Какой на самом деле срок годности у современного автомобильного аккумулятора

Автомобильный аккумулятор выходит с завода с заранее запрограммированным ресурсом 6—7 лет, не более. Со временем он теряет емкость, слабеют пусковые токи, разрушаются свинцовые решетки. Однако в широких массах российских автолюбителей батарейку принято менять куда чаще — раз в три года. Куда же деваются еще как минимум тысяча дней беспроблемной эксплуатации?
Первое, о чем стоит помнить — это полный разряд, который разом забирает около 5% процентов емкости батареи. Оставленная лампочка в салоне, включенная магнитола, привет тебе, Lada Niva Travel, забытые на ночь фары и многое другое способны ловко сократить срок жизни аккумулятора. Четыре-пять подобных испытаний — и энергии на пуск может и не хватить. Десяток «экзаменов» — и точно не провернет.
Оказывается, АКБ, о чудо, нужно периодически «содержать»: очищать от грязи и пыли, смазывать клеммы, доливать дистиллированную воду — она выпаривается в летних пробках, ведь она — вода — и даже порой снимать батарею для глубокого обслуживания. Специальные зарядные комлексы заряд-разряд приводят АКБ в порядок, а регулярное их использование — дважды в год достаточно — позволить аккумулятору прожить даже больше установленного заводом срока.
Кстати, о пчелках. Вернее, о клеммах. Аккумулятор должен заряжаться и разряжаться строго согласно регламенту производителя: паразитные потребители, ржавые клеммы и висящая «на соплях» масса, отживший свое генератор или просто неправильно подобранный объем самой батареи влияют на срок его службы. И влияют не в лучшую сторону.
Важным элементом регулярного «ухода» за батареей является простой осмотр: повреждение корпуса автоматически приводит к выходу ее из строя, поэтому пренебрегать специальным, заложенным производителем кронштейном крепления, не стоит. Он действительно важен, ведь кочка или резкий маневр могут отправить не прикрепленный кирпич в прогулку по моторному отсеку с последующими последствиями для обоих.
За долголетие АКБ отвечает не только география его проживания и погодные условия, но и дороги, по которым он перемещается вместе с автомобилем. Постоянная тряска на колдобинах тоже способна сократить его жизнь. Правда, в отличии от всего вышеперечисленного, с этим фактором в наших «широтах» бороться сложно.
А вот регулярно и периодически очищать и смазывать, производить процедуру заряда-разряда да и просто доливать нужное количество «воды» в «банки» — прямая обязанность водителя. Не официального дилера, не продавца в магазине и даже не производителя автомобиля, а его владельца. Ведь этом нам нужно, чтобы батарея прожила дольше. А все остальные будут очень рады, если небрежный автовладелец будет попадать в сети как можно чаще.