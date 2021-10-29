Как «карманным фонарем» завести машину с севшим аккумулятором

Трудности при запуске двигателя, особенно после ночной стоянки, хорошо знакомы владельцам как подержанных, так и новых машин. У «бэушек» часто даже новый аккумулятор «кончается» через три года эксплуатации. Да и у новых авто с пуском могут быть проблемы, например, из-за неправильно установленной сигнализации. Зная это, продавцы автомагазинов наперебой предлагают разные пусковые устройства, но найти нужное оказывается не так-то просто.
Обычный гаражный «пускач» довольно громоздкий и тяжелый, ведь это, по сути, тот же аккумулятор с проводами. Да и не в каждом есть защита от переполюсовки. Так что, если перепутал провода, то можно легко спалить электрику. «Крокодилы», которые крепят к клеммам батареи, тоже бывают разного качества. В иных оплавляются контакты, они плохо прилегают к клеммам, так что машину просто можно не завести. Новомодные пусковые устройства конденсаторного типа стоят как космический корабль, а батареи в дешевых «зарядниках» могут взрываться, как это бывает в смартфонах.
Автор этих строк — водитель с двадцатилетним стажем — не раз попадал в описанные выше ситуации, поэтому стал искать для себя хорошее пуско-зарядное устройство, которое должно быть очень компактным, надежным и с достаточно мощной батареей.
Общая конструкция таких портативных jump-стартеров довольно схожая: батарея с модулем зарядки, защитное реле и провода с клеммами. Самые качественные изделия отличаются батареей, которая помимо «честной» емкости должна обладать высокой токоотдачей, чтобы кратковременно выдать максимальный пусковой ток. А еще должен быть надежный блок управления защитным реле, чтобы исключить короткое замыкание и переполюсовку.
Остается лишь вопрос: как «карманный пускач» может выдать такой же пусковой ток, какой выдает 15-килограммовый автомобильный аккумулятор.
Дело в том, что «сотни ампер» нужны только для очень короткого импульса, когда ротор стартера надо стронуть с места. После того как началось вращение, пришел в движение коленвал, ток потребления стартера падает до 200 ампер, а при длительном вращении якоря стартера и вовсе уменьшается до 60 ампер. Получается, что компактным «пускачем» можно завести даже мощный автомобиль.
В результате поисков я нашел пуско-зарядные устройства Dunobil, которые полностью отвечают моим требованиям. Выбор пал на модели Strom Licht и Strom Mini.
Первый исполнен в форме фонарика, весит всего 400 граммов, а его длина — 215 мм. Кстати, о «карманных фонарях»…. Strom Licht можно использовать и как серьезный источник света, способный работать до 11 часов. Светодиодный свет очень мощный и яркий. Но главное в этом гаджете, конечно, полимерная литиевая батарея емкостью 8000 мАч. Пиковый ток батареи — 600 ампер! Таким можно оживить даже 5-литровый бензиновый мотор или 2-литровый дизель. А чтобы ничего не спалить, у прибора в наличии целых десять функций защиты.
Сама батарея рассчитана на более чем 1000 циклов заряда-разряда, проседая после этого всего до 70% своей изначальной емкости, так что девайс прослужит долго.
Весь процесс «оживления» севшего аккумулятора прост, так что с ним справится даже далекая от технических нюансов девушка-водитель. Подсоединяем смарт-кабель к клеммам, ждем, когда на нем загорится зеленый индикатор, и заводим автомобиль.
Хотя тут необходимо небольшое отступление. Бывает так, что вроде все сделано правильно, клеммы подключены, а стартер не крутит. Дело может быть в плохом контакте «крокодилов» с клеммами, когда первые касаются вторых совсем немного. Все зависит от формы контактов. Так вот, у Dunobil Strom Licht они правильной формы, позволяющие захватить большую площадь клеммы, поэтому проблем с пуском у меня не было.
После того, как мотор заработал, отсоединяем прибор и кладем его в удобный бокс, входящий в комплект поставки. Кстати, там есть место и для USB-кабеля. С его помощью можно заряжать как сам «пускач-фонарик», так и различные гаджеты, скажем, ноутбук. Главное, не забудьте после того, как мотор начал работать, отсоединить клеммы устройства от аккумулятора (на это дается примерно 30 секунд). Это общее требование к таким устройствам, так что не будем его нарушать.
Dunobil Strom Mini — еще более компактная модель, которую можно легко положить в карман куртки. В его основе такая же полимерная литиевая батарея емкостью 8000 мАч. То есть и с помощью этого устройства можно завести силовой агрегат тяжелого внедорожника.
Смарт-кабель обладает защитами от переполюсовки, от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. Есть даже защита от появления искр. Компактность модели позволяет использовать Strom Mini не только по прямому назначению, но и быстро зарядить планшет, смартфон, электронную сигарету или гарнитуру у мотоциклистов.
…И, если честно, после теста продукции Dunobil уже не тянет пользоваться громоздкими «пускачами». Компактные устройства много лучше, к тому же более универсальны. Они не только не оставят без машины, когда батарея «сдохла», но еще и выручат, когда «сел» смартфон и есть угроза остаться без связи и интернета. Кстати, в самое ближайшее время линейка пусковых устройств Dunobil пополнится моделью Strom Wireless с функцией беспроводной зарядки гаджетов и емкостью батареи 10000 мАч, и мне уже не терпится попробовать новинку в деле.