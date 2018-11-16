Нужно ли зимой снимать с машины аккумулятор

О том, где аккумуляторной батарее лучше проводить морозные ночи — под капотом автомобиля, припаркованного под открытым небом, или в теплой комнате под боком у водителя — автолюбители спорят испокон веков. Как на самом деле нужно хранить АКБ, дабы не нанести ей непоправимый урон, выяснил портал «АвтоВзгляд».
В красном углу ринга — водители, предпочитающие забирать аккумулятор с собой. Свою позицию они аргументируют тем, что батарея — ранимая и чувствительная — при минусовых температурах замерзает словно нежная барышня, нарядившаяся не по погоде. По их мнению, если АКБ переночует в тепле, то риски по утру не запустить мотор сведутся к минимуму. Хорошо, допустим.
У тех автовладельцев, что расположились в синем углу, доводов «против» куда больше. Во-первых, утверждают они, в холоде аккумулятор разряжается значительно медленнее, чем в тепле. Во-вторых, извлечение батареи может привести к дальнейшим трудностям с сигнализацией, мультимедийкой и вообще «мозгами» машины. Наконец, в-третьих, таскать ее, тяжелую, туда-сюда-обратно — так себе удовольствие.
И надо признать, что «синие» куда ближе к истине, чем «красные». Современные аккумуляторы к морозам готовы — и к российским в том числе. При отрицательных температурах они не замерзают, им не требуются транспортировки в теплое помещение. А вот в чем батареи действительно нуждаются, так это в регулярном обслуживании — проверке уровня заряда и очистке клемм.
Исправные и «сытые» аккумуляторы лучше хранить под капотом, ведь именно там их место. Но если мы говорим о батареях старых, дефектных и севших «в ноль», то тут рекомендации несколько иные: «уставшие» устройства на морозе надолго не оставляем. Даже не то, что на морозе — их вообще желательно как можно скорее отправить на «кладбище». Но это уже совсем другая история…
Вернемся к холодам. Когда столбики термометров опускаются сильно ниже нуля, разряженные аккумуляторы из-за наличия в них «свободной» воды дубеют и превращаются в большую бесполезную ледышку. Реанимировать их, конечно, можно — даже если автомобиль простоял без движения несколько недель. Другой вопрос, что особого смысла в этом нет, ведь с прежним усердием работать они уже никогда не будут.