Как «карманным фонарем» завести машину с севшим аккумулятором

Автор этих строк — водитель с двадцатилетним стажем — не раз попадал в описанные выше ситуации, поэтому стал искать для себя хорошее пуско-зарядное устройство, которое должно быть очень компактным, надежным и с достаточно мощной батареей.

Общая конструкция таких портативных jump-стартеров довольно схожая: батарея с модулем зарядки, защитное реле и провода с клеммами. Самые качественные изделия отличаются батареей, которая помимо «честной» емкости должна обладать высокой токоотдачей, чтобы кратковременно выдать максимальный пусковой ток. А еще должен быть надежный блок управления защитным реле, чтобы исключить короткое замыкание и переполюсовку.

Остается лишь вопрос: как «карманный пускач» может выдать такой же пусковой ток, какой выдает 15-килограммовый автомобильный аккумулятор.

Дело в том, что «сотни ампер» нужны только для очень короткого импульса, когда ротор стартера надо стронуть с места. После того как началось вращение, пришел в движение коленвал, ток потребления стартера падает до 200 ампер, а при длительном вращении якоря стартера и вовсе уменьшается до 60 ампер. Получается, что компактным «пускачем» можно завести даже мощный автомобиль.

В результате поисков я нашел пуско-зарядные устройства Dunobil, которые полностью отвечают моим требованиям. Выбор пал на модели Strom Licht и Strom Mini.