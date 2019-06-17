Осторожно, огнеопасно: почему дымит дизель, и как это лечить

Фото: АвтоВзгляд
Столб черного дыма, клубами валящий из-под днища автомобиля, всегда вызывает острый приступ волнения или даже беспокойства. Неужели «железный конь» собирается на покой? Не рубите сгоряча, не рубите! Разбор возможных причин — на портале «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Прежде, чем «бить тревогу», разводить руками и кричать про «баранку этого пылесоса», разберемся в ситуации. Роскошный внедорожник или семейный универсал выдал столб дыма. Какого цвета? Сегодня подробно поговорим о самом распространенном в дизельном семействе выхлопе, наводящем ужас на малоопытных водителей. О черном дыме.

Дано: автомобиль внезапно, без видимых на то причин, рывков и звуков, выдал столб непроглядно черного, как на пожаре, дыма. И спустя всего несколько минут вернулся к нормальному «поведению». Что это было? Это плановая очистка сажевого фильтра, элемента автомобильной «экологии», который призван собирать твердые остатки сгорания дизельного топлива — сажу. Происходит это зачастую из-за городской эксплуатации авто. Те самые пробки.

Сажевый фильтр достаточно дорогой, замена его обойдется минимум в 50 000 рублей, поэтому автопроизводители оснащают автомобили системой его очистки.

Как только фильтр забивается, датчики подают соответствующий сигнал на «мозг», который с помощью системы EGR — рециркуляции отработанных газов — «прожигает» забитые грязью соты.

Из выхлопной трубы идет черный, как смоль, дым. Это абсолютно штатная и безобидная ситуация. Более того, очистка должна производится регулярно, а машины без автоматической системы должны посещать профильные СТО, чтобы чистить фильтр. Механики подключат сервисный компьютер, и автомобиль будет дымить около 20 минут. Если не проводить эту операцию, то мощность мотора упадет, а через определенное время придется навестить кассу с совсем другим чеком.

Увы, современные дизельные моторы не столь надежны, а черный дым не всегда является следствием очистки сажевого фильтра. Причиной его появления чаще всего становятся неполадки в работе двигателя, которые можно и нужно локализовывать немедленно. Потому, что черный дым — это симптом серьезных проблем. Он появляется, если топливо в цилиндрах сгорает не полностью. Происходит это по нескольким причинам. Начнем с малого — с нехватки воздуха.

Дизельному «движку» необходимо намного больше воздуха, чем бензиновому.

Обеднение топливной смеси за счет избытка воздуха не происходит, ведь принцип работы мотора на тяжелом топливе совсем иной: солярка поступает в цилиндры под давлением и воспламеняется от высокой температуры, а не искры. Для сгорания соляры требуется огромный объем кислорода. Поэтому первой причиной черного дыма из выхлопной трубы становится забитый воздушный фильтр. Поменяв его, можно решить проблему.

Причиной №2 является низкое качество заправленного топлива, которое просто не способно сгореть полностью. Решить такую проблему можно либо «выкатав» дрянную горючку, либо добавив в бак специальных присадок. И тот, и другой метод приведет к загрязнению сажевого фильтра, но поездка в сервис для очистки топливного бака и магистралей окажется не всем по карману.

Еще одной причиной черного дыма, не столь частой, но тоже встречающейся на наших широтах, является нарушение работы турбины. Иногда это просто соскочивший патрубок, поправив который можно смело ехать дальше. Локализовать эту неисправность можно перегазовкой — нехватка воздуха мгновенно отразится «столбом черноты» из выхлопной трубы.

Четвертым по популярности пунктом в нашем списке станет простой износ, а точнее — неисправности в работе форсунок, ТНВД, цилиндро-поршневой группы. Без опытного «хирурга» в таком случае уже не обойтись. Предстоит глубокий и дорогостоящий ремонт или замена силового агрегата на «контрактный». Большинство автовладельцев в такой ситуации предпочитают либо продать автомобиль, либо докатать его «до конца». Если двигатель начал плохо заводиться, тяжело работать и чадить — пора обратиться к профессионалам. Чем раньше — тем лучше.

Чтобы долго и счастливо эксплуатировать любой автомобиль — нужно хоть немного разобраться в его устройстве, узнать особенности и специфику конкретной модели. И, конечно, достать-таки из красивой фирменной папки «мануал». Тогда многие вопросы отпадут сами собой. А все остальные — проще и дешевле отдать на откуп профессионалам. Современная машина — не лучшее место для эксперимента.

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17 июня 2019
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