Geely в России: формула успеха

— Этот год сильно отличается от предыдущих: серьезные коррективы внесла пандемия коронавируса, которая, похоже, еще не скоро сбавит обороты. Как компания Geelyпереживает столь непростые времена?

— Закрытие предприятий достаточно сильно ударило по российскому бизнесу и экономике, и это касается не только автомобильной промышленности. Во время первой волны пандемии мы ввели новые стандарты обслуживания клиентов в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора: социальная дистанция, маски и перчатки － все для того, чтобы наши покупатели чувствовали себя защищенными в дилерских центрах. Также стоит отметить, что мы оснащаем наши новые автомобили фильтром CN95, который защищает водителя и пассажиров от вирусов и бактерий.