Чего категорически нельзя делать, если в дороге закончилась «омывайка»

СМОЧИТЬ И ПРОТЕРЕТЬ

Для борьбы с загрязнением лобового стекла подойдут и влажные салфетки. Однако нужно помнить, что они оставляют сильные разводы и далеко не всегда могут справиться с толстым «налетом». Это справедливо и в отношение бензина — представьте себе, некоторые особо изобретательные товарищи используют в критических ситуациях в качестве «омывайки» даже горючку. От этих способов лучше отказаться — вреда куда больше, чем пользы.

ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ

Поливать стекло водой из окна по пути — тоже не лучшая затея. Как, впрочем, и останавливаться через каждые 500 метров, чтобы сделать это не на ходу. «А зачем, воду ведь можно сразу залить в бачок стеклоомывателя?», — спросите вы. Можно, но только тем, у кого емкость для «незамерзайки» на машине не вынесена под бампер или под крыло. В противном случае рисковать не стоит — замерзнет там еще.

СУШИ ВЕСЛА

Некоторые всерьез полагают, что очистить стекло от грязи вполне реально с помощью системы обогрева. Мол, сейчас я быстренько грязь «просушу», да поеду себе спокойно дальше. Но мы же с вами понимаем: таким образом достигается обратный эффект — влага исчезнет совсем, и обзорность станет еще хуже, чем прежде.