Какой на самом деле срок годности у современного автомобильного аккумулятора

Автомобильный аккумулятор выходит с завода с заранее запрограммированным ресурсом 6—7 лет, не более. Со временем он теряет емкость, слабеют пусковые токи, разрушаются свинцовые решетки. Однако в широких массах российских автолюбителей батарейку принято менять куда чаще — раз в три года. Куда же деваются еще как минимум тысяча дней беспроблемной эксплуатации?

Первое, о чем стоит помнить — это полный разряд, который разом забирает около 5% процентов емкости батареи. Оставленная лампочка в салоне, включенная магнитола, привет тебе, Lada Niva Travel, забытые на ночь фары и многое другое способны ловко сократить срок жизни аккумулятора. Четыре-пять подобных испытаний — и энергии на пуск может и не хватить. Десяток «экзаменов» — и точно не провернет.

Оказывается, АКБ, о чудо, нужно периодически «содержать»: очищать от грязи и пыли, смазывать клеммы, доливать дистиллированную воду — она выпаривается в летних пробках, ведь она — вода — и даже порой снимать батарею для глубокого обслуживания. Специальные зарядные комлексы заряд-разряд приводят АКБ в порядок, а регулярное их использование — дважды в год достаточно — позволить аккумулятору прожить даже больше установленного заводом срока.