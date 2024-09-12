Рывки авто при разгоне: возможные причины и последствия

Как реагировать, если в один не самый прекрасный день автомобиль при разгоне вдруг начинает двигаться рывками? Можно ли считать это проблемой и стоит ли игнорировать? В чем могут крыться причины такого поведения машины? Портал «АвтоВзгляд» получил ответы эксперта на эти вопросы.

Прежде чем говорить о возможных причинах рывков автомобиля при наборе скорости, стоит понять физику самого явления, отмечает эксперт по автомобильной диагностике Иван Белов. Все начинается, по его словам, с неправильного формирования рабочей смеси в одном или нескольких цилиндрах, что, в свою очередь, может происходить из-за переизбытка или, наоборот, недостатка воздуха в цилиндре, отсутствия нормального поджига смеси, а также недостаточного количества топлива. Угловая скорость коленчатого вала в момент разгона машины резко становится неравномерной и вызывает рывки автомобиля во время движения, рассказывает эксперт.

Чаще всего условие для проявления «недуга» — то есть неправильное формирование рабочей смеси — возникает из-за проблем в системе зажигания, а именно — в связи с неисправностью свечей и (или) катушек зажигания. Обычно дело в несвоевременной замене свечей. Если на авто установлены обычные свечи зажигания, то интервал их замены — 20-30 тыс. км. Иридиевые и платиновые могут эффективно проработать гораздо дольше — 60-75 тыс. км.

— Не стоит дожидаться вышеупомянутых симптомов в поведении машины, — рекомендует Белов. Лучше всего соблюдать необходимый интервал замены, как и в случае, например, с моторным маслом. — Мы же не ждем, пока оно поменяет цвет или перестанет быть вязким, мы его просто меняем. Также и со свечами. Их неисправность, кстати, является и причиной выхода из строя катушек зажигания, что уже делает ремонт авто дороже, — предупреждает собеседник портала «АвтоВзгляд».

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Впрочем, причина рывков машины при наборе скорости может состоять и в другом, признает он. Не исключена, например, неисправность датчика коленвала, могут быть забиты форсунки, сбит зазор клапанов в ДВС.

Наконец, могут прогореть тарелки клапанов, может отсутствовать компрессия или подсос воздуха. И это не полный список. Бывали случаи, когда проблема возникала даже из-за неисправной трансмиссии.

Так что если свечи зажигания в порядке, а рывки при движении все равно происходят, то лучше не пытаться определить причину самостоятельно. Но решать проблему придется: подобные симптомы сильно сказываются на ресурсе двигателя. Как минимум, вырастает расход топлива.

— В моей практике, — вспоминает наш эксперт, — был случай, когда человек обратился с такой проблемой, и в ходе диагностики выяснилось, что причина неисправности — в треснувшем впускном клапане одного из цилиндров. Посоветовал отремонтировать головку блока цилиндров. Но клиент меня не послушал, — сетует Белов. — Через пару дней треснувший клапан развалился. Обломки попали внутрь камеры сгорания, где окончательно испортили цилиндр. В итоге пришлось приобретать новый двигатель...