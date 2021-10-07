Что такое «контрактный аккумулятор», и стоит ли его покупать

С аккумуляторами, которые требуют замены достаточно часто и в каждом автомобиле, произошло тоже самое. Рынок подрос, доходы упали, начались пляски с реанимациями, восстановлениями и прочими «тонкими материями», которые далеко не каждому автовладельцу интересны. А ездить надо. Тут-то и подоспела рыночная экономика, которая у нас без всякого сомнения уже родилась: на досках объявлений, форумах и топиках появились весьма привлекательные объявления, предлагающие купить «контрактный аккумулятор», который по заявлению продавца проживет минимум год. Стоит такой 1 500 – 2 000 рублей. Однако!

«Соль» предприятия заключается в том, что абсолютное большинство сдаваемых в приемку аккумуляторов идут не в переработку, как было заявлено, а в повторное использование: их чистят, заправляют, прогоняют через «заряд-разряд», да отправляют новому покупателю. Дикие времена, когда на такие батареи просто клеили наклейки и продавали, как новые, прошли, но предприниматели-то остались. Судите сами: обычную батарейку можно сдать за 300—400 рублей, еще за пару сотен ее приведут в «форму», а продавать будут уже втрое дороже! Вот это маржинальность, такому даже продавцы китайского барахла позавидуют. С другой стороны, новая батарея тоже обойдется дороже, как минимум, в пару раз…

Несмотря на привлекательность цены и гарантии, проживет такой АКБ недолго, а зимой может и не провернуть заиндевевший мотор. Если желание или потребность сэкономить высока, лучше уж постараться реанимировать свой аккумулятор, вернув его к жизни путем простых мероприятий, которые портал «АвтоВзгляд» описывал уже неоднократно. Но, выбирая тот или иной путь, стоит помнить вечное правило: скупой платит дважды.