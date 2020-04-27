Как сделать стандартный фургон или микроавтобус более комфортным и безопасным

Фургоны и микроавтобусы в нашей стране чаще всего используются для тех или иных коммерческих целей. Что, в свою очередь, подразумевает их активное использование. но, понятное дело, чем активнее машина эксплуатируется, тем больше проблем возникает у ее владельца: отечественные направления технику не щадят. Однако дорожным превратностям можно с успехом противостоять.
«БРОНЯ» КРЕПКА…
Известно, что чем больше машина ездит, тем чаще ей «прилетает» камнями с дороги. И больше всего страдают от них стекла и фары. Замена разбитых элементов на новые требует дополнительных финансовых затрат и на время выводит машину из эксплуатации. Ради экономии денег и времени владельцы порой прибегают к «бронированию» стекол и фар своих авто прозрачной пленкой. И это вполне бюджетное решение. За защиту одного элемента на СТО попросят от 500 до 1500 рублей в зависимости от площади и конфигурации покрываемой пленкой поверхности.
…И АРКИ НАШИ ТОЖЕ
Следующее усовершенствование преследует целью хотя бы частично защитить от повреждений при повседневной эксплуатации кузов транспортного средства. В частности — крылья в районе колесных арок. Для этого в этих местах устанавливают пластиковые накладки. Помимо прочего, они автомобилю еще и вид более эстетичный придают. Цена вопроса — римерно 5000 рублей.
БАГАЖ — НА МЕСТЕ
Далее стоит упомянуть сугубо утилитарное усовершенствование для машин как LCV-сегмента, так и более крупных. Это — багажная полка над головой водителя. На ней может храниться, например, какое-то не особо габаритное специальное оборудование, которое в кузов класть не с руки, документы или, в конце концов, личное имущество водителя. Ценник установки такого «допа» в соответствующей мастерской — 6000—8000 рублей в зависимости от модели машины.
«ГЛАЗ» НА КОРМЕ
Практически любой коммерческой машине свойственно отсутствие контроля водителем зоны прямо за кормой, поскольку боковые зеркала тут помочь не в состоянии. В «мертвой зоне» у задней части крупного транспортного средства вполне может оказаться человек, который рискует пострадать. Раз и навсегда избавиться от «нюансов» при езде задом водителю поможет видеокамера заднего вида. Удовольствие это относительно недорогое — 8000−10 000 рублей «под ключ».
ОКНО В МИР
Фургоны — как промтоварные, так и на базе микроавтобусов, порой используются в совершенно разных и порой меняющихся «на ходу» ипостасях. Иной раз по тем или иным причинам требуется «добавить света» внутрь. Для этого в цельные кузовные панели врезают дополнительные окошки. Примерно за 6000 можно обзавестись таким. А за 10 000 окошко будет еще и со сдвижной форточкой, позволяя запустить в грузовой отсек еще и воздух с улицы.
СТЕКЛЯННЫЙ «ЗАД»
Поставить на заднюю дверь микроавтобуса стекло встанет в сумму, эквивалентную 13 000—15 000 рублей. За дополнительные 4000 рублей его оснастят электрообогревом. Что касается крыши, то стандартный стеклянный люк в нее обойдется в 12 000 рублей.
220 — НЕ ПРОБЛЕМА
Порой авто приходится оснащать электрооборудованием, которое рассчитано на питание от бытовой сети 220В. В этом случае неизбежным станет установка преобразователя напряжения из 12 вольт, получаемых от штатного электрогенератора в 220 вольт. Появление в машине полуторакиловаттного преобразователя и пары стандартных розеток к нему потребует затрат в размере около 12 000 рублей.
ТЕПЛЫЙ САЛОН
Заметно более дорогим улучшением станет система дополнительного обогрева салона. В некоторых регионах она является необходимостью для эффективной работы в зимних условиях. Зависимый отопитель (по факту — дополнительнаая «печка», подключаемая к системе охлаждения автомобиля) обойдется в 16 000 рублей. А за независимый отопитель, который будет греть даже при выключенном моторе, придется расстаться не менее чем с 50 000 рублей.
ЦЕНА КОМФОРТА
Надо сказать, что именно 50 000 «целковых» являются минимальной суммой и для оснащения авто автономной системой предпускового подогрева, и для установки на нем нештатного кондиционера.