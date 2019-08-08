Подлые ловушки ГИБДД при переэкзаменовке после лишения «прав»

Если вы думаете, что оставленные судом без водительского удостоверения автомобилисты — это кучка каких-то маргиналов, то сильно ошибаетесь. Ежегодно в стране без в/у за те или иные прегрешения остается более 400 000 человек. И их права при возврате «прав» вот уже который год самым циничным образом нарушаются ГИБДД.
Максим Строкер

Представьте такую ситуацию. Вы живете, скажем, в Архангельске и во время летнего отпуска оказались на машине, допустим, в Саратов. Там — сознательно или нечаянно — выехали в запрещенном месте на встречную полосу и суд лишил вас за это «прав» на полгода. Во-первых, чтобы начался отсчет срока лишения, вы обязаны опять приехать из Архангельска в Саратов и сдать удостоверение в орган ГИБДД, оформивший протокол за «встречку».

Через погода вам их должны вернуть. Но, согласно постановлению Правительства №1191, регулирующего эту процедуру, придется опять тратить немалые деньги и время на поездку из родного Архангельска в чертов Саратов и сдавать теоретический экзамен по ПДД, чтобы выручить свои «корочки».

По идее, можно письменно обратиться в саратовскую ГИБДД и ходатайствовать о пересылке вашего удостоверения в архангельское УГИБДД. Но, скорее всего, вам откажут, сославшись на отсутствие денег в бюджете ведомства на оплату почтовых услуг. Так что поездка на промозглое зимнее причерноземье вам гарантирована.

И не факт, что вы оттуда сможете в кратчайшее время вернуться! «Завалил теорию» — ходи дальше без «прав», а потом приходи пересдавать заново. Таков порядок. Но ГИБДД еще и злостно усугубляет эту проблему!

Уже упомянутое выше 1191-е постановление говорит, что «лишенец» для возврата «прав» обязан выдержать экзамен на знание ПДД — и, подчеркнем, только ПДД. На практике же, придорожные полицейские предлагает ему отвечать на стандартный набор билетов — такой же, какой полагается только окончившим автошколу кандидатам в водители. А в нем, помимо вопросов по Правилам, есть пункты по основам безопасности дорожного движения, оказанию первой помощи, устройству машины и т. п. То есть те, на которые гражданин, возвращающий себе «права» отвечать не должен. Несмотря на это, если гражданин «срезается» на «медицинском» вопросе, ГАИ засчитывает такую ошибку, как незнание ПДД.

Это — прямое нарушение постановления №1191, однако никто в руководстве ГИБДД, включая главу ведомства генерала Черникова, по этому поводу, похоже, даже не шевелится. Хотя, по идее, Госавтоинспекция была обязана давным давно разработать специальный пакет экзаменационных билетов для возвращающих «права» после лишения. С вопросами исключительно по ПДД — без всякой «медицины», устройства двигателя и прочего «шлака».

Правда, во всех этих безобразиях части водителей гаишники оставили шикарную лоазейку, чтобы и не ездить в чужой город, и… вообще не переэзаменовываться. Это возможно, оказывается, когда за время лишения закончился срок действия «прав». В этом случае можно просто пойти в отдел ГИБДД по месту регистрации и попросить выдать, внимание, дубликат(!) в/у! Сотрудник ГИБДД увидит в базе данных, что срок лишения истек, и старый бланк «прав», хранящийся в недрах ГИБДД другого региона, уже не действителен.

Поэтому ваше требование дубликата будет совершенно законно. Да, придется заплатить пошлину за выдачу нового удостоверения. Но зато не нужно будет пересдавать экзамен и тратиться на поездку в чужой город! А тому, кто лишен за пьяное вождение, в подобной ситуации — дополнительный бонус. Ему, к тому же, не потребуется предоставлять в ГИБДД медицинскую справку, как того требует стандартная процедура.

Самое интересное, что о всех этих нестыковках и правовых казусах в ГИБДД знают давно. Тем удивительнее, что когда осенью 2018-го года в 1191-е постановление вносились очередные поправки, Госавтоинспекция даже не дернулась заодно урегулировать и нюансы в области возврата «прав» лишенным. Видимо, ее руководству глубоко скучны проблемы, возникающие у граждан с неотлаженностью этой государственной услуги.

Как, впрочем, и масса других проблем в области безопасности дорожного движения, годами остающимися нерешенными.

автоправо, встречная полоса, лишение прав, медсправка, ПДД, ГИБДД, алкотестер
8 августа 2019
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