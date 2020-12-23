Прощай, лопата: почему снегоуборщик требует особого к себе отношения

Очень важно, чтобы в картере движка снегоуборщика было залито специальное и при этом свежее масло. Дело в том, что отработавшая сезон смазка покрывает стенки движка и маслоканалы продуктами износа и окисления, которые медленно, но верно губят мотор. Вот почему перед отправкой снегоуборщика на летние каникулы, в нем нужно заменить лубрикант. Если не сделали это весной, то обязательно сделайте сейчас.
Что хорошо автомобилю, снегоуборщику — смерть
Но сразу хотим предостеречь от попыток залить в снегоуборщик обычное автомобильное масло. Проблема в том, что двигатели снегоуборщиков, несмотря на то, что по конструктиву они проще автомобильных, имеют ряд специфических особенностей.
Во-первых, в большинстве случаев в ДВС отсутствует масляный насос, в связи с чем смазка должна обладать сравнительно низкой рабочей вязкостью, дабы лучше разбрызгиваться и самотеком проникать к деталям. Поэтому рекомендуется использовать масло с вязкостью 30 по SAE. Кроме того, эксплуатация снегоуборщиков в морозы диктует требования по низкотемпературным свойствам: зимний класс масла должен быть 5W, то есть обеспечивать запуск двигателя даже при −35 по Цельсию. Таким образом, для снегоуборщиков требуется синтетическое масло класса вязкости SAE 5W-30.
Во-вторых, двигатели снегоуборщиков имеют воздушное охлаждение, а значит масло должно обладать повышенным «запасом прочности» к перегреву и просто к высоким температурам. Несмотря на работу в крепкий минус, зимняя техника достаточно сильно греется, поскольку откидывать снег занятие крайне тяжелое (вспомните себя с лопатой: через 10—15 минут интенсивной работы и от вас хоть прикуривай).
Сгораем без золы
В-третьих, масло для уборщиков снега должно быть универсальным и подходить как для бензиновых, так и для дизельных силовых агрегатов. Да-да, среди снегоуборщиков встречаются дизельные варианты, которые оснащаются даже сажевыми фильтрами, встроенными в глушитель. Для этой разновидности техники требуется масло с измененным пакетом присадок, так называемое малозольное. Да и для бензиновых моторов от сниженной зольности масла тоже сплошная польза, ведь при выгорании смазки остается меньше твердого остатка, который является по сути абразивом, изнашивающим двигатель.
В линейке продукции от немецкой компании Liqui Moly есть прекрасный вариант масла, идеально подходящего к подавляющему большинству снегоуборщиков — Garten-Wintergerate-Oil 5W-30.
Специально отобранные базовые масла НС-синтетической технологии в сочетании с современным пакетом присадок обеспечивают продукту эффективное смазывание деталей и в бензиновых, и в дизельных установках, гарантируя необходимую вязкость на протяжении всего периода эксплуатации, а значит обеспечивая хорошую защиту двигателя от износа.
Учи матчасть
Одновременно с моторным, принято менять масло и в редукторе снегоуборщика. Но тут необходимо изучить инструкцию, поскольку в бюджетных моделях редукторы смазываются консистентной смазкой, не нуждающейся в замене. Отличить такой редуктор можно по наличию на его корпусе пресс-масленки (так называемой тавотницы). Если вы ее обнаружили, то нужно вооружиться низкотемпературной консистентной смазкой Liqui Moly Thermoflex Spezialfett и отшприцевать узел.
Если же тавотницы нет, а у редуктора имеются сливная и заливная пробки, значит в этом узле используется классическое трансмиссионное масло, нуждающееся в замене. В качестве новой жидкости для трансмиссии можно использовать Liqui Moly Motorbike Gear Oil Scooter 80W-90. Мало того, что это высококачественный немецкий продукт, защищающий детали редуктора от коррозии и ударных нагрузок в широчайшем диапазоне температур, так эта трансмиссионка имеет чрезвычайно удобную фасовку с тонким заливочным носиком, позволяющим без специальных приспособлений заливать смазку в редуктор.
Универсальный солдат в жидком виде
Во время зимней эксплуатации снегоуборщик сначала нагревается до рабочей температуры, а затем остывает до уличной. И в течении сезона это происходит огромное количество раз. В итоге на различных деталях образуется конденсат, превращающийся в дальнейшем в лед. Что пагубно сказывается на ресурсности техники, ведь ржавеют многие узлы, рвутся приводные тросики и цепи, приходят в негодность различные манжеты и сальники.
Дабы уменьшить количество конденсата, а так же налипающего снега и льда, необходимо регулярно обрабатывать все наружные детали снегоуборщика водоотталкивающим спреем — например, Liqui Moly LM40.
Состав обладает не только способностью отталкивать воду, но и известен хорошим проникающим действием. LM40 предотвратит коррозию, замерзание механизмов управления снегоуборщиком, замедлит старение пластика и резинотехнических элементов, обеспечит подвижность деталей. Достаточно распылить спрей на наружные детали и стереть избыток ветошью.
Современный снегоуборщик — не самый дешевый и весьма капризный вид техники, поэтому грамотное и своевременной обслуживание с использованием качественных смазочных материалов гарантирует его исправность и длительный ресурс.