активный стиль вождения. На сегодняшний день Strada 2 является самой быстрой среди летних шин Viatti. Индекс ее категории скорости варьирует в диапазоне от Н до W (максималка — до 270 км/ч).
Учитывая это, инженеры проектировали конструкцию покрышки таким образом, чтобы автомобилю были надежно гарантированы устойчивость, управляемость и комфортность езды даже в экстремальных условиях эксплуатации. Так, для обеспечения требуемых динамических и тормозных показателей, а также топливной экономичности, в протекторе применена инновационная резиновая смесь, отличающаяся высокими сцепными свойствами. Удалось улучшить и показатели устойчивости, управляемости и шума. Это было достигнуто в том числе за счет выбора асимметричного рисунка беговой дорожки.
Безусловно, при проектировании «Страды» разработчиками учитывались и особенности российских дорог, а также специфика наших климатических условий. Последнее очень важно в плане обеспечения пассивной безопасности, особенно при езде в дождливую погоду. Надо отдать должное инженерам — в этом отношении покрышка проработана на отлично. По крайней мере, именно такой вывод напрашивается по субъективным оценкам наших тест-пилотов, неоднократно проверявших стойкость новинки к аквапланированию на мокрой дороге.
Высокое сопротивление акваплэннингу достигнуто, в первую очередь, за счет фирменной технологии Hydro Safe V. Благодаря ей, во время движения протектор шины эффективно выдавливает воду из пятна контакта, «выбрасывая» излишки влаги через четыре продольные канавки. Что, как мы убедились, способствует сохранению хороших сцепных свойств покрышек с дорогой. Поэтому и поведение «Москвича 3», обутого в Strada 2, в слякотную погоду получается вполне прогнозируемым. На мокром асфальте кроссовер ведет себя уверенно, в том числе и при движении на высокой скорости.
Но нагляднее всего свои скоростные качества эти летние шины демонстрируют на сухом дорожном покрытии. В этом мы неоднократно убеждались во время многокилометровых вояжей и по столичной МКАД, и по подмосковной ЦКАД, где есть хорошая возможность прохватить с ветерком.
Подобные тест-драйвы позволили отметить у резины такие свойства, как высокая курсовая устойчивость при движении по прямой, а также уверенное прохождение поворотов. Причем на этих шинах можно уверенно штурмовать любые, в том числе и весьма извилистые виражи. Главное при этом — не снижать контроль за скоростью машины.
Такое «дорожное» тестирование шин заодно позволило оценить и тормозные, и разгонные свойства новинки на сухом асфальте. Позволим себе заявить: новые покрышки от Viatti уверенно цепляются за дорогу и уже после нескольких коротких упражнений, сделанных водителем по схеме «старт-стоп», позволяют ему грамотно прогнозировать тормозной путь. Что, согласитесь, очень важно при скоростной езде по автостраде, особенно при движении в плотном потоке машин.
Оценив на практике ходовые качества обновки, мы теперь можем ответственно утверждать: данные модели, безусловно, получились удачными. Достаточно сказать, что по сочетанию своих эксплуатационных свойств и стоимости они уже входят в число лидеров среди шин своего скоростного сегмента. Неудивительно, что сегодня эти модели охотно приобретают и владельцы премиальных иномарок.
Так, во время очередной поездки на «Москвиче 3», наш тест-редактор заметил на одном из паркингов Audi A6, также «обутую» в новые Strada 2, и решил пообщаться с ее хозяином. В разговоре выяснилось, что поставили шинную обновку всего пару недель назад, причем за это время машина успела «намотать» по дорогам уже более 3000 км.
По словам владельца Audi, ходовые качества новых шин его полностью устраивают, а по шумности и комфортности езды они оказались даже лучше тех летних импортных покрышек, что стояли на автомобиле ранее.