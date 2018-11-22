Что делать, если припарковался в луже, а она замерзла

Одной из нескольких типично «зимних» проблем, с которыми нередко встречаются российские водители, являются колеса, безнадежно примерзшие ко льду во время резких заморозков. Как побороть эту напасть, не навредив при этом ни себе, ни своему автомобилю, выяснил портал «АвтоВзгляд».
В интернете можно отыскать сотни историй, герои которых — как профессиональные водители, так и новички — сталкивались поздней осенью и зимой с примерзшими ко льду колесами. Сценарий у всех плюс-минус одинаковый: вечером припарковался в луже, с утра обнаружил, что автомобиль буквально вкопан в землю.
А всему виной резкий скачок температуры от околонулевых отметок к глубоко минусовым. Жителям Черноморского побережья не понять — остальные же сочувственно качнут головой.
ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ
Начнем с того, чего делать в подобных ситуация ни в коем случае не стоит. И первый пункт в этом списке — пытаться выехать, раскрутив мотор до предельных оборотов. Разок попробовать можно, дабы убедиться в том, что машина даже и не думает трогаться с места. Но как только вы осознаете все масштабы проблемы, отложите ключи зажигания подальше.
Второй момент — не стоит просить помощи у товарищей-автомобилистов и «дергать» авто на тросу. Если, конечно, вы не хотите сорвать резьбу в отверстии под буксировочную проушину, разлучить автомобиль с бампером или другой деталью, за которую вы зацепили «галстук».
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ
Как же тогда поступить? Наберите побольше горячей воды и щедро полейте ей каждое примерзшее к земле колесо. Но будьте готовы к тому, что сбегать за кипятком, скорее всего, придется не один раз. Если затея с водой по той или иной причине вам не нравится, можно прибегнуть к «незамерзайке», которую также лучше заранее немного подогреть.
ПОСЫПЬТЕ СОЛЬ НА РАНУ
С водой не получилось? Тогда сходите в магазин за обычной поваренной солью — купите по пачке на каждое обездвиженное колесо. Аккуратно посыпьте «реагент» в местах «аварии» и запаситесь терпением. Как показывает практика, это самый действенный способ из тех, что доступны каждому. Правда, ждать, возможно, придется долго.
Другой вариант — вооружиться лопатой и самостоятельно освободить примерзшие колеса. Только будьте предельны осторожны: в процессе можно ненароком повредить резину или диск. Главный минус этого метода заключается в том, что он не подойдет в самых запущенных случаях, когда автовладелец имеет дело не с тонкой ледяной корочкой, а со здоровой «мертвой» глыбой.
УКАЧАЛО
Кстати сказать, о ледяных корочках. Справляясь с ними, можно попробовать обойтись и без подручных средств — воды, соли или лопаты. Раскачайте машину, аккуратно работая педалью газа. Опытным водителям, разменявшим уже не первый «рулевой» десяток лет, это не составит никакого труда.
СМОТРИ ПОД КОЛЕСА
Дабы не оказаться в подобной ситуации — как бы банально не звучало — постарайтесь по возможности не парковаться зимой в лужах. А коль уж такая беда с вами приключилась, не забывайте и о себе. Отправляясь на подмогу «ласточке», захватите перчатки, да и вообще оденьтесь потеплее. Машина машиной, а свое здоровье все равно должно быть на первом месте.