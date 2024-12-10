Рассекречена техническая начинка будущего конкурента Mercedes-Maybach от JAC

Роскошная новинка является детищем JAC и Huawei, она уже доступна для предзаказа. Длина Maextro S800 составляет 5,5 м, «поднебесный» производитель предусмотрел модификации как в виде гибрида, так и «электрички». Благодаря базе китайского минпрома появились подробности о силовых установках.

Как сообщает Car News China, электрокар Maextro S800 оснащается 218-сильным двигателем на передней оси, и по одному 323-сильному мотору расположено на каждом заднем колесе. В гибридной модификации классический ДВС играет роль генератора — это наддувный 1,5-литровый агрегат, выдающий 156 л.с. В движение автомобиль приводят 313-сильный мотор на задней оси и еще один на передней — такой же, как у чистокровной «электрички».

При любом раскладе Maextro S800 комплектуется батареями производства CATL, сочетающими в себе литий, никель, кобальт и марганец. Бензоэлектрическая версия получила аккумулятор емкостью 63,3 кВтч, который должен обеспечить седану 371 км пробега на одной электротяге.

Габариты люксовой четырехдверки — 5480х2000х1536 мм при впечатляющей колесной базе в 3370 мм. Снаряженная масса составляет 2731 кг, колесные диски — 20-дюймовые.

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв другого роскошного «китайца» — Hongqi H9. Этот «железный конь» тоже претендует на то, чтобы заткнуть за пояс и Mercedes-Maybach, и Rolls-Royce.