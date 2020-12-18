Под напряжением: готовим дачный бензогенератор к зимним отключениям света

Гори-гори ясно

Хотя, например, специалисты компании Liqui Moly уверены, что запуск генератора после многомесячной или даже многолетней «безработицы» может быть легким и непринужденным. Основная проблема, связанная с воспламенением мотора, зачастую кроется в топливе. Бензин, оставшееся на несколько месяцев в баке, шлангах и карбюраторе, образно говоря, выдыхается. А в некоторых случаях, когда дело имеем с откровенной бодягой, тяжелые маслянистые фракции этого бензофальсификата выпадают в осадок и забивают фильтры топливной системы и жиклеры карбюратора. Запустить мотор на «старых дрожжах» бывает крайне проблематично.

В решении этой проблемы поможет стабилизатор топлива Liqui Moly Benzin-Stabilisator, который, если можно так выразиться, консервирует горючее, помогая долгое время сохранять его свойства. Кроме того, этот современный химический препарат, благодаря комплексу антиоксидантов, сохраняет бензин от осмоления и падения октанового числа.