Как шакалят крымские эвакуаторщики, обдирая отдыхающих

Жители европейской России, проехав по новенькому Крымскому мосту на полуостров и угнездившись на пляжах, расслабляются в предвкушении грядущих курортных забав и развлечений. А зря: в Крыму, точно также как и в больших городах страны, свирепствуют эвакуаторы.
Это только москвичам и питерцам кажется, что их местные эвакуаторы — самые мерзкие в мире. На самом деле они — чуть ли не образец толерантности! Кто не верит, пусть хоть разок побывает с машиной «на югах». Такое впечатление, что размер оплаты труда, скажем, крымского эвакуаторщика прямо пропорционален количеству утащенных им машин. Поэтому они буквально «шакалят» по улицам, выискивая авто, чей хозяин допустил хотя бы намек на неправильную парковку. Например, машину обязательно утащат, если ее оставили на разметке в форме полукруга, которая наносится около выездов с прилегающих территорий или у перекрестков.
Прямого запрета парковаться тут нет, но в ПДД есть требование не стоять ближе пяти метров от пересечения проезжих частей или выездов с прилегающей территории. И если оставил авто не параллельно бордюру, а под углом (когда нет соответствующего знака) обязательно познакомишься с эвакуаторщиками! Припарковался в месте, где между стоящей машиной и осевой линией остается меньше трех метров или ближе 15 метров от остановки автобуса? Ты клиент штрафстоянки!
В Москве, например, машина может хоть весь день простоять в 13 метрах от остановочной разметки и никто ее никуда не увезет, если она никому не мешает. Как и при парковке на размеченном красными и белыми полосами месте для стоянки авто экстренных служб. А в каком-нибудь Симферополе рядом моментально «нарисуется» эвакуатор и уже через пару минут владельцу транспортного средства вместо продолжения отдыха придется заняться его вызволением.
Отдыхающим автомобилистам особенно следует опасаться ловушек вроде стихийных парковок рядом с магазинами и торговыми центрами. Поведение по принципу «все паркуются и я тут машину оставлю» в условиях курортного городка означает, что эвакуатор из всей толпы нарушителей ПДД увезет на штрафстоянку обязательно авто с неместными номерами, не тронув «своих».
Не стоит вестись и на классическую ловушку: когда в зоне действия знака «Стоянка запрещена» оказывается парковочный карман с заботливо размеченными машиноместами. Это — типичная «баночка с медом» для москвичей-питерцев. На отдыхе многие забывают, что верить нужно знакам, а не противоречащей им разметке. И кормят конторы эвакуаторщиков. В Крыму этим промышляют всякие ООО и ИЧП — по договору с муниципалитетами. Обнаружив, что машины нет на месте, отдыхающий звонит по номеру 112 и выясняет, что ее увезли на штрафстоянку.
Его досаду слегка смягчает знание, что в Крыму по статье 12.19 КоАП оштрафуют не на 3000 рублей как в Москве, а только на 1500 рублей. Однако потом все равно придется заплатить за эвакуацию 2000—2300 рублей (в зависимости от региона) и за хранение машины на частной штрафстоянке. Оплата на них почасовая, что-то около 25 целковых для легковушки. Вдобавок тут могут внаглую взять с автовладельца еще рублей 500 — «за оформление документов на выдачу».
А что делать: для местных бизнесменов от эвакуации курортный сезон — время делать большие деньги любыми способами.