Как правильно нарисовать схему ДТП

Все важные детали аварии рекомендуется оперативно сфотографировать с разных ракурсов и отобразить их в схеме ДТП. При оформлении Европротокола рисунок делается на бланке «Извещения о дорожно-транспортном происшествии», который состоит из основного листа и вкладыша, куда копируются данные. При необходимости схему ДТП дублируют на листе бумаги форматом А4.

В рисунке, сделанном шариковой ручкой, не допускаются исправления, поэтому во избежание противоречий между участниками ДТП для начала лучше вместе составить черновой вариант.

Даже если вы бесконечно далеки от изобразительного искусства, ваш рисунок должен быть настолько понятным, чтобы он не вызывал дополнительных вопросов ни у сотрудников ГИБДД, ни у страховщиков. Прежде всего, определитесь с масштабом, и рассчитайте, чтобы на бумаге уместился участок дороги, где произошло ДТП. Следует обозначить контуры проезжей части, дорожную разметку, знаки, обочину или тротуар.