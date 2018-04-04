Как правильно нарисовать схему ДТП

Согласно правилам дорожного движения, участники аварии могут оформить мелкое происшествие на ближайшем посту или в отделении ГИБДД. Кроме того, по нормам так называемого «Европротокола» закон позволяет им сделать это самостоятельно. Но в обоих случаях водителям придется самим рисовать схему ДТП, а как это делать знает далеко не каждый…
Все важные детали аварии рекомендуется оперативно сфотографировать с разных ракурсов и отобразить их в схеме ДТП. При оформлении Европротокола рисунок делается на бланке «Извещения о дорожно-транспортном происшествии», который состоит из основного листа и вкладыша, куда копируются данные. При необходимости схему ДТП дублируют на листе бумаги форматом А4.
В рисунке, сделанном шариковой ручкой, не допускаются исправления, поэтому во избежание противоречий между участниками ДТП для начала лучше вместе составить черновой вариант.
Даже если вы бесконечно далеки от изобразительного искусства, ваш рисунок должен быть настолько понятным, чтобы он не вызывал дополнительных вопросов ни у сотрудников ГИБДД, ни у страховщиков. Прежде всего, определитесь с масштабом, и рассчитайте, чтобы на бумаге уместился участок дороги, где произошло ДТП. Следует обозначить контуры проезжей части, дорожную разметку, знаки, обочину или тротуар.
Затем необходимо схематично изобразить объекты, имеющие отношения к происшествию — светофор, трамвайные пути, остановки общественного транспорта, здания, столбы, выезды с прилегающих территорий, парковочные «карманы» и т. д. Все объекты расшифровывайте в графе «Условные обозначения», чтобы при расшифровке рисунка не возникло путаницы. Каждому символу присваивайте порядковый номер. Автомобили, участвовавшие в ДТП, изображаются в виде прямоугольников, а в условных обозначениях указывается марка и номер.
При необходимости в схеме должны быть отражены результаты замеров — расстояние между машинами и стационарными объектами. Направление и траекторию движения участников аварии указывайте стрелками. В схеме обязательно следует обозначить следы ДТП. Речь идет не только о тормозном пути, но и о расположении осколков оптики или оторванных деталей. Определите их местонахождение относительно транспортных средств.
Не забудьте включить в схему дефекты дорожного покрытия, посторонние предметы, препятствующие движению, или объекты, ограничивающие обзорность водителю. Если схема заполняется на листе А4, на обратной стороне опишите видимые повреждения автомобилей.