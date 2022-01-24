Какие ошибки приводят к фатальным поломкам снегоуборщика

Самая распространенная поломка связана с попаданием твердых предметов в шнек. Ножи снегоуборщика, приводимые в движение ремнем от коленчатого вала, находятся на передовой борьбы с последствиями зимних осадков. Обломок кирпича, доски или, что более вероятно, кусок льда запросто могут натворить дел и отправить дорогостоящую технику на свалку.
Для защиты от этого производители устанавливают своеобразный предохранитель в виде шпонки, сделанной из мягкого металла. Как только в ножи попадает твердый предмет или какая-то тряпка, спрятавшаяся под снегом, наматывается на «буравчик», эта самая шпонка не выдерживает нагрузку и ломается. Благодаря такой конструкции, при встрече снегоуборщика с инородным предметом не страдают приводные ремни, редуктор (если таковой имеется) и двигатель «моторизованного дворника». Поэтому надо иметь в гараже запас шпонок. И не стоит делать на заказ какие-то усиленные «предохранители», ведь если не сломаются они, то сломается где в другом месте, и ремонт уже будет стоить в десятки, а то и сотни раз дороже, нежели замена копеечной шпонки.
Вторая возможная напасть — обрыв приводного ремня (либо того, что вращает колеса, либо того, что приводит в действие шнек). Обрыв ремня происходит по двум причинам: либо неправильная эксплуатация, либо — попросту пришло время.
В процессе эксплуатации ремень испытывает знакопеременные температурные колебания, и по прошествию лет резина теряет свою эластичность, появляются трещины и как следствие — рвется. Поэтому рекомендуем регулярно осматривать ремни на наличие трещин, очищать от льда и в случае необходимости менять их.
Для снегоуборщика довольно губителен мокрый тяжелый снег. Он создает колоссальные нагрузки, ремень то и дело пробуксовывает на шкивах и, в конечном итоге, разлетается на куски. Дабы подобная проблема не остановила уборку снега на вашем приусадебном участке — сбросьте скорость и уменьшите ширину захвата.
Неприятности могут доставить фрикционы, которые через шестерни передают крутящий момент от коленвала на колеса. Чрезмерное усилие приводит к пробуксовке фрикционов и их стиранию. Дальнейшее использование обернется тем, что появятся глубокие задиры на фрикционном барабане и техника потеряет способность к самостоятельному передвижению, особенно под нагрузкой.
Не нужно пытаться ускорить процесс уборки слежавшегося или мокрого снега, пользуйтесь «понижайкой», и тогда фрикционы не доставят вам хлопот.
Еще одна причина возможного попадания снегоуборщика в сервис — неправильное обслуживание «трудяги». От своевременного ТО с использованием грамотно подобранных материалов зависит многое.
Например, моторное масло. Абы какое масло лить в машину для уборки снега нельзя. В большинстве снегоуборщиков отсутствует масляный насос, а значит, смазка должна обладать сравнительно низкой рабочей вязкостью, чтобы лучше разбрызгиваться и самотеком проникать к деталям. Кроме того, эксплуатация снегоуборщиков в морозы диктует требования по низкотемпературным свойствам, поэтому класс масла должен обеспечивать запуск двигателя даже при −35 по Цельсию. Таким образом, для героев нашего рассказа подходит исключительно синтетическое масло с классом вязкости SAE 5W-30.
Также двигатели снегоуборщиков имеют воздушное охлаждение, поэтому масло должно обладать запасом «прочности» к перегреву и просто к высоким температурам. Несмотря на работу в крепкий минус, зимняя техника достаточно сильно греется, поскольку откидывать снег занятие не из простых. Можем порекомендовать превосходное немецкое масло Liqui Moly Garten-Wintergerate-Oil 5W-30.
Оно подходит подавляющему большинству снегоуборщиков и зарекомендовало себя с наилучшей стороны. Специально отобранные базовые масла НС-синтетической технологии в сочетании с современным набором присадок обеспечивают эффективное смазывание деталей и в бензиновых и в дизельных силовых установках, гарантируют необходимую вязкость на протяжении всего периода эксплуатации, а значит хорошо защищают двигатель от износа. Своевременное и правильное обслуживание зимнего помощника с помощью высококачественных смазочных материалов от компании Liqui Moly обеспечит снегоуборщику долгий срок службы.
В результате частого чередования нагрева и остывания снегоуборщика на различных деталях образовывается конденсат, превращающийся в дальнейшем в лед. Это пагубно сказывается на ресурсности техники, ведь ржавеют многие узлы, рвутся приводные тросики и цепи, приходят в негодность различные манжеты и сальники.
Дабы уменьшить количество конденсата, а так же налипающего снега и льда, необходимо регулярно обрабатывать все наружные детали снегоуборщика водоотталкивающим спреем Liqui Moly LM40.
Данный состав обладает не только способностью отталкивать H2O, но и хорошим проникающим действием. Достаточно распылить спрей на наружные детали и стереть избыток тряпкой.
Разумеется, чтобы продлить жизнь своему снегоуборщику, его нужно не только правильно и регулярно обслуживать в период эксплуатации, но грамотно подготовить к «летним каникулам». Но это уже отдельная тема для рассказа.