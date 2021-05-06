На шашлыки на двух колесах: присматриваемся к новинкам рынка мототехники

И самые популярные байки в России на сегодняшний день — дорожные: на них приходится половина (50%) всех мотопродаж. Именно на таких аппаратах удобнее всего с комфортом и практически без пробок прорываться сквозь просторы нашей необъятной.
И если говорить о новых моделях сегмента, появившихся у нас, то стоит отметить мотоциклы от Honda — CMX1100 Rebel и CB1000R, а также «стритфайтер» Suzuki GSX-S1000. Но и остальные производители не отстают — подобная техника есть в арсенале практически всех именитых производителей.
На втором месте по популярности в России расположились байки классов кросс и эндуро. Почти четверть (24,7%) всех проданных мотоциклов приходится именно на них. И если первый класс популярен, в основном, среди спортсменов и любителей помесить загородную грязь, то второй нежно любим экстремальными путешественниками.
В этом году своих поклонников также порадует японская Honda — производитель обновил знаменитую Africa Twin, а также представил новый NC750X, доступный, в том числе, и с роботизированной коробкой DCT с двумя сцеплениями для более комфортного и ленивого перемещения. Кроме того, на рынок стремительно ворвался новейший Harley-Davidson Pan America. Но и традиционного «гуся» от BMW, разумеется, никто не отменял.
Третью позицию занимают мотоциклы класса спорт и суперспорт (20,1%), где балом традиционно правят японцы и итальянцы. Например, Honda в этом сезоне предлагает обновленную модель CBR650R, у остальных же производителей есть довольно широкая линейка данного типа экстремальной техники.
Закрывают рейтинг продаж чопперы и круизеры — их рыночная доля составляет всего 3,7%. Тут сказывается, в основном, цена, которая легко зашкаливает за 3 млн, рублей.
Любители красивой, сверхкомфортной и дорогой техники могут побаловать себя обновленной Honda Gold Wing Tour с роботизированной трансмиссией, а также таким эксклюзивом, как Harley-Davidson Electra Glide Revival в ретро-стиле из лимитированной серии Icons Collection, выпущенный тиражом всего 1500 экземпляров.