Сложный выбор: «Газель NN» vs Sollers Atlant

В 2024 году на российском рынке малотоннажных коммерческих автомобилей конкуренция сегодня идет, по большому счету, только между двумя ключевыми игроками — «Газель NN» и Sollers Atlant. Столь скромный выбор вполне понятен если учесть, что значительное число игроков в этом сегменте сбежали из страны еще пару лет назад. Сейчас же именно на эти две модели приходится чуть ли не основная доля реализаций. Сейчас в этом «споре» однозначно лидирует «Газель NN», однако и Sollers Atlant активно увеличивает продажи, темпы прироста которых измеряется двузначными цифрами относительно прошлого года. Тем любопытнее сравнить соперников, в чем порталу «АвтоВзгляд» помог автоэксперт, руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко.

— Если говорить о технической части, то «Газель NN», оснащается новым дизельным двигателем GAZ 2.5 мощностью 150 л.с. (крутящий момент 415 Н·м при 2400 об/мин). Sollers Atlant предлагает на выбор два варианта также дизельного мотора: 1,9-литровый мощностью 136 л.с. (крутящий моментом 310 Н·м) и 2,7-литровый мощностью 150 л.с. с крутящим моментом 355 Н·м.

Оба производителя комплектуют свои авто 6-ступенчатой МКП, но нижегородская коробка имеет важное преимущество — она способна выдерживать крутящий момент до 450 Н·м, что существенно увеличивает ее ресурс, — начинает свое сравнение специалист. — В плане экономичности машины показывают схожие результаты. «Россиянка» расходует 9-11 л на трассе и 13-14 в городском цикле, в то время как обрусевший «китаец» — 9-15 л/100 км в зависимости от условий эксплуатации.

Что касается грузоподъемности, то здесь «Атлант» имеет преимущество — от 2,5 до 4,2 тонн против 900-1100 кг у NN. И тут стоит отметить, что оба грузовичка предлагают различные варианты кузова, включая цельнометаллический фургон, бортовую платформу и пассажирские версии.

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— В плане безопасности, — продолжает эксперт, — оба автомобиля вполне современны и актуальны. Sollers Atlant получил систему курсовой устойчивости ESP, ABS+EBD, фронтальные подушки безопасности.

«Газель NN» также оборудована всеми необходимыми комплексами, причем особого внимания заслуживают дисковые тормоза на всех колесах, обеспечивающие эффективное торможение.

Интересно сравнить комфорт водителя. «Газель NN» получила подрессоренное сиденье с регулировкой жесткости под вес водителя и хорошую шумоизоляцию — даже на скоростях выше 100 км/ч в салоне можно разговаривать, не повышая голос. У Sollers Atlant с «шумкой» дела обстоят куда хуже, зато водительское сиденье регулируется в шести положениях, установлен кондиционер с регулировкой температуры.

Иными словами, машины по многим параметрам действительно не уступают друг другу. Однако у Sollers Atlant имеются определенные проблемы с качеством сборки. Владельцы жалуются на тонкое лакокрасочное покрытие и неэффективные уплотнители дверей, из-за которых салон продувается ветром.

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В ценовом сегменте автомобили находятся примерно в одной категории. Sollers Atlant предлагается по цене от 3 259 000 до 3 394 000 руб. в зависимости от версии, а «Газель NN» в варианте цельнометаллического фургона стоит от 3 265 000 рублей.

При этом важно отметить, что «Газель NN» активно развивается — недавно был представлен новый вариант с современным дизайном, созданный по заказу «Газпрома». Кроме того, скоро в линейке появится версия с трехлитровым бензиновым двигателем EvoTech Pro 3.0 мощностью 122 л.с., который будет доступен и в битопливном варианте.

Подводя итоги, можно сказать, что оба автомобиля имеют свои преимущества. «Газель NN» выделяется более надежной трансмиссией, качественной сборкой и высоким уровнем комфорта. Sollers Atlant привлекает большей грузоподъёмностью и разнообразием доступных двигателей.

Выбор между этими автомобилями будет зависеть от конкретных задач покупателя и его приоритетов в плане эксплуатационных характеристик, — подводит итог г-н Давиденко.