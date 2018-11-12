Зоны риска: где на дорогах чаще всего образуется гололедица

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Нулевая температура, характерная для межсезонья, становится причиной образования наледи на дорожном покрытии, и для водителя самое опасное в этой ситуации то, что описанное явление зачастую носит локальный и непредсказуемый характер. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые коварные участки дорог, которые по разным причинам чаще всего превращаются в скользкий каток.
Иван Флягин

Неслучайно метеорологи различают понятия «гололеда» и «гололедицы». Под первой формулировкой подразумевается отложение льда на любых открытых поверхностях при отрицательной температуре. А гололедица характеризуется локальными обледенениями в результате похолодания. Зачастую такие сюрпризы на дороге очень трудно распознать визуально, поэтому в народе их называют «черным льдом», который издалека напоминает обычные мокрые пятна на асфальте, а на самом деле является тонкой стекловидной пленкой.

Учитывая, что в межсезонье не все автовладельцы торопятся переобуть своего «железного коня» в зимнюю обувь, непредсказуемая гололедица на дорогах грозит самыми серьезными последствиями. Поэтому в такую пору следует с особенной тщательностью соблюдать ПДД и, конечно, знать зоны риска, где чаще всего встречается такая наледь.

Мосты и эстакады

Температура асфальта на мостах, эстакадах и путепроводах, как правило ниже, чем на обычном полотне, проложенном по земле. В отличие от почвы, металлические пролетные конструкции и арматурный «скелет» внутри мостовых сооружений обладают наименьшей теплоотдачей, в результате чего при перепаде температур переохлаждение дорожного покрытия здесь происходит быстрее.

В межсезонье опасность таких участков усугубляется тем, что лед образуется на подъеме и склонах моста или эстакады, и для водителя это оборачивается действительно экстремальным испытанием.

Низины

Как правило, для низин характерна избыточная влажность, поэтому на участках дорог, пролегающих в таких местах, часто можно наблюдать туман. К тому же в любых, даже незначительных «ямах» скапливается влага от осадков, и на некачественном покрытии во время дождя там часто образуются лужи. Особенно это характерно для загородных дорог местного назначения. В случае резкого перепада температур в отрицательную сторону, влага превращается в лед, и это следует учитывать в межсезонье.

Открытые участки в поле

Как известно, если в поле гуляет сильный и холодный ветер, то при перепаде с нуля градусов на минус он в кратчайшие сроки полирует влажную поврехность. Именно поэтому так коварны открытые участки загородной трассы в местах разрыва лесополосы. Кроме того, в межсезонье во время метели на трассах и магистралях следует быть предельно осторожным на любом наветренном склоне и подъеме.

Края дороги

Как правило, на участках с большим траффиком асфальт под воздействием шин нагревается, и тонкий лед там исчезает быстрее. Поэтому в условиях повышенной влажности и резкого температурного перепада лучше двигаться строго в колее, проложенной предыдущими машинами. В такой ситуации края дороги могут оставаться скользкими и попадание колеса на такой каток чревато непредсказуемыми последствиями.

вред здоровью, безопасность дорожного движения, колеса
12 ноября 2018
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