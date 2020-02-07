Почему категорически нельзя поднимать «дворники» на авто во время снегопада

Мало кому из автовладельцев нравится часто покупать новые щетки стеклоочистителя. Зато многие из них наслышаны о том, что «дворники» быстрее изнашиваются, если пытаться с их помощью счищать с лобового снег и лед.
Да и сам по себе факт регулярного примерзания «дворников» к его поверхности не добавляет у людей уверенности в их долгой и качественной службе. К тому же многие из автолюбителей знают за собой привычку включать стеклоочиститель машины после долгой стоянки, как говорится, не глядя — не проверив, примерзли его щетки или нет.
Если они свободны, все будет хорошо, а если их сковал лед, то и до повреждения резинок может дойти. Да и электромоторчику, приводящему в движение «дворники», тоже совсем не полезно перенапрягаться из-за их приморозки.
Спасением от всех вышеперечисленных бед считается простейшая манипуляция: оставляешь машину надолго и метеорологи обещают снегопад — подними поводки стеклоочистителя, чтобы «дворники» болтались над «лобовухой»! Популярность этого метода более чем высока: убедиться в этом можно, пересчитав количество авто с устремленными ввысь поводками на какой-нибудь крупной открытой парковке в период мощных снегопадов.
На самом же деле поднимать дворники ради благой цели спасения резиночек столь же оправданно, как идея ходить под дождем по лужам босиком с тем, чтобы ботинки не промокли.
По-настоящему рачительный автовладелец должен знать, что «дворники» к стеклу прижимаются специальными пружинками. Они спрятаны в основании каждого поводка.
Когда мы задираем их вверх и оставляем надолго в таком положении, эти пружины растягиваются практически до максимально возможных значений. Известно, что чем дольше в подобном положении они проводят времени, тем резче и быстрее падает их упругость.
Все бы ничего, но вот беда: эффективность работы «дворников» зависит отнюдь не только от них самих. На самом деле, гораздо более серьезное влияние на качество очистки «лобовика» оказывает именно величина усилия, с которым резинка очистителя прижимается к стеклу.
С ослабшей пружиной поводка даже самый замечательный дворник будет «мазать», оставляя непрочищенные зоны или вообще не справляясь со своей задачей. Таким образом, манера поднимать «дворники», конечно, спасает от их примерзания к стеклу, но одновременно создает куда более серьезную проблему — выводит из строя сам механизм стеклоочистки.
Таким образом, лучше не заниматься ерундой, поднимая поводки, а просто взять за правило не прикасаться к рукоятке включения «дворников» до того момента, когда лобовое стекло будет освобождено от снега — вручную водителем машины или с помощью встроенного электроподогрева.