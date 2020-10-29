Вся правда о кроссовере Geely Atlas: отзывы автовладельцев

Для начала напомним, что сегодня Geely Atlas предлагается в нашей стране в трех модификациях с атмосферными моторами в 139 и 149 л. с., а также 184-сильным турбодвигателем. Младшему агрегату компанию составляет шестиступенчатая «механика», старшим — шестидиапазонный «автомат». Привод в первом случае безальтернативно передний, во втором — предусмотрен также и полный.
Дабы наш обзор получился максимально содержательным и беспристрастным, мы предложили ответить на несколько не совсем обычных вопросов о Geely Atlas не одному, а сразу трем реальным владельцам — автомобилистам с разными требованиями, взглядами, вкусами и опытом.
Спрашивать о ездовых повадках автомобиля мы не стали, ведь о них можно узнать из тех же обзоров или в ходе «живого» тест-драйва в дилерском центре. Поговорили о нюансах эксплуатации — качестве сервисного обслуживания, поломках и ценах. В общем, о том, что беспокоит каждого потенциального владельца.
ВЫБОР ЕСТЬ
Geely Atlas, появившийся на российском рынке почти три года назад, может составить достойную конкуренцию не только своим соотечественникам, но и бестселлерам рынка — моделям, давно закрепившимся на лидерских строчках. Да, кто-то до сих пор в это не верит, однако истории наших героев — наглядное тому подтверждение. Справедливости ради отметим, что они тоже сомневались в «поднебесных» автомобилях, но лишь до тех пор, пока не попробовали Atlas в деле.
Какие автомобили, помимо Geely Atlas, вы рассматривали и почему остановили свой выбор все-таки на этой модели?
Роман: В связи с рождением третьего ребенка появилась необходимость в более вместительном автомобиле. Сначала, признаюсь, скептически относился к китайским машинам, но из интереса все же решил к ним присмотреться. Были разные варианты: и Lifan, и FAW Besturn X80. Наткнулся на видеообзор кроссовера Geely Atlas — машина понравилась, но она превышала планируемый бюджет. Тем не менее, на тест-драйв все же записался, а после твердо решил: буду покупать именно его.
Александр: Смотрел в сторону Hyundai Tucson и KIA Sportage. У моего отца был полноприводный Geely Atlas с мотором в 2,4 литра, я брал его иногда на выходные. И когда настал момент приобретать новую машину для себя, у меня уже никаких сомнений не оставалось. Долго не выбирал, заказал кроссовер сразу же, как только на рынке появился «Атлас» с турбированным двигателем.
БОЛЬШЕ ОПЦИЙ
Успех «Атласа» во многом связан с тем, что в Geely не поскупились на опции. Уже в базовой комплектации кроссовер, стоимость которого сегодня начинается от 1 264 990 рублей, располагает функцией удерживания автомобиля на месте (AutoHold), обогревом зеркал, зоны покоя дворников и стекла пятой двери, системой помощи при экстренном торможении, датчиками давления в шинах, климат-контролем, «детским» замком.
В более богатых исполнениях можно также отыскать полностью светодиодную оптику, систему кругового обзора, мультифункциональное рулевое колесо, электрические регулировки кресел водителя и переднего пассажира, круиз-контроль и массу других опций, существенно облегчающих водителю жизнь.
Что бы вы могли сказать о повседневной эксплуатации Geely Atlas: все ли в автомобиле устраивает, какие опции вас больше всего радуют?
Ольга: Каждый раз, когда сажусь в этот автомобиль, я испытываю чувство радости. Комфорт, удобство, защищенность. Я бы выделила хорошую штатную шумоизоляцию, мягкую подвеску, достойную отделку салона для машины такого класса, большой задний диван.
Порадовала система бесключевого доступа, круиз-контроль. До сих пор помню первую поездку за город перед самым новым годом. Погода была отвратительная: шел дождь со снегом, сильный ветер, а на дороге — жуткая каша вперемешку с песком. Автомобиль уверенно лавировал из ряда в ряд, и ему совершенно ничего не мешало.
А вот чего мне не хватает, так это функций памяти сидений, бесконтактного открытия багажника и обогрева рулевого колеса. Хотя отсутствие таких опций не критично, тем более учитывая более чем лояльную стоимость автомобиля.
Роман: Geely Atlas эксплуатирую ежедневно: вожу детей в школу и садик, а себя — на работу. Периодически выбираемся всей семьей вместе с собакой к родителям жены, а до них 700 км в одну сторону. Ездили и в Санкт-Петербург. В общем, активно путешествуем на автомобиле и каждый раз убеждаемся в правильности своего выбора.
В «Атласе» есть все необходимые опции, но отдельно отмечу полностью светодиодные фары, систему кругового обзора на 360 градусов, функцию AutoHold. Отдельного внимания заслуживает и информационно-развлекательная система: отлично, что «мультимедийка» базируется на платформе Android — ее можно превратить в полноценный планшет со всеми возможностями.
ВОПРОС ЦЕНЫ
Ключевую роль при выборе автомобиля зачастую играет его цена: каждому хочется сэкономить, получив при этом как можно больше всевозможных «плюшек». Прайсы Geely Atlas привлекают. Настолько, что начинаешь невольно задумываться: а в чем, собственно, подвох?
Подвоха нет — по крайней мере, реальные владельцы «Атласов», досконально изучившие кроссовер, о совершенной покупке не чуть не жалеют, а ценник считают более, чем адекватным.
Как вы считаете, стоит ли Geely Atlas своих денег? Не жалеете, что остановили выбор именно на этом кроссовере, или лучше было доплатить и взять какую-либо другую модель?
Александр: Мне Geely Atlas обошелся в 1,6 млн рублей, и на тот момент это было одно из лучших предложений на рынке по соотношению цена/оснащение. Да и сейчас, когда такой автомобиль продается за 1,8 млн рублей, найти что-то сопоставимое крайне сложно: за большие деньги предлагаются модели с меньшим количеством опций.
Ольга: Я считаю, что наш Geely Atlas стоит своих денег. По крайней мере, по соотношению цена/качество конкурентов не вижу. К тому же этот кроссовер очень привлекательный внешне и комфортный — а что еще нужно для семейного автомобиля? О покупке не жалеем, наоборот, очень довольны. Да, в России весьма предвзятое отношение к «китайцам», но Geely Atlas рушит эти стереотипы.
НЮАНСЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Другой стереотип связан с ненадлежащим качеством китайских автомобилей, их изматывающей «ломучестью» и — в придачу — низким уровнем послепродажного обслуживания. Некоторые водители не могут решиться на покупку «поднебесной» машины именно из-за того, что опасаются дальнейших сложностей.
Но бояться в действительности нечего: если у Geely и были когда-то проблемы с сервисом, надежностью и дилерами, то они, по мнению владельцев машин марки, осталось в прошлом.
Как бы вы оценили уровень сервиса: как на самом деле работают дилеры Geely, в какую сумму обходится плановое техническое обслуживание, приходилось ли обращаться в автосалоны с гарантийными неисправностями?
Ольга: Мы уже успели пройти первое техническое обслуживание — оно обошлось нам примерно в 10 000 рублей с учетом того, что мы привезли с собой моторное масло, а также получили небольшую скидку на расходники. Что же до гарантийного ремонта, то нет — ничего не ломалось, обращаться к дилерам с какими-либо проблемами не приходилось.
Александр: По гарантии ничего не ремонтировал — все в полном порядке.
Роман: Я за полтора года сделал целых два ТО. Оба раза остался очень доволен — дилеры не навязывают дополнительные услуги, строго соблюдают все временные договоренности.
По гарантии обращался только с мелкими неисправностями — например, однажды у меня «залипла» кнопка на руле. В дилерском центре проблему устранили буквально за 20 минут. Поменяли безвозмездно и головное устройство — изначально была установлена система старого образца, и она в конце концов вышла из строя. В общем, Geely я доволен — если ничего не поменяется, то, думаю, останусь надолго с этой маркой.