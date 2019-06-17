Осторожно, огнеопасно: почему дымит дизель, и как это лечить

Прежде, чем «бить тревогу», разводить руками и кричать про «баранку этого пылесоса», разберемся в ситуации. Роскошный внедорожник или семейный универсал выдал столб дыма. Какого цвета? Сегодня подробно поговорим о самом распространенном в дизельном семействе выхлопе, наводящем ужас на малоопытных водителей. О черном дыме.

Дано: автомобиль внезапно, без видимых на то причин, рывков и звуков, выдал столб непроглядно черного, как на пожаре, дыма. И спустя всего несколько минут вернулся к нормальному «поведению». Что это было? Это плановая очистка сажевого фильтра, элемента автомобильной «экологии», который призван собирать твердые остатки сгорания дизельного топлива — сажу. Происходит это зачастую из-за городской эксплуатации авто. Те самые пробки.

Сажевый фильтр достаточно дорогой, замена его обойдется минимум в 50 000 рублей, поэтому автопроизводители оснащают автомобили системой его очистки.

Как только фильтр забивается, датчики подают соответствующий сигнал на «мозг», который с помощью системы EGR — рециркуляции отработанных газов — «прожигает» забитые грязью соты.

Из выхлопной трубы идет черный, как смоль, дым. Это абсолютно штатная и безобидная ситуация. Более того, очистка должна производится регулярно, а машины без автоматической системы должны посещать профильные СТО, чтобы чистить фильтр. Механики подключат сервисный компьютер, и автомобиль будет дымить около 20 минут. Если не проводить эту операцию, то мощность мотора упадет, а через определенное время придется навестить кассу с совсем другим чеком.