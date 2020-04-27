Как сделать стандартный фургон или микроавтобус более комфортным и безопасным

Фургоны и микроавтобусы в нашей стране чаще всего используются для тех или иных коммерческих целей. Что, в свою очередь, подразумевает их активное использование. но, понятное дело, чем активнее машина эксплуатируется, тем больше проблем возникает у ее владельца: отечественные направления технику не щадят. Однако дорожным превратностям можно с успехом противостоять.

«БРОНЯ» КРЕПКА…

Известно, что чем больше машина ездит, тем чаще ей «прилетает» камнями с дороги. И больше всего страдают от них стекла и фары. Замена разбитых элементов на новые требует дополнительных финансовых затрат и на время выводит машину из эксплуатации. Ради экономии денег и времени владельцы порой прибегают к «бронированию» стекол и фар своих авто прозрачной пленкой. И это вполне бюджетное решение. За защиту одного элемента на СТО попросят от 500 до 1500 рублей в зависимости от площади и конфигурации покрываемой пленкой поверхности.

…И АРКИ НАШИ ТОЖЕ

Следующее усовершенствование преследует целью хотя бы частично защитить от повреждений при повседневной эксплуатации кузов транспортного средства. В частности — крылья в районе колесных арок. Для этого в этих местах устанавливают пластиковые накладки. Помимо прочего, они автомобилю еще и вид более эстетичный придают. Цена вопроса — римерно 5000 рублей.

БАГАЖ — НА МЕСТЕ

Далее стоит упомянуть сугубо утилитарное усовершенствование для машин как LCV-сегмента, так и более крупных. Это — багажная полка над головой водителя. На ней может храниться, например, какое-то не особо габаритное специальное оборудование, которое в кузов класть не с руки, документы или, в конце концов, личное имущество водителя. Ценник установки такого «допа» в соответствующей мастерской — 6000—8000 рублей в зависимости от модели машины.