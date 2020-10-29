Вся правда о кроссовере Geely Atlas: отзывы автовладельцев

ВЫБОР ЕСТЬ

Geely Atlas, появившийся на российском рынке почти три года назад, может составить достойную конкуренцию не только своим соотечественникам, но и бестселлерам рынка — моделям, давно закрепившимся на лидерских строчках. Да, кто-то до сих пор в это не верит, однако истории наших героев — наглядное тому подтверждение. Справедливости ради отметим, что они тоже сомневались в «поднебесных» автомобилях, но лишь до тех пор, пока не попробовали Atlas в деле.

Какие автомобили, помимо Geely Atlas, вы рассматривали и почему остановили свой выбор все-таки на этой модели?

Роман: В связи с рождением третьего ребенка появилась необходимость в более вместительном автомобиле. Сначала, признаюсь, скептически относился к китайским машинам, но из интереса все же решил к ним присмотреться. Были разные варианты: и Lifan, и FAW Besturn X80. Наткнулся на видеообзор кроссовера Geely Atlas — машина понравилась, но она превышала планируемый бюджет. Тем не менее, на тест-драйв все же записался, а после твердо решил: буду покупать именно его.

Александр: Смотрел в сторону Hyundai Tucson и KIA Sportage. У моего отца был полноприводный Geely Atlas с мотором в 2,4 литра, я брал его иногда на выходные. И когда настал момент приобретать новую машину для себя, у меня уже никаких сомнений не оставалось. Долго не выбирал, заказал кроссовер сразу же, как только на рынке появился «Атлас» с турбированным двигателем.