Почему лампа заряда аккумулятора на «приборке» то загорается, то гаснет

Когда начинается подобная «светомузыка», обычно все валят на проблемы с аккумулятором. Говорят, что у него не та емкость. На самом деле емкость батареи абсолютно не влияет на эффективность его заряда. Особенно на исправном автомобиле. Давайте разберемся, в чем же кроется причина неисправностей.
Типичная ситуация: аварийная лампа заряда аккумулятора медленно гаснет, когда водитель нажимает педаль газа и снова загорается, когда газ отпущен. То есть получается, что с ростом оборотов мотора растет и напряжение, а когда обороты снижается, напряжение падает.
Подобное поведение говорит о том, что вышел из строя выпрямитель или диодный мост. Кроме этого, может сбоить генератор. Почти всегда проблема кроется именно в них. Так что такая неисправность лечится заменой выпрямителя либо диагностикой генератора.
Есть и еще один вариант этой же проблемы: с каждым запуском мотора лампа заряд аккумулятора горит, а с нажатием газа — гаснет. В этом случае нужно обратить внимание только на генератор. Кроме толстого «плюсового» провода, у него есть еще один тонкий проводок. Этот самый проводок идет от приборной панели, и если он протирается или окисляется, то возникает симптом «недозарядки». Лечение тут простое. Достаточно проверить провод на предмет разрывов или ржавчины на контактах.
Наконец, возможна и так называемая «плавающая» неисправность. Лампа начинает гореть слабо и довольно редко, затем ситуация становится хуже, и в итоге заряда не хватает для нормального питания батареи. В этом случае надо проверить контакты на выводах медных обмоток статора генератора. Если там повреждения или обрыв, то такой генератор следует заменить.