Почему лампа заряда аккумулятора на «приборке» то загорается, то гаснет

Когда начинается подобная «светомузыка», обычно все валят на проблемы с аккумулятором. Говорят, что у него не та емкость. На самом деле емкость батареи абсолютно не влияет на эффективность его заряда. Особенно на исправном автомобиле. Давайте разберемся, в чем же кроется причина неисправностей.

Типичная ситуация: аварийная лампа заряда аккумулятора медленно гаснет, когда водитель нажимает педаль газа и снова загорается, когда газ отпущен. То есть получается, что с ростом оборотов мотора растет и напряжение, а когда обороты снижается, напряжение падает.

Подобное поведение говорит о том, что вышел из строя выпрямитель или диодный мост. Кроме этого, может сбоить генератор. Почти всегда проблема кроется именно в них. Так что такая неисправность лечится заменой выпрямителя либо диагностикой генератора.