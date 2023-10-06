Как живут перевозчики после ухода из России ведущих производителей грузовиков

В 2023-м же рынок пошел в рост: по итогам первой половины года было продано уже 62 720 машин — на 66,5% больше, чем в январе-июне 2022-го. В лидерах — КамАЗ и китайцы. А если конкретнее, то на призовых местах, уступая автостроителю из Набережных Челнов, расположились Sitrak, Shacman, FAW и Foton. Но так ли все просто и радужно на самом деле? Что о сложившейся ситуации говорят перевозчики, то есть непосредственные потребители?

Восстановление рынка — это, конечно, хорошо. Только вот стоимость грузовиков за последние полтора года увеличилась на 30—40% и продолжает расти, рассказывает совладелец и заместитель директора ПЭК Вадим Филатов. Кроме того, с 1 августа вступили в силу новые ставки утильсбора на иностранную технику — теперь это 1,7 млн. рублей вместо прежних 1,02 млн. Как результат — прайсы седельных тягачей массой от 12 до 20 тонн (в возрасте до 3 лет) подскочили на 7% до 10,7—12,7 млн. целковых.

Из-за удорожания комплектующих, логистики, да и вообще всего на свете пошли в рост и цены на отечественные машины. По словам нашего собеседника, их стоимость «потяжелела» с 5 млн. рублей более чем в два раза. К тому же, если говорить о магистральных тягачах в целом, наблюдается дефицит (не хватает, кстати, и полуприцепов), а расходы на обслуживание увеличиваются.