Что делать, если припарковался в луже, а она замерзла

В интернете можно отыскать сотни историй, герои которых — как профессиональные водители, так и новички — сталкивались поздней осенью и зимой с примерзшими ко льду колесами. Сценарий у всех плюс-минус одинаковый: вечером припарковался в луже, с утра обнаружил, что автомобиль буквально вкопан в землю.

А всему виной резкий скачок температуры от околонулевых отметок к глубоко минусовым. Жителям Черноморского побережья не понять — остальные же сочувственно качнут головой.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

Начнем с того, чего делать в подобных ситуация ни в коем случае не стоит. И первый пункт в этом списке — пытаться выехать, раскрутив мотор до предельных оборотов. Разок попробовать можно, дабы убедиться в том, что машина даже и не думает трогаться с места. Но как только вы осознаете все масштабы проблемы, отложите ключи зажигания подальше.