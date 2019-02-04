На дорогах страны вновь начинают работать стационарные посты ГИБДД

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД, именно Росавтодор займется организацией в этих точках стоянок, мест отдыха и пунктов помощи водителям.

Под помощью подразумевается возможность самостоятельно отремонтировать машину, переждать снегопад и даже вздремнуть. Нет, не на посту, а в собственном авто.

Но при этом, по замыслу МВД, на каждом таком пикете совершенно официально будут нести дежурство патрульные экипажи, которые с удовольствием проверят у «рулевых» документы, а в их транспортных средствах — наличие нарушений.