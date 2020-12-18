Под напряжением: готовим дачный бензогенератор к зимним отключениям света

Владельцы моторной техники не понаслышке знают, как бывает сложно запустить движок после нескольких месяцев простоя. А если на дворе еще крепкий минус, да и к тому же сыро, вдохнуть жизнь в иные ДВС бывает ой как сложно: приходится сливать старый бензин, чистить карбюратор, менять свечи зажигания, горелкой греть масло в картере и устраивать прочие «танцы с бубном». И бензиновый генератор, которым пользуются от силы два-три раза в году, наиболее проблемный в этом отношении «пациент».
Гори-гори ясно
Хотя, например, специалисты компании Liqui Moly уверены, что запуск генератора после многомесячной или даже многолетней «безработицы» может быть легким и непринужденным. Основная проблема, связанная с воспламенением мотора, зачастую кроется в топливе. Бензин, оставшееся на несколько месяцев в баке, шлангах и карбюраторе, образно говоря, выдыхается. А в некоторых случаях, когда дело имеем с откровенной бодягой, тяжелые маслянистые фракции этого бензофальсификата выпадают в осадок и забивают фильтры топливной системы и жиклеры карбюратора. Запустить мотор на «старых дрожжах» бывает крайне проблематично.
В решении этой проблемы поможет стабилизатор топлива Liqui Moly Benzin-Stabilisator, который, если можно так выразиться, консервирует горючее, помогая долгое время сохранять его свойства. Кроме того, этот современный химический препарат, благодаря комплексу антиоксидантов, сохраняет бензин от осмоления и падения октанового числа.
Антикоррозионные присадки создают на металлических поверхностях слой полярных молекул, предотвращающих притягивание молекул воды к поверхностям, защищая детали системы питания вашей техники от коррозии. Benzin-Stabilisator подходит для 2- и 4-тактной техники, надолго сохраняя горючесть топлива. Одного флакона стабилизатора бензина от Liqui Moly хватит для консервации 5 литров топлива.
Вязкость имеет значение
Еще одним препятствием на пути к легкому запуску движка генератора может стать моторное масло. От его вязкостных характеристик довольно сильно зависит, насколько легко заведется генератор в хороший мороз. Ведь если в картере альтернативного источника питания залито загустевающее на холоде масло, то провернуть коленвал электрическим или ручным стартером будет очень и очень трудно. И особенно — если у вас мощный генератор с большим рабочим объемом движка.
В линейке продуктов Liqui Moly есть отличное всесезонное масло, разработанное специально для садовой техники. Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30.
Оно, судя по этикетке на фляжке, позиционируется как масло для газонокосилок (что подразумевает эксплуатацию в теплое время года), однако его технические характеристики однозначно говорят, что пользоваться им можно все 12 месяцев в году, заливая в любую садовую технику.
Использование специального моторного масла Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30 позволяет обеспечить высокую стабильность работы двигателей садовой 4-тактной техники. Подходит для дизельных и бензиновых моторов и может применяться на современных «движках» минитракторов или генераторов, оснащенных катализаторами и сажевыми фильтрами.
Остаемся зимовать
Если же вы не фанат всесезонных масел, то на зиму можете «заправить» генератор синтетическим моторным маслом Liqui Moly Garten-Wintergerate-Oil 5W-30. По вязкостным характеристикам оно идеально подходит для использования при отрицательных температурах за бортом. Его также можно смело заливать как в бензиновые, так и в дизельные агрегаты с воздушным и водяным охлаждением.
Использование Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 позволяет поддерживать работу 4-тактной садовой техники в зимний период на высочайшем уровне. Производитель гарантирует стабильную вязкость своего продукта на протяжении всего периода эксплуатации и легкий пуск силовой установки даже в лютые морозы.
Мышиная возня
Неожиданным препятствием для работы вашего генератора могут стать грызуны. Зимой, в плане кормовой базы, им особо не разгуляться, и совсем в голодные дни они начинают «хомячить» все подряд. В том числе и электропроводку садовой техники. Подобные гастрономические пристрастия мышей чреваты не просто проблемами со штатной эксплуатацией генератора, но запросто могут обернуться пожаром.
Дабы уберечь свое имущество от проделок непрошенных гостей, Liqui Moly разработала защитный спрей от грызунов Marder-Spray. Состав придает обработанным деталям сильный специфический запах, не переносимый грызунами, но при этом спрей абсолютно безвреден для домашних любимцев (кошек и собак).
Обработка Liqui Moly Marder-Spray предотвращает повреждения проводов, шлангов и других деталей при хранении техники в местах появления крыс и мышей. Стойкий запах прогоняет грызунов, что позволяет использовать аэрозоль и дома, и в гараже для защиты домашней утвари. Как понимаете, этим спреем можно обрабатывать проводку не только генератора, но и квадроцикла, снегохода, скутера, автомобиля…
Проще простого
Для большей уверенности в запуске генератора в морозы советуем вооружиться так называемым быстрым пуском Liqui Moly Start Fix. Средства предназначено для легкого воспламенения всех типов 2- и 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей при возникновении проблем с пуском из-за подсевшего аккумулятора, мокрых свечей, холодной и влажной погоды. Для запуска бензиновых движков необходимо распылить Liqui Moly Start Fix непосредственно в воздушный фильтр или во впускной коллектор и сразу завести мотор. Для запуска дизельных агрегатов необходимо отключить свечи накаливания и нагреваемые фланцы, открыть дроссельную заслонку на полную, распылить средство в впускной коллектор и запустить «пламенное сердце».
Генератор всегда должен находится в полной боевой готовности, ведь свет могут вырубить в самый неподходящий момент, что сделает пребывание в загородном доме крайне некомфортным. Особенно, если вы находитесь в нем с маленькими детьми, для которых малейшее переохлаждение запросто может обернуться проблемами со здоровьем. Масла и технические жидкости от ведущего немецкого бренда Liqui Moly позволят вам быть уверенными в работоспособности генератора и другой дачной техники.