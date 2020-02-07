Почему категорически нельзя поднимать «дворники» на авто во время снегопада

Мало кому из автовладельцев нравится часто покупать новые щетки стеклоочистителя. Зато многие из них наслышаны о том, что «дворники» быстрее изнашиваются, если пытаться с их помощью счищать с лобового снег и лед.

Да и сам по себе факт регулярного примерзания «дворников» к его поверхности не добавляет у людей уверенности в их долгой и качественной службе. К тому же многие из автолюбителей знают за собой привычку включать стеклоочиститель машины после долгой стоянки, как говорится, не глядя — не проверив, примерзли его щетки или нет.

Если они свободны, все будет хорошо, а если их сковал лед, то и до повреждения резинок может дойти. Да и электромоторчику, приводящему в движение «дворники», тоже совсем не полезно перенапрягаться из-за их приморозки.

Спасением от всех вышеперечисленных бед считается простейшая манипуляция: оставляешь машину надолго и метеорологи обещают снегопад — подними поводки стеклоочистителя, чтобы «дворники» болтались над «лобовухой»! Популярность этого метода более чем высока: убедиться в этом можно, пересчитав количество авто с устремленными ввысь поводками на какой-нибудь крупной открытой парковке в период мощных снегопадов.

На самом же деле поднимать дворники ради благой цели спасения резиночек столь же оправданно, как идея ходить под дождем по лужам босиком с тем, чтобы ботинки не промокли.