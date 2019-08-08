Подлые ловушки ГИБДД при переэкзаменовке после лишения «прав»

Представьте такую ситуацию. Вы живете, скажем, в Архангельске и во время летнего отпуска оказались на машине, допустим, в Саратов. Там — сознательно или нечаянно — выехали в запрещенном месте на встречную полосу и суд лишил вас за это «прав» на полгода. Во-первых, чтобы начался отсчет срока лишения, вы обязаны опять приехать из Архангельска в Саратов и сдать удостоверение в орган ГИБДД, оформивший протокол за «встречку».

Через погода вам их должны вернуть. Но, согласно постановлению Правительства №1191, регулирующего эту процедуру, придется опять тратить немалые деньги и время на поездку из родного Архангельска в чертов Саратов и сдавать теоретический экзамен по ПДД, чтобы выручить свои «корочки».

По идее, можно письменно обратиться в саратовскую ГИБДД и ходатайствовать о пересылке вашего удостоверения в архангельское УГИБДД. Но, скорее всего, вам откажут, сославшись на отсутствие денег в бюджете ведомства на оплату почтовых услуг. Так что поездка на промозглое зимнее причерноземье вам гарантирована.

И не факт, что вы оттуда сможете в кратчайшее время вернуться! «Завалил теорию» — ходи дальше без «прав», а потом приходи пересдавать заново. Таков порядок. Но ГИБДД еще и злостно усугубляет эту проблему!