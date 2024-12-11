Немцы по-китайски: VW Transporter и Crafter в России заменят Avior G10 и V90

На проходящей в Москве выставке COMTRANS International, ключевого ежегодного события для всех участников отечественной отрасли коммерческого транспорта, состоялась презентация не просто очередной новинки рынка, а целого производителя, который займется выпуском фургонов, микроавтобусов и автобусов, а в перспективе — и линейки автомобилей. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Премьеры на мотор-шоу подобного рода — обычная практика, ведь производители подгадывают презентации своих новинок именно под такие мероприятия, дабы получить максимальное представление среди игроков рынка. Не стал исключением и 2024 год: на стендах COMTRANS International среди уже известной техники выставлены ранее неизвестные модели.

Но вот целый новый бренд — определенно событие, которому следует уделить внимание. Тем более, что организаторы сохранили интригу до самой презентации и выбрали очень амбициозный слоган: «Отличная работа!». Что ж, будем знакомиться с Avior.

Итак, перед нами, как ни странно, очередная итерация «приземления» китайской автомобильной промышленности на бескрайние просторы таможенного союза: крупнейший автопроизводитель Поднебесной, SAIC, отныне будет содействовать сборке в белорусском Борисове новых автомобилей. Изначально AVIOR представит в наших широтах два коммерческих фургона и автобус.

Фото портала АвтоВзгляд.

Причем сборка «бусов» началась в августе 2023 года, а на различных интернет-площадках машина уже выставлена за 11 900 000 рублей с НДС. Вариаций автобусов AVIOR будет немало: туристический, междугородний, пригородный, городской, школьный, для делегаций и для маломобильных пассажиров. В базе машина будет иметь 29+1 богато выполненное сидячее место, задний привод, 164-сильный 4,3-литровый дизельный двигатель, расположенный спереди. Гарантия — 2 года или 100 000 км.

С фургонами — интереснее. Во-первых, их будет сразу два — Avior G10 и V90: первый, по мнению руководства новоявленного бренда, должен заместить VW Transporter, а второй — Crafter. G10 — пятиметровый фургон на 2-литровом 160-сильном дизельном моторе и 6-ступенчатой «механике» с весьма скромным оснащением: две сдвижных двери в базе, кондиционер да «галогенки». Мультимедия — два динамика.

Фото портала АвтоВзгляд.

V90 — это локализация SAIC Maxus V90, который прямо сейчас можно приобрести за 5 690 000 рублей с НДС. Машина оснащена 2-литровым 148-сильным «дизелем» SC20M163, 6-скоростной МКП, одной сдвижной дверью в базе, вторая — опциональная, «круизом» и кондиционером, LED головным светом, мультимедией с сенсорным экраном и рядом других опций, вроде подогрева сидений. Салон — ткань. Гарантия на фургоны — 3 года или 100 000 км.

Планы у новоявленного бренда — наполеоновские: помимо обновления уже имеющихся автомобилей, в стратегии заявлен выпуск полноприводных пикапов в том числе с дизельными двигателями — Т60, Т70, Т90 — а так же трех минивэнов, как в бензиновом, так и дизельном исполнении. Амбициозно!