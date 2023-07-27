Убийственный конструктив: как не загубить капризный мотор на Nissan

Наиболее распространенный мотор, который вот уже лет 15 ставится на X-Trail и Qashqai — это двухлитровый MR20DE. Владельцы авто с этим силовым агрегатом частенько жалуются, что уже после 50000 километров пробега движок начинает «поджирать» масло, а к 70000 лубрикант он «кушает» уже совсем ощутимо. Происходит это из-за закоксовки маслосъемных колец, и проблема здесь кроется в конструктиве. Нюанс в том, что маслосъемное кольцо работает в поршне, где полностью отсутствуют отверстия для слива масла, а есть только небольшие канавки в количестве четырех штук. По мысли разработчиков, через эти углубления масло, вступившее в контакт с цилиндром, должно стекать, а его место занимать новая порция смазки. На деле же все обстоит иначе.
Обстановка накаляется…
Одна и та же порция масла длительное время соприкасается с раскаленным поршнем, из-за чего не просто теряет свои смазывающие и моющие свойства, но и начинает гореть, что в свою очередь приводит к закоксовке кольца. И особенно быстро и отчетливо это проявляется, если в движок залить низкопробное масло или качественное, но не подходящее по допускам.
А еще на этих моторах может начаться дикий масложор из-за засорения клапана вентиляции картера. Это случается довольно часто и первопричина явления, опять-таки масло, несоответствующее требованиям автопроизводителя.
И здесь возникает вопрос: как в нынешних условиях тотальных санкций абсолютно на все, отыскать действительно качественную смазку, которая при этом на 100 процентов подходит для ниссановских моторов? На самом деле, владельцам «японок» переживать не стоит, поскольку, как мы убедились после посещения нескольких магазинов автозапчастей, хорошие лубриканты, причем и импортного, и отечественного производства, для автомобилей Nissan есть. Более того, даже для моторов разного поколения не составит труда подобрать идеальный вариант.
Лучшее из доступного
Из недорогого и качественного нам на прилавке попалась канистра HC-синтетического моторного масла от российского производителя ReinWell 5W−40 А3/В4.
Эта смазка подходит как для бензиновых, так и дизельных версий Nissan. Комбинация базовых масел на основе новых технологии синтеза и присадок также нового поколения обеспечивает лёгкий ход и защиту от износа в широком диапазоне рабочих температур и нагрузок. Позволяет максимально продлить интервалы замены. Кстати, данный продукт успешно протестирован с каталитическими нейтрализаторами и в турбокомпрессорах.
Почти рядом, на соседней полке, увидели турецкую моторную синтетику Opet Fullmax 5W−40. Этот лубрикант обладает отличной термоокислительной стабильностью, сохраняя свои свойства даже при длительных межсервисных интервалах. А высокий индекс вязкости обеспечивает стабильность характеристик моторного масла в широком диапазоне температур окружающей среды.
Еще одна полностью синтетическая всесезонка из Турции — Lubex PRIMUS MV 5W−40. Это масло предназначено для легковых автомобилей и легкой коммерческой техники, как с бензиновыми, так и дизельными двигателями. Данная смазка обеспечивает минимальный износ деталей при холодном пуске мотора, обладает хорошей очищающей способностью, защищая «пламенное сердце» от образования шлама и сажи.
Скользкий гость
Несмотря на санкции, на прилавках мы нашли и чисто немецкие моторные масла. Полностью синтетическое современное моторное масло из Германии BIZOL Allround 5W−40. Этот смазочный материал обладает низким коэффициентом трения и предназначен для круглогодичного использования в новых двигателях. Обеспечивает быстрый смазывающий эффект при холодном пуске благодаря своей постоянной вязкости, которая выдерживает даже экстремальные колебания температуры.
Одно из самых технологически совершенных на сегодняшний день моторных масел — это Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W−40. Его мы тоже встретили на полках трех из четырех посещенных магазинов для автомобилистов. Это универсальное моторное масло на базе новейших гидрокрекинговых технологий синтеза. Удовлетворяет современным требованиям международных стандартов API и ACEA, а также имеет допуски многих автопроизводителей, в том числе и официальный допуск концерна Рено-Ниссан.
Leichtlauf High Tech 5W−40 обладает высокой стабильностью к окислению и угару, поэтому может использоваться в нагруженных бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и интеркулером.
Еще один «скользкий гость» из Германии — Megol Motorenoel High Condition 5W−40. Производится также по новейшим технологиям гидрокрекингового синтеза, практически не уступая классической ПАО-синтетике и оставаясь при этом доступным по цене. Как и предыдущий продукт, также имеет оригинальные допуски производителей автомобилей, что позволяет сохранить все гарантийные условия при прохождении ТО, хотя, как мы понимаем, с официальной гарантией автопроизводителей у нас сегодня дела обстоят не лучшим образом. Благодаря специальному пакету присадок, масло обеспечивает высокий уровень защиты от износа, предотвращает образование и накопление отложений в масляной системе и гарантирует стабильное поступление масла ко всем деталям двигателя.
Стойкий корейский «солдат»
Обнаружили мы также на прилавках нескольких магазинов полностью синтетическое моторное масло из Южной Кореи THE BEAST ULTRA G 5W−40. Оно подходит для всесезонного использования в бензиновых двигателях классических конструкций. У лубриканта высокая устойчивость к окислению, что сводит к минимуму образование отложений даже при больших межсервисных пробегах. Корейское масло демонстрирует высокую стойкость и стабильность моющих присадок, благодаря чему предотвращается образование шламовых отложений и кокса.
На самом деле ситуация на рынке масел для автомобилей Nissan далеко не плачевная. И выбрать качественный продукт с соответствующими допусками, который не убьет мотор вашего «японца», а, напротив, продлит ему жизнь — вполне реально. Причем, как мы убедились, можно найти даже моторное масло от официально покинувших наш рынок производителей. Нужно только вдумчиво отнестись к месту его приобретения, чтобы обезопасить себя от подделки.