Как сохранить лобовое стекло чистым, не тратя омывающую жидкость

Базовое оснащение любого автомобиля, будь то старенький «Жигуль» или самый современный S-class, постепенно перестает удовлетворять потребностям его обладателя. Россияне отдают предпочтение самостоятельной «индивидуализации» автомобиля: ставят новые колеса, вешают спойлеры и клеят наклейки.

Но особый фетиш — это техническое дооснащение. Новые магнитолы и колонки, лебедки и шноркели, радиостанции и бортовые компрессоры. Список гаджетов и технических элементов бесконечен.

Среди опций встречаются совершенно бесполезные — вроде подсветки замочных скважин и различных ионизаторов воздуха — но попадаются и действительно продуктивные.

Например, веерные форсунки стеклоомывателя: струя воды бьет из «брызгалки» не в две точки, томно стекая в водосток, а покрывает широкое пространство, буквально весь триплекс. И такой результат достигается за одно нажатие на соответствующий орган управления!

Они позволяют не только значительно лучше отмыть стекло — живительная влага попадает разом во множество точек — но и значительно сэкономить омывающую жидкость. Ведь для комплексной очистки триплекса требуется куда меньше нажатий на злополучный рычажок.

Более того, эта опция позволяет дольше сохранять стекло от затирания дворниками, поскольку щетки не скребут «по сухому». Обычно веерные форсунки «колхозили» на все подряд машины, покупая комплект для автомобилей Volvo: две новые форсунки обходились в три тысячи рублей, а крепление дорабатывали уже на гараже.