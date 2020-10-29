Geely в России: формула успеха

— Этот год сильно отличается от предыдущих: серьезные коррективы внесла пандемия коронавируса, которая, похоже, еще не скоро сбавит обороты. Как компания Geelyпереживает столь непростые времена?
— Закрытие предприятий достаточно сильно ударило по российскому бизнесу и экономике, и это касается не только автомобильной промышленности. Во время первой волны пандемии мы ввели новые стандарты обслуживания клиентов в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора: социальная дистанция, маски и перчатки － все для того, чтобы наши покупатели чувствовали себя защищенными в дилерских центрах. Также стоит отметить, что мы оснащаем наши новые автомобили фильтром CN95, который защищает водителя и пассажиров от вирусов и бактерий.
— Любопытно, что несмотря на все сложности, по итогу первых трех кварталов года продажи Geely в России выросли почти в три раза — с 803 до 2178 реализованных автомобилей. Что способствовало столь активному увеличению спроса?
— Результаты, которых нам удалось добиться, стали возможны благодаря нескольким факторам. Во-первых, это правильная рыночная стратегия бренда в целом и ценовая политика в частности. Мы прилагаем много усилий, чтобы предложить нашим клиентам качественный и безопасный продукт, оправдывающий свою цену.
Во-вторых, это удачно сформированный модельный ряд. Флагманский кроссовер Geely Atlas, премьера которого на российском рынке состоялась в 2018 году, завоевал любовь и доверие покупателей, в том числе благодаря своим «бойцовским качествам». Догоняет его по популярности и наша новая модель — Geely Coolray. Он особенно полюбился молодому поколению и даже получил награду «Дебют 2020 года» по версии читателей одного автомобильного издания.
Третий фактор касается развития дилерской сети и совершенствования стандартов ее работы, которая была проведена к настоящему времени. Для нас важно не просто количество флажков Geely на карте страны, а качество каждого отдельного дилерского центра. Четвертый фактор — это высокий уровень послепродажного обслуживания и доступность запасных частей.
— Вот, кстати, насчет запасных частей. Многие россияне побаиваются приобретать китайские автомобили, зная о том, что до сих пор процесс поставки деталей из Поднебесной не отлажен, и некоторых элементов — в частности кузовных — приходится ждать порой по несколько месяцев. Сталкиваются ли владельцы Geely с такими сложностями?
— Один из критериев, почему наша компания наращивает продажи даже в кризис — это слаженная работа всех отделов, включая логистику и отдел запасных частей.
Мы делаем все, чтобы наши клиенты не испытывали затруднения, в том числе и с ожиданием деталей. «ДЖИЛИ-МОТОРС» располагает центральным складом запасных частей, уровень пополнения которого составляет 95%. Перед запуском новой модели происходит предварительное наполнение склада. В случае запроса на редкие запчасти работает авиационная доставка со складов в Китае за 10—14 дней.
— Хорошо, а послепродажное обслуживание? Нехватка квалифицированных специалистов и дилерских центров в регионах тоже настораживает покупателей. Предусмотрены ли в Geely программы обучения сотрудников и повышения квалификации? Планируете ли расширять дилерскую сеть?
— Мы хорошо понимаем, насколько важно для клиентов качество послепродажного обслуживания, поэтому уделяем пристальное внимание уровню подготовки специалистов. Что касается расширения дилерской сети, на сегодняшний день насчитывается 87 официальных автоцентров Geely в 59 городах России. Однако, как уже было сказано, мы делаем ставку не на их количество, а на качество.
— Сегодня российский модельный ряд Geely включает в себя четыре кроссовера — Atlas, Coolray, Emgrand X7 и GS. Вы отказались от седана Emgrand 7: значит ли это, что в компании решили сосредоточиться на сегменте SUV, и машин в прочих кузовах — например четырехдверку Preface — ждать не стоит?
— Сегмент SUV — самый быстрорастущий не только в России, но и в мире. Очевидно, что автомобили с внедорожным потенциалом — основа линейки любого бренда, который хочет добиться успехов на рынке. Что касается новинок Geely на ближайший год, то совсем скоро мы запустим Geely Tugella, а уже в следующем году － Atlas Pro. Седаны мы пока не планируем привозить на российский рынок.
— Раз уж вы упомянули новый Geely Tugella… Как известно, этот купеобразный кроссовер построен на модульной платформе CMA, разработанной инженерами Volvo. А какие еще шведские технологии вы используете сейчас и что планируете внедрять в ближайшем будущем?
— Прежде всего, стоит сказать, что нам и самим есть чем гордиться. Так, недавно на автосалоне в Пекине мы представили новую платформу Sustainable Experience Architecture (SEA), которая разработана специально для электромобилей. Она позволит создавать экологичные автомобили различного класса: как компактные, так и более крупные с любым типом привода, а главное, сделает их более доступными для людей по всему миру.
Архитектурой SEA и ее возможностями, которые заключаются в создании электромобилей с улучшенной динамикой, возможностью подключения устройств, интеллектуальной системой и широкой функциональностью, уже заинтересовались мировые автопроизводители.
Что касается платформы СМА, на самом деле это не только шведские технологии, а совместный проект Geely и Volvo. Она была разработана в исследовательском центре CEVT (China Euro Vehicle Technology) в Швеции международной командой инженеров. Мы очень тесно работаем с инженерами шведской компании, чтобы производить наиболее практичные, качественные и безопасные автомобили.
Помимо платформы СМА, в линейке Geely вы можете увидеть схожие с Volvo силовые агрегаты и трансмиссии, которые были переработаны нашими инженерами. Таким образом, у нас с Volvo происходит равнозначный обмен технологиями.
— То есть мнение о том, что Geely заимствует технологии Volvo, ошибочно, ведь работа ведется в тесном и, главное, равностороннем партнерстве. А если говорить о собственных разработках, в которых инженеры Volvo участия не принимают?
— Специалисты Geely ведут активную деятельность в научно-исследовательских центрах компании, и эта деятельность приносит свои плоды. Еще одним примером собственных разработок является платформа BMA (B-segment Modular Architecture), на которой построена одна из последних новинок бренда － кроссовер Geely Coolray. Сегодня ее использует не только Geely, но и дочерние марки.
— Нет сомнений в том, что инновационные технологии, внедряемые в автомобили Geely, привлекут больше покупателей. Но планируете ли вы еще как-то стимулировать высокий спрос? Быть может, готовите какие-либо спецпредложения для российских покупателей, сервис подписок на машины, продажу кроссоверов посредством сети Интернет или иные сюрпризы?
— Мы всегда стараемся предоставить нашим клиентам самые лучшие условия. Так, уже сейчас клиенты из Москвы могут заказать тест-драйв на работу или к дому кроссоверов Atlas и Coolray через приложение Carl (18+). Также с его помощью можно даже купить автомобиль.
В 2021 году мы обязательно будем радовать клиентов интересными специальными предложениями для покупки машин и сервисными акциями. Чтобы не пропустить их и всегда быть в курсе актуальных новостей, вы можете подписаться на новостную рассылку на официальном сайте Geely или следить за нами в социальных сетях.