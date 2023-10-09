Как дальнобойщику выспаться в дороге и не попасть в ДТП

Когда матрас пора выбрасывать?

По регламенту ведущих производителей седельных тягачей штатный матрас приходит в негодность на пятый год службы. Европейские грузовики комплектуют матрасами, в основе которых пружинный блок в комбинации с пенополиуретановым наполнителем. Последний от нагрузки разрушается, да и пружины со временем теряют упругость и правильную форму. Матрас оказывается продавленным и не пригодным к эксплуатации.

Работающие на старых машинах водители, чтобы как следует отдохнуть, иной раз вынуждены подкладывать под себя ворох одеял, что тоже не особенно добавляет комфорта. А между тем, по данным агентства «Автостат», возраст почти 70% парка российских грузовиков больше 10 лет. То есть мы говорим о сотнях тысячах плохо выспавшихся дальнобойщиков, которые выезжают на дороги с разными недомоганиями. Ведь далеко не все они молоды и полностью здоровы. По информации логистических компаний, средний возраст дальнобойщика в России сегодня составляет от 48 до 52 лет. Не сложно догадаться, как все это влияет на производительность труда, аварийность и сохранность груза. И чего греха таить, нынче редкий владелец транспортной компании или начальник колонны задумывается о замене изношенного матраса.

Достал дефицит

Ранее специфика замены спального места в тягаче предполагала три варианта. Заказ у официального дилера за огромные деньги (с ожиданием до полугода), что сегодня в силу понятных причин уже не работает. Покупка б/у матраса на «разборке» — что зачастую представляло собой обмен по типу «шило на мыло». Или заказ матраса в специальном ателье по индивидуальным меркам. Последним способом пользовались немногие, самые щепетильные, водители. И этот сегмент формировал мизерную часть спроса.

Сегодня картина значительно изменилась. Дилерский бизнес вынужденно концентрируется на китайском направлении. На что красноречиво указывают продажи новых тягачей. Но продукция из Поднебесной, специалисты не дадут соврать, если чем-то и хороша, то уж точно не выверенной эргономикой водительского быта. И в качестве спального места штатно китайцы зачастую предлагают мало похожую на полноценный матрас продукцию.

И каков, спросите вы нас, выход? Он есть. Незадолго до наступления кризисных времен знакомые со спецификой автоперевозок столичные предприниматели обратили внимание на проблему. Они заметили, что продавцы тягачей, продвигая товар, меньше всего обращают внимание на матрас — словно этой проблемы не существует. А спрос на самом деле велик. Так, в партнерстве с коллегами, имеющими большой опыт в производстве качественных бытовых матрасов, в Москве возникла специализированная компания «Спалбер». Здесь сегодня можно заказать качественное спальное место для водителя любого грузовика.