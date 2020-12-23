Прощай, лопата: почему снегоуборщик требует особого к себе отношения

Очень важно, чтобы в картере движка снегоуборщика было залито специальное и при этом свежее масло. Дело в том, что отработавшая сезон смазка покрывает стенки движка и маслоканалы продуктами износа и окисления, которые медленно, но верно губят мотор. Вот почему перед отправкой снегоуборщика на летние каникулы, в нем нужно заменить лубрикант. Если не сделали это весной, то обязательно сделайте сейчас.

Что хорошо автомобилю, снегоуборщику — смерть

Но сразу хотим предостеречь от попыток залить в снегоуборщик обычное автомобильное масло. Проблема в том, что двигатели снегоуборщиков, несмотря на то, что по конструктиву они проще автомобильных, имеют ряд специфических особенностей.

Во-первых, в большинстве случаев в ДВС отсутствует масляный насос, в связи с чем смазка должна обладать сравнительно низкой рабочей вязкостью, дабы лучше разбрызгиваться и самотеком проникать к деталям. Поэтому рекомендуется использовать масло с вязкостью 30 по SAE. Кроме того, эксплуатация снегоуборщиков в морозы диктует требования по низкотемпературным свойствам: зимний класс масла должен быть 5W, то есть обеспечивать запуск двигателя даже при −35 по Цельсию. Таким образом, для снегоуборщиков требуется синтетическое масло класса вязкости SAE 5W-30.