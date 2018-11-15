Чего категорически нельзя делать, если в дороге закончилась «омывайка»

По-хорошему, у водителя всегда должна лежать в багажнике бутылка «омывайки» про запас — на экстренный случай, если жидкость неожиданно закончится в дороге. Однако, как показывает практика, предусмотрительных шоферов среди нас не так много — большинство предпочитает решать проблемы по мере их поступления. Как не навредить себе, справляясь с этой напастью подручными средствами, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Если летом водитель может спокойно ездить с пустым бачком стеклоомывателя неделями, то зимой предательски закончившаяся в пути «омывайка» становится большой проблемой, решение которой никак не терпит отлагательств. Грязь, «прилетающая» с дорог и из-под колес соседних машин, плотно оседает на «лобовухе», наглухо перекрывая рулевому весь обзор. Опасно.
За неимением запасной бутылки «незамерзайки» в машине, каждый автомобилист борется с напастью по-своему. Одни ползут к ближайшей АЗС, другие — играют с ветровым стеклом в «снежки», третьи — достают из закромов водку (нет, не напиваются ей с горя, а заливают в бачок), а четвертые — на свой страх и риск продолжают движение с грязной «лобовухой», высунувшись из окна.
ПОЛЧЕЛОВЕКА
На дорогах хотя и редко, но все же встречаются водители, возомнившие себя машинистами паровозов. Незапланированной покупке «омывайки» и очищению стекла снегом они предпочитают очень небезопасную езду с мониторингом дорожной ситуации с улицы. Почему же она так небезопасна? Во-первых, через окно видимость ограничена — что происходит по другую сторону борта, шофер не видит. А во-вторых — просто холодно.
КОГДА ЖИТЬ НАДОЕЛО
Как бы не был плох предыдущий метод, он все же лучше следующего. Находятся и такие смельчаки, которые, даже несмотря на острую нехватку «омывайки», продолжают путешествие по намеченному маршруту, как ни в чем не бывало. И наплевать им, что путь лежит через оживленные магистрали с «лояльным» скоростным режимом… Выбирали бы уж тогда альтернативные дороги с менее интенсивным движением, коль отложить свои дела — не вариант.
Для борьбы с загрязнением лобового стекла подойдут и влажные салфетки. Однако нужно помнить, что они оставляют сильные разводы и далеко не всегда могут справиться с толстым «налетом». Это справедливо и в отношение бензина — представьте себе, некоторые особо изобретательные товарищи используют в критических ситуациях в качестве «омывайки» даже горючку. От этих способов лучше отказаться — вреда куда больше, чем пользы.
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ
Поливать стекло водой из окна по пути — тоже не лучшая затея. Как, впрочем, и останавливаться через каждые 500 метров, чтобы сделать это не на ходу. «А зачем, воду ведь можно сразу залить в бачок стеклоомывателя?», — спросите вы. Можно, но только тем, у кого емкость для «незамерзайки» на машине не вынесена под бампер или под крыло. В противном случае рисковать не стоит — замерзнет там еще.
СУШИ ВЕСЛА
Некоторые всерьез полагают, что очистить стекло от грязи вполне реально с помощью системы обогрева. Мол, сейчас я быстренько грязь «просушу», да поеду себе спокойно дальше. Но мы же с вами понимаем: таким образом достигается обратный эффект — влага исчезнет совсем, и обзорность станет еще хуже, чем прежде.