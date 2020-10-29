Быть первым: видео тест-драйв кроссовера Geely Atlas

Вспомните — всего каких-то 10 лет назад автомобили Geely выглядели совсем иначе, не вызывая у широкой публики положительных реакций. Что же, надо отдать китайцам должное: пригласив ведущих европейских «художников» и открыв пять собственных дизайн-центров в разных уголках мира, они лихо преобразили свои машины, наделив их чертами, приятными глазу.

И если бы проблема заключалась исключительно во внешнем виде: так в придачу были ведь вопросы к качеству сборки, надежности, динамике в конце концов. Однако и здесь Geely преуспела: прокатитесь на кроссовере Atlas с прикрытыми шильдиками — ни за что не догадаетесь, что же за машиной управляете.