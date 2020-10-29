Быть первым: видео тест-драйв кроссовера Geely Atlas

Фото: АвтоВзгляд
Geely Atlas — кроссовер, воплотивший свежую дизайнерскую концепцию бренда — появился в шоу-румах отечественных дилеров почти три года назад. С тех пор модель подвергалась лишь незначительным обновлениям, но даже несмотря на это, она по сей день пользуется стабильно высоким спросом, а в прошлом месяце и вовсе возглавила рейтинг самых востребованных китайских машин в стране. Что же в «Атласе» такого удивительного и притягательного, портал «АвтоВзгляд» выяснил в ходе длительного тест-драйва.

Вспомните — всего каких-то 10 лет назад автомобили Geely выглядели совсем иначе, не вызывая у широкой публики положительных реакций. Что же, надо отдать китайцам должное: пригласив ведущих европейских «художников» и открыв пять собственных дизайн-центров в разных уголках мира, они лихо преобразили свои машины, наделив их чертами, приятными глазу.

И если бы проблема заключалась исключительно во внешнем виде: так в придачу были ведь вопросы к качеству сборки, надежности, динамике в конце концов. Однако и здесь Geely преуспела: прокатитесь на кроссовере Atlas с прикрытыми шильдиками — ни за что не догадаетесь, что же за машиной управляете.

Интересно, что при производстве Geely Atlas применяется высокопрочная сталь: кузовные детали изготавливаются из листов оцинкованного металла. Автомобили проходят комплексную обработку методами горячего фосфатирования, катафореза и воскования и лишь потом окрашиваются. К слову, в Geely для покрытия кузовов используют материалы небезызвестного немецкого концерна BASF.

Что это дает в конечном счете потребителю? Такой ответственный подход гарантирует не только безопасность водителя и пассажиров при столкновении, но и устойчивость кузова к коррозии. А эта проблема очень актуальна, ведь, как известно, ей подвержены почти все китайские автомобили. Все, кроме нашего героя.

Фото: АвтоВзгляд

Раз уж затронули тему безопасности, скажем, что за сохранность седоков также отвечают двойные передние и боковые «эирбеги» с высокочувствительными сенсорами, а также подушки занавесочного типа, раскрывающиеся на оба ряда сидений. А здоровье самых маленьких пассажиров оберегают «детский замок» и крепление кресел стандарта ISOFIX, доступного во всех комплектациях модели — даже в базовой.

Не обошлось и без множества «безопасных» и «комфортных» опций. В их числе — ассистент при парковке, включающий передние и задние парктроники с камерой, системы помощи при подъеме и спуске с горы, раздельный климат-контроль, «мультимедийка» с шестью динамиками (фирменная или «Яндекс.Авто»), мультифункциональный руль с клавишами, расположенными там, где это действительно удобно, цифровая приборная панель и масса других полезных «фишек».

Фото: АвтоВзгляд

Лично мне хотелось бы отметить комфортабельные кресла — спина не затекает даже после нескольких часов простаивания в столичных пробках. Порадовал и просторный задний диван: на втором ряду с комфортом располагаются три взрослых пассажира или десяток сумок-пакетов, не вместившихся в багажник.

Сам грузовой отсек довольно емкий — 400 литров при поднятых спинках задних сидений. Под «полом» прописалась «докатка», к которой при необходимости можно положить еще что-либо, благо — объем «помещения» позволяет. А ниши, «разбросанные» по салону автомобиля — вообще отдельная история. Их в Geely Atlas в самом деле много — места хватит всей мелочевке и гаджетам.

«Ну, и сколько все это добро прослужит?» — быть может, спросите вы. Волноваться не о чем: даже если что-то и выйдет из строя, то официальные дилеры Geely, которых на сегодняшний день насчитывается 87 в 59 городах страны, отремонтируют машину по гарантии. Срок безвозмездного устранения заводских недоработок — 5 лет или 150 000 км. Далеко не все массовые бренды нынче могут похвастать такой уверенностью в своей продукции…

Фото: АвтоВзгляд

Также в течение первых двух лет после покупки на каждый Atlas, приобретенный у официального дилера, распространяется программа помощи на дорогах Geely Assistance. Что это такое?

Представьте, что ваша машина заглохла посреди дороги. Или, выйдя морозным утром к своей «ласточке», вы обнаружили севшую аккумуляторную батарею. Не будь этой программы, пришлось бы тратить на «оживление» кроссовера свое время и кровно нажитые. А так — один звонок, и специалист уже мчит на помощь. И да, это действительно работает. Операторы контакт-центра — повелители «техничек» и эвакуаторов — принимают вызовы круглосуточно.

И, пожалуй, остается лишь рассказать о том, как Geely Atlas ведет себя на дороге и так ли он хорош на самом деле, как обещает производитель. Об этом вы узнаете из нашего видеообзора. Там же — и ответ на главный вопрос: почему россияне начали так активно покупать эти автомобили. Приятного просмотра!

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29 октября 2020
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