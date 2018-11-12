Зоны риска: где на дорогах чаще всего образуется гололедица

Неслучайно метеорологи различают понятия «гололеда» и «гололедицы». Под первой формулировкой подразумевается отложение льда на любых открытых поверхностях при отрицательной температуре. А гололедица характеризуется локальными обледенениями в результате похолодания. Зачастую такие сюрпризы на дороге очень трудно распознать визуально, поэтому в народе их называют «черным льдом», который издалека напоминает обычные мокрые пятна на асфальте, а на самом деле является тонкой стекловидной пленкой.

Учитывая, что в межсезонье не все автовладельцы торопятся переобуть своего «железного коня» в зимнюю обувь, непредсказуемая гололедица на дорогах грозит самыми серьезными последствиями. Поэтому в такую пору следует с особенной тщательностью соблюдать ПДД и, конечно, знать зоны риска, где чаще всего встречается такая наледь.

Мосты и эстакады

Температура асфальта на мостах, эстакадах и путепроводах, как правило ниже, чем на обычном полотне, проложенном по земле. В отличие от почвы, металлические пролетные конструкции и арматурный «скелет» внутри мостовых сооружений обладают наименьшей теплоотдачей, в результате чего при перепаде температур переохлаждение дорожного покрытия здесь происходит быстрее.

В межсезонье опасность таких участков усугубляется тем, что лед образуется на подъеме и склонах моста или эстакады, и для водителя это оборачивается действительно экстремальным испытанием.