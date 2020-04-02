Как сохранить лобовое стекло чистым, не тратя омывающую жидкость

Базовое оснащение любого автомобиля, будь то старенький «Жигуль» или самый современный S-class, постепенно перестает удовлетворять потребностям его обладателя. Россияне отдают предпочтение самостоятельной «индивидуализации» автомобиля: ставят новые колеса, вешают спойлеры и клеят наклейки.
Но особый фетиш — это техническое дооснащение. Новые магнитолы и колонки, лебедки и шноркели, радиостанции и бортовые компрессоры. Список гаджетов и технических элементов бесконечен.
Среди опций встречаются совершенно бесполезные — вроде подсветки замочных скважин и различных ионизаторов воздуха — но попадаются и действительно продуктивные.
Например, веерные форсунки стеклоомывателя: струя воды бьет из «брызгалки» не в две точки, томно стекая в водосток, а покрывает широкое пространство, буквально весь триплекс. И такой результат достигается за одно нажатие на соответствующий орган управления!
Они позволяют не только значительно лучше отмыть стекло — живительная влага попадает разом во множество точек — но и значительно сэкономить омывающую жидкость. Ведь для комплексной очистки триплекса требуется куда меньше нажатий на злополучный рычажок.
Более того, эта опция позволяет дольше сохранять стекло от затирания дворниками, поскольку щетки не скребут «по сухому». Обычно веерные форсунки «колхозили» на все подряд машины, покупая комплект для автомобилей Volvo: две новые форсунки обходились в три тысячи рублей, а крепление дорабатывали уже на гараже.
А потом на все мониторы страны попала знаменитая китайская барахолка, которая продавала то же самое, только в 10 раз дешевле. Пропустить такое предложение было бы просто кощунством, и россияне бросились скупать аксессуары. «Веерки» из Китая быстро ломались, трескались на морозе и мгновенно забивались мусором. Внутренняя часть за несколько секунд покрывалась окислами и переставала пропускать «омывайку». Насос грелся, а потом и горел.
Но самый сложный момент был и остается установка: приходилось допиливать, дорабатывать и клеить, нарушая не только внешний вид, но и технические параметры. Работать эта конструкция зачастую просто отказывалась, а вернуть на место «оригинальные» запчасти уже не представлялось возможным. Замкнутый круг.
Впрочем, китайцы проблему решили достаточно оперативно: во-первых, выросло качество. До сих пор можно купить деталь и за пару долларов, но, увеличив бюджет, автовладелец получит действительно достойную веерную форсунку. Во-вторых, появились «брызгалки», заточенные под конкретную марку и модель автомобиля. Стоимость, естественно, будет еще выше — на Mitsubishi Pajero такие будут стоить около 800 рублей за пару — но установка не потребует никаких доработок и займет всего несколько минут.
Такое дооснащение или, если хотите, тюнинг позволит дольше сохранять лобовое стекло в чистоте, защитить его от износа, связанного с работой дворников, и, что немаловажно, значительно сократить потребление омывающей жидкости.
Даже с учетом стабильной работы омывателей фар, на целый день эксплуатации теперь уходит менее половины канистры. И это — в Москве. Одним словом, стоит поискать веерные форсунки, только сначала лучше ознакомиться с принципом их работы.