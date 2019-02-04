На дорогах страны вновь начинают работать стационарные посты ГИБДД

МВД возвращает к жизни заброшенные было стационарные посты ГИБДД. Ведомство нашло предлог, под которым сможет вернуть на пикеты своих сотрудников со всеми вытекающими для водителей тяготами-поборами. При этом формально полицейские не будут распоряжаться зданиями и прилегающими территориями, передав их в ведение Росавтодора.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД, именно Росавтодор займется организацией в этих точках стоянок, мест отдыха и пунктов помощи водителям.
Под помощью подразумевается возможность самостоятельно отремонтировать машину, переждать снегопад и даже вздремнуть. Нет, не на посту, а в собственном авто.
Но при этом, по замыслу МВД, на каждом таком пикете совершенно официально будут нести дежурство патрульные экипажи, которые с удовольствием проверят у «рулевых» документы, а в их транспортных средствах — наличие нарушений.
Иными словами, стационарные посты ГАИ, по сути, возрождаются в полном объеме. И даже с расширенными полномочиями.
Первые четыре участка уже готовятся к открытию — на М10 «Россия», М2 «Крым», и трассе «Кавказ».
Ведь согласно проекту поправок в Закон РФ «О полиции», придорожные полицейские смогут «беспределить» на вполне законных основаниях, цитируем: «предоставить полиции право осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи». Ключевые фразы «в том числе» и «полагать» говорят сами за себя.