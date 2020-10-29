На пределе возможностей: «гоночный» тест-драйв Geely Altas

Знакомясь с автомобилем и внимательно всматриваясь в детали экстерьера, Наталья признается, что с компанией Geely знакома постольку-поскольку — о марке раньше слышала, но личных дел с машинами не имела. После небольшой паузы заключает: «чувствуется рука европейских дизайнеров — кроссовер стильный, спокойный, ничуть не агрессивный, без больших амбиций».
Сев за руль, боевой пилот пытается устроиться в водительском кресле. Регулирует посредством электропривода наклон спинки и высоту подушки, чуть отодвигается от рулевой колонки. Обращает внимание на достаточную боковую поддержку: «Мне очень комфортно», — говорит, скромно улыбаясь. Что ж, не могу не согласиться — удобство сидений я тоже подметила.
«Серый спокойный тон, ничего лишнего», — Наталья проводит рукой по передней панели, аккуратно прощупывая мягкий пластик. Ее глаза опускаются на тачпад мультимедийной системы «Яндекс.Авто». Переключает вкладки, скролит списки, масштабирует карты. Подчеркивает, что узнаваемые значки и голосовое управление — это хорошо, удобно. Как, в общем-то, и цифровизация автомобилей в целом.
Гонщица пробуждает с кнопки турбированный агрегат на 184 «лошади», переводит селектор шестиступенчатого «автомата» в положение R, отпускает стояночный тормоз, и мы трогаемся с места, выползая с тесной парковки. На монитор информационно-развлекательной системы выводится изображение с камеры заднего вида.
– Хорошо, что у Geely Atlas есть круговой обзор, — замечает гонщица. — Полезная функция, когда едешь задом. И особенно, если ты новичок.
«Не очень удобный руль — хочется положить пальцы на спицы, но так делать нельзя, ведь это небезопасно», — говорит Наталья после первых пройденных метров. О безопасной езде она знает, кажется, все. У нашей героини свои школы водительского мастерства в Москве и Ижевске, куда приходят автомобилисты с разным уровнем подготовки.
– Руль не такой уж острый, но легкий, хорошая обратная связь. Похвальная работа электроусителя, — продолжает Наталья.
По прошествии некоторого времени прошу нашего испытателя оценить подвеску Geely Atlas. Немного подумав, пилот констатирует, что ходовая, на ее профессиональный взгляд, мягкая, чуть валкая. Крены ощутимы, но в автомобиле комфортно. Полная противоположность гоночной машине — жесткой, ни разу не уютной, низкой. Вряд ли «Атлас» смог бы продемонстрировать высокие результаты на автодроме, но город — совсем другое дело, это его стихия.
Впрочем, было бы не совсем справедливо называть Geely Atlas беспомощным городским жителем. Он, между прочим, входит в число тех редких «поднебесных» моделей, что имеют в распоряжении систему полного привода. Конечно, не во всех модификациях, лишь в старших — с атмосферником объемом 2,4 л и турбодвижком в 1,8 л. В качестве альтернативы тем, кому ведущие четыре колеса не нужны, предлагается передний привод.
Завязывается разговор о кроссоверах на бездорожье. Наталья обращает внимание на неплохой клиренс «Атласа» в 190 мм, а также системы помощи при спуске и подъеме в гору, которые тоже могут оказаться очень кстати на пересеченной местности. Геометрическую проходимость ставим под сомнение, но на этом тему закрываем, резюмируя, что отправиться на Geely Atlas на дачу или рыбалку — не страшно.
Останавливаемся на светофоре, прошу Наталью поделиться своим мнением об электронном стояночном тормозе — просто любопытно. Признается, что систему недолюбливает и, объясняя свою позицию, напоминает, что является не только спортсменом, но и инструктором:
– С помощью механического ручника можно отправлять в занос заднюю ось, чтобы учиться контраварийной езде, а с таким тормозом это невозможно. Ну и ладно, ведь далеко не все из нас — прирожденные дрифтеры.
Три, два, один — загорается зеленая стрелка. Водитель впереди стоящего автомобиля трогаться не спешит, а потому Наталья подает ему несколько пробуждающих сигналов клаксона. Я бы, скорее всего, этот эпизод нашей поездки опустила, но уж очень меня порадовал комментарий гонщицы, услышавшей «голос» Geely Atlas:
– Ой, как мне нравится сигнал — приятный такой, прям мужской баритон!..
Наконец вырываемся из затора, и у Натальи появилась какая-никакая возможность оценить динамику кроссовера. «Не самая спортивная машина, не располагает она к быстрой езде», — делится она своими ощущениями. Тогда я предлагаю попробовать другой режим силовых агрегатов, а конкретнее — сменить «Нормал» на «Спорт». Пилот нажимает клавишу, расположенную по правую сторону от селектора трансмиссии, и прижимает педаль акселератора.
«В спортивном режиме автомобиль, конечно, лучше реагирует на команды», — говорит она. Попробовав еще несколько резких ускорений-замедлений, Наталья отмечает достойную работу тормозной системы. К слову вспоминает небезызвестную фразу о том, что тормоза придумал трус. Подчеркивает, что в корне с этой теорией не согласна, и что всегда обращает на них особое внимание. И как профессиональный спортсмен, и как заботливая мама.
Кстати, о семейных узах. Наталья Гольцова — гонщица потомственная: ее отец, Владимир Гольцов, многократный чемпион СССР по ралли и трековым гонкам, участник международных марафонов, автопробегов. Связать свою жизнь с автомобильным спортом решила и дочь Натальи — Вирсавия. Юная пилотесса только через несколько месяцев отметит свое совершеннолетие, а за ее плечами уже четыре сезона в РСКГ.
– В общем, для гонок этот автомобиль точно не подходит, — подводит промежуточный итог Наталья. — Но обычному водителю, который эксплуатирует машину ежедневно — ездит на дачу, на работу, отвозит ребенка в школу и кружки — она, несомненно, придется по нраву…
И, продолжая детскую тему, акцентирует внимание на избытке полезного пространства в салоне: с вместительностью у «Атласа» проблем нет, как, в общем-то, и с объемом багажника.
– Для меня машина — это мини-дом, а потому мне крайне важно, чтобы грузовой отсек был вместительным, — признается наш эксперт. — Я перевожу в машине костюмы, кроссовки, даже моторы…
Двигателя у меня с собой не нашлось, но парой рюкзаков и пакетов мы все же «измерили» багажник. Никаких проблем не возникло. Хотелось бы добавить, что на «Атласе» можно транспортировать не только объемные, но и длинные предметы. Спасибо складывающимся в пропорции 60/40 спинкам задних кресел.
Ну вот наш заезд на кроссовере Atlas и подошел к концу — пришло время нашему главному судье оглашать финальные результаты:
– Приятная машина. Да, сегодняшний день показал, что Geely делают действительно интересные автомобили…
Наталья вновь повторяет слово «комфорт», подчеркивая, что «Атлас» — хороший вариант для города и повседневной эксплуатации. Особенно учитывая его «вкусный» прайс.
… Эксперимент с тестированием гражданского автомобиля профессиональным гонщиком нам показался весьма успешным. А потому мы предложили Наталье прокатиться на другом кроссовере Geely — модели Coolray. Только на этот раз не по дорогам общего пользования, а на закрытом автодроме. Что из этого вышло, мы расскажем и даже покажем в видеосюжете уже совсем скоро.