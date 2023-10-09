Как дальнобойщику выспаться в дороге и не попасть в ДТП

Анализ причин ДТП в сфере дальних автоперевозок на Западе ведется непрерывно. Одно из последних исследований в 2021 году провел французский фонд VINCI Autoroutes. Было доказано, что усталость водителя и потеря концентрации становятся причинами ДТП в 17% случаев. И это Европа. У нас в России подобной статистики пока нет, но общие принципы схожи. К тому же отечественная дорожная инфраструктура зачастую уступает европейской, отчего наши дальнобойщики устают быстрее своих западных коллег.
Плохо отдохнул — попал в аварию
Еще дотошнее французов оказались немецкие эксперты — они подсчитали, насколько сократится аварийный ущерб компании-перевозчика, если водители всегда будут свежими и отдохнувшими. Выяснилось, потери окажутся на 25% ниже. И кроме того, на 30% снизятся расходы по оплате больничных листов. Объяснение простое: если водитель отлично высыпается и не испытывает дискомфорта на работе, то и болеть он будет реже. Работа дальнобойщиков считается одной из самых опасных. Причем не столько из-за риска попасть в аварию, сколько по причине вреда, связанного с сидячим образом жизни и вытекающими из него профессиональными болезнями. И если заменить водительское кресло на более удобное работодатель может далеко не всегда, то поменять матрас вполне по силам. На качественном ложе гораздо проще восстановиться после рабочей смены, которая иной раз длится и по 12 часов. Нынче для владельцев тягачей взамен далеко не всегда удачным штатным аналогам доступны качественные матрасы, которые обеспечивают здоровый сон, предупреждая развитие опасных последствий.
Когда матрас пора выбрасывать?
По регламенту ведущих производителей седельных тягачей штатный матрас приходит в негодность на пятый год службы. Европейские грузовики комплектуют матрасами, в основе которых пружинный блок в комбинации с пенополиуретановым наполнителем. Последний от нагрузки разрушается, да и пружины со временем теряют упругость и правильную форму. Матрас оказывается продавленным и не пригодным к эксплуатации.
Работающие на старых машинах водители, чтобы как следует отдохнуть, иной раз вынуждены подкладывать под себя ворох одеял, что тоже не особенно добавляет комфорта. А между тем, по данным агентства «Автостат», возраст почти 70% парка российских грузовиков больше 10 лет. То есть мы говорим о сотнях тысячах плохо выспавшихся дальнобойщиков, которые выезжают на дороги с разными недомоганиями. Ведь далеко не все они молоды и полностью здоровы. По информации логистических компаний, средний возраст дальнобойщика в России сегодня составляет от 48 до 52 лет. Не сложно догадаться, как все это влияет на производительность труда, аварийность и сохранность груза. И чего греха таить, нынче редкий владелец транспортной компании или начальник колонны задумывается о замене изношенного матраса.
Достал дефицит
Ранее специфика замены спального места в тягаче предполагала три варианта. Заказ у официального дилера за огромные деньги (с ожиданием до полугода), что сегодня в силу понятных причин уже не работает. Покупка б/у матраса на «разборке» — что зачастую представляло собой обмен по типу «шило на мыло». Или заказ матраса в специальном ателье по индивидуальным меркам. Последним способом пользовались немногие, самые щепетильные, водители. И этот сегмент формировал мизерную часть спроса.
Сегодня картина значительно изменилась. Дилерский бизнес вынужденно концентрируется на китайском направлении. На что красноречиво указывают продажи новых тягачей. Но продукция из Поднебесной, специалисты не дадут соврать, если чем-то и хороша, то уж точно не выверенной эргономикой водительского быта. И в качестве спального места штатно китайцы зачастую предлагают мало похожую на полноценный матрас продукцию.
И каков, спросите вы нас, выход? Он есть. Незадолго до наступления кризисных времен знакомые со спецификой автоперевозок столичные предприниматели обратили внимание на проблему. Они заметили, что продавцы тягачей, продвигая товар, меньше всего обращают внимание на матрас — словно этой проблемы не существует. А спрос на самом деле велик. Так, в партнерстве с коллегами, имеющими большой опыт в производстве качественных бытовых матрасов, в Москве возникла специализированная компания «Спалбер». Здесь сегодня можно заказать качественное спальное место для водителя любого грузовика.
Протестировано дальнобойщиками
История оказалась непростая, многое пришлось разрабатывать с нуля. Опытные изделия испытывали в рабочих условиях на различных моделях тягачей. В ходе испытаний десятки дальнобойщиков месяцами спали на опытных матрасах и делились с разработчиками впечатлениями. В целях достижения максимального эффекта пришлось отказаться от пружинных блоков и использовать исключительно пенополиуретан. Понадобилась коррекция конструкции матраса под более рослых и тяжелых российских водителей — толщина изделий в сравнении с европейскими аналогами увеличена.
Первый магазин «Спалбер» открылся в 2021 году в «Фуд Сити» — крупнейшем оптово-розничном продовольственном центре в столице. Расположенный на Калужском шоссе мега-молл снабжают тысячи фур. Сарафанное радио и позитивные отзывы сработали быстро: водители обратили внимание на магазин, и поток покупателей начал расти. Сегодня у компании «Спалбер» всероссийская известность: бóльшая часть матрасов, которая продается через Интернет, отправляется в регионы. Но основным движителем продаж до сих пор остается сарафанное радио. Водители делятся удачным решением своих бытовых проблем друг с другом.
Сон на новом качественном матрасе значительно повышает качество отдыха. Что в итоге позволяет эффективнее работать и получать от своего труда удовольствие. Отзывы водителей красноречиво это подтверждают: — Самый обалденный матрас, на котором я когда-либо спал. У меня дома такого нет. Уставший ложишься, просыпаешься — идеальное состояние! Шик, блеск, просто песня. Спасибо начальнику, обалденно! Основной критерий качества — оценки покупателей. На Avito «Спалбер» получил крепкие пять звезд. Аналогичную оценку ставят и пользователи «Яндекса», оставляя свои позитивные отзывы с фото.
Где взять
Ассортимент «Спалбер» предельно широк, здесь матрасы для спальников российских, европейских, американских и азиатских тягачей. Для каждого типоразмера доступно три варианта исполнения: эконом, комфорт и премиум. И для каждого из них предлагается по несколько вариантов чехлов. Общее количество вариаций матрасов исчисляется несколькими сотнями.
Что касается матрасов для китайских тягачей, которые на фоне ухода «большой семерки» нынче активно завоевывают рынок, здесь проблема видится особенно острой. Увы, китайцы штатно предлагают тонкие матрасы, рассчитанные на своих сугубо местных водителей, чей средний вес объективно ниже среднего российского драйвера. Руководители транспортных компаний должны отдавать себе в этом отчет. И если они заинтересованы в повышении производительности труда и снижении финансовых потерь, связанных с персональными медицинскими неурядицами водителей, эти матрасы лучше заменить, не дожидаясь опасных последствий.
Наибольшей популярностью пользуются матрасы для лидера продаж среди тягачей* Sitrak C7H. В ассортименте также есть матрасы для FAW, Shacman, Foton, Dongfeng, Sany и других марок.
Интернет-магазин «Спалбер»: https://spalber.ru.
Адрес шоурума: Москва, 22-й км Калужского шоссе, ТК «Фуд Сити», 11-я линия, павильон 2—11−032.
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* Самая продаваемая модель грузовика в августе 2023 г. на основе данных АО «ППК», но с использованием сегментации агентства «АВТОСТАТ».
ООО «РОЛЛ МАТРАС». Российская Федерация, 109341, г. Москва, ул. Братиславская, д. 6, п. 1, эт. 3, оф. 9, к. 1. ОГРН 1187746987955.