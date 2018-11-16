Нужно ли зимой снимать с машины аккумулятор

И надо признать, что «синие» куда ближе к истине, чем «красные». Современные аккумуляторы к морозам готовы — и к российским в том числе. При отрицательных температурах они не замерзают, им не требуются транспортировки в теплое помещение. А вот в чем батареи действительно нуждаются, так это в регулярном обслуживании — проверке уровня заряда и очистке клемм.

Исправные и «сытые» аккумуляторы лучше хранить под капотом, ведь именно там их место. Но если мы говорим о батареях старых, дефектных и севших «в ноль», то тут рекомендации несколько иные: «уставшие» устройства на морозе надолго не оставляем. Даже не то, что на морозе — их вообще желательно как можно скорее отправить на «кладбище». Но это уже совсем другая история…

Вернемся к холодам. Когда столбики термометров опускаются сильно ниже нуля, разряженные аккумуляторы из-за наличия в них «свободной» воды дубеют и превращаются в большую бесполезную ледышку. Реанимировать их, конечно, можно — даже если автомобиль простоял без движения несколько недель. Другой вопрос, что особого смысла в этом нет, ведь с прежним усердием работать они уже никогда не будут.