Какие ошибки приводят к фатальным поломкам снегоуборщика

Вторая возможная напасть — обрыв приводного ремня (либо того, что вращает колеса, либо того, что приводит в действие шнек). Обрыв ремня происходит по двум причинам: либо неправильная эксплуатация, либо — попросту пришло время.

В процессе эксплуатации ремень испытывает знакопеременные температурные колебания, и по прошествию лет резина теряет свою эластичность, появляются трещины и как следствие — рвется. Поэтому рекомендуем регулярно осматривать ремни на наличие трещин, очищать от льда и в случае необходимости менять их.

Для снегоуборщика довольно губителен мокрый тяжелый снег. Он создает колоссальные нагрузки, ремень то и дело пробуксовывает на шкивах и, в конечном итоге, разлетается на куски. Дабы подобная проблема не остановила уборку снега на вашем приусадебном участке — сбросьте скорость и уменьшите ширину захвата.

Неприятности могут доставить фрикционы, которые через шестерни передают крутящий момент от коленвала на колеса. Чрезмерное усилие приводит к пробуксовке фрикционов и их стиранию. Дальнейшее использование обернется тем, что появятся глубокие задиры на фрикционном барабане и техника потеряет способность к самостоятельному передвижению, особенно под нагрузкой.

Не нужно пытаться ускорить процесс уборки слежавшегося или мокрого снега, пользуйтесь «понижайкой», и тогда фрикционы не доставят вам хлопот.