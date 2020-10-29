На пределе возможностей: «гоночный» тест-драйв Geely Altas

Знакомясь с автомобилем и внимательно всматриваясь в детали экстерьера, Наталья признается, что с компанией Geely знакома постольку-поскольку — о марке раньше слышала, но личных дел с машинами не имела. После небольшой паузы заключает: «чувствуется рука европейских дизайнеров — кроссовер стильный, спокойный, ничуть не агрессивный, без больших амбиций».

Сев за руль, боевой пилот пытается устроиться в водительском кресле. Регулирует посредством электропривода наклон спинки и высоту подушки, чуть отодвигается от рулевой колонки. Обращает внимание на достаточную боковую поддержку: «Мне очень комфортно», — говорит, скромно улыбаясь. Что ж, не могу не согласиться — удобство сидений я тоже подметила.