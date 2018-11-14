Советская «незамерзайка»: что заливали водители в бачок омывателя зимой

Классическая пятилитровая канистра, наполненная незамерзающей жидкостью ярких цветов, появилась совсем недавно. В Союзе о такой вообще мало кто слышал: на зиму бачок стеклоомывателя либо сушили совсем, либо заполняли различными незамерзающими растворами — кто чем богат! Обеспеченные граждане, например, могли себе позволить залить в личные «Жигули», «Москвичи» и «Волги» даже водку. Сотрудники медучреждений и медсанчастей разбавляли спирт, а работники автобаз лили на стекло тосол. Большинство же граждан необъятной страны о такой роскоши, как зимняя мойка лобового стекла даже не задумывались: машин было немного, реагентами дороги не заливали. Снежка сутра кинул, дворниками потер и поехал. А ведь многие и вовсе отказывались от зимней эксплуатации автомобиля — в гараже ему будет лучше и безопаснее.

Но была в СССР и специализированная стеклоомывающая противообледенительная жидкость! Называлась она «Обзор» (мощь и точность советского креатива) и выпускалась на Джуровском химзаводе в Украинской ССР. Жидкость представляла собой концентрат, что весьма современно, и требовала разбавления водой. Притом инструкция на этикетке — «рассол» поставлялся в классической стеклянной бутылке, наглухо закрытой металлической пробкой-козырьком — требовала открывать и производить коктейль исключительно «на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении».