Убийственный конструктив: как не загубить капризный мотор на Nissan

Обстановка накаляется…

Одна и та же порция масла длительное время соприкасается с раскаленным поршнем, из-за чего не просто теряет свои смазывающие и моющие свойства, но и начинает гореть, что в свою очередь приводит к закоксовке кольца. И особенно быстро и отчетливо это проявляется, если в движок залить низкопробное масло или качественное, но не подходящее по допускам.

А еще на этих моторах может начаться дикий масложор из-за засорения клапана вентиляции картера. Это случается довольно часто и первопричина явления, опять-таки масло, несоответствующее требованиям автопроизводителя.

И здесь возникает вопрос: как в нынешних условиях тотальных санкций абсолютно на все, отыскать действительно качественную смазку, которая при этом на 100 процентов подходит для ниссановских моторов? На самом деле, владельцам «японок» переживать не стоит, поскольку, как мы убедились после посещения нескольких магазинов автозапчастей, хорошие лубриканты, причем и импортного, и отечественного производства, для автомобилей Nissan есть. Более того, даже для моторов разного поколения не составит труда подобрать идеальный вариант.

Лучшее из доступного

Из недорогого и качественного нам на прилавке попалась канистра HC-синтетического моторного масла от российского производителя ReinWell 5W−40 А3/В4.