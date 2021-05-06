На шашлыки на двух колесах: присматриваемся к новинкам рынка мототехники

И самые популярные байки в России на сегодняшний день — дорожные: на них приходится половина (50%) всех мотопродаж. Именно на таких аппаратах удобнее всего с комфортом и практически без пробок прорываться сквозь просторы нашей необъятной.

И если говорить о новых моделях сегмента, появившихся у нас, то стоит отметить мотоциклы от Honda — CMX1100 Rebel и CB1000R, а также «стритфайтер» Suzuki GSX-S1000. Но и остальные производители не отстают — подобная техника есть в арсенале практически всех именитых производителей.

На втором месте по популярности в России расположились байки классов кросс и эндуро. Почти четверть (24,7%) всех проданных мотоциклов приходится именно на них. И если первый класс популярен, в основном, среди спортсменов и любителей помесить загородную грязь, то второй нежно любим экстремальными путешественниками.