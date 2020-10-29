Быть первым: видео тест-драйв кроссовера Geely Atlas

Вспомните — всего каких-то 10 лет назад автомобили Geely выглядели совсем иначе, не вызывая у широкой публики положительных реакций. Что же, надо отдать китайцам должное: пригласив ведущих европейских «художников» и открыв пять собственных дизайн-центров в разных уголках мира, они лихо преобразили свои машины, наделив их чертами, приятными глазу.
И если бы проблема заключалась исключительно во внешнем виде: так в придачу были ведь вопросы к качеству сборки, надежности, динамике в конце концов. Однако и здесь Geely преуспела: прокатитесь на кроссовере Atlas с прикрытыми шильдиками — ни за что не догадаетесь, что же за машиной управляете.
Интересно, что при производстве Geely Atlas применяется высокопрочная сталь: кузовные детали изготавливаются из листов оцинкованного металла. Автомобили проходят комплексную обработку методами горячего фосфатирования, катафореза и воскования и лишь потом окрашиваются. К слову, в Geely для покрытия кузовов используют материалы небезызвестного немецкого концерна BASF.
Что это дает в конечном счете потребителю? Такой ответственный подход гарантирует не только безопасность водителя и пассажиров при столкновении, но и устойчивость кузова к коррозии. А эта проблема очень актуальна, ведь, как известно, ей подвержены почти все китайские автомобили. Все, кроме нашего героя.
Раз уж затронули тему безопасности, скажем, что за сохранность седоков также отвечают двойные передние и боковые «эирбеги» с высокочувствительными сенсорами, а также подушки занавесочного типа, раскрывающиеся на оба ряда сидений. А здоровье самых маленьких пассажиров оберегают «детский замок» и крепление кресел стандарта ISOFIX, доступного во всех комплектациях модели — даже в базовой.
Не обошлось и без множества «безопасных» и «комфортных» опций. В их числе — ассистент при парковке, включающий передние и задние парктроники с камерой, системы помощи при подъеме и спуске с горы, раздельный климат-контроль, «мультимедийка» с шестью динамиками (фирменная или «Яндекс.Авто»), мультифункциональный руль с клавишами, расположенными там, где это действительно удобно, цифровая приборная панель и масса других полезных «фишек».
Лично мне хотелось бы отметить комфортабельные кресла — спина не затекает даже после нескольких часов простаивания в столичных пробках. Порадовал и просторный задний диван: на втором ряду с комфортом располагаются три взрослых пассажира или десяток сумок-пакетов, не вместившихся в багажник.
Сам грузовой отсек довольно емкий — 400 литров при поднятых спинках задних сидений. Под «полом» прописалась «докатка», к которой при необходимости можно положить еще что-либо, благо — объем «помещения» позволяет. А ниши, «разбросанные» по салону автомобиля — вообще отдельная история. Их в Geely Atlas в самом деле много — места хватит всей мелочевке и гаджетам.
«Ну, и сколько все это добро прослужит?» — быть может, спросите вы. Волноваться не о чем: даже если что-то и выйдет из строя, то официальные дилеры Geely, которых на сегодняшний день насчитывается 87 в 59 городах страны, отремонтируют машину по гарантии. Срок безвозмездного устранения заводских недоработок — 5 лет или 150 000 км. Далеко не все массовые бренды нынче могут похвастать такой уверенностью в своей продукции…
Также в течение первых двух лет после покупки на каждый Atlas, приобретенный у официального дилера, распространяется программа помощи на дорогах Geely Assistance. Что это такое?
Представьте, что ваша машина заглохла посреди дороги. Или, выйдя морозным утром к своей «ласточке», вы обнаружили севшую аккумуляторную батарею. Не будь этой программы, пришлось бы тратить на «оживление» кроссовера свое время и кровно нажитые. А так — один звонок, и специалист уже мчит на помощь. И да, это действительно работает. Операторы контакт-центра — повелители «техничек» и эвакуаторов — принимают вызовы круглосуточно.
И, пожалуй, остается лишь рассказать о том, как Geely Atlas ведет себя на дороге и так ли он хорош на самом деле, как обещает производитель. Об этом вы узнаете из нашего видеообзора. Там же — и ответ на главный вопрос: почему россияне начали так активно покупать эти автомобили. Приятного просмотра!