Как шакалят крымские эвакуаторщики, обдирая отдыхающих

Это только москвичам и питерцам кажется, что их местные эвакуаторы — самые мерзкие в мире. На самом деле они — чуть ли не образец толерантности! Кто не верит, пусть хоть разок побывает с машиной «на югах». Такое впечатление, что размер оплаты труда, скажем, крымского эвакуаторщика прямо пропорционален количеству утащенных им машин. Поэтому они буквально «шакалят» по улицам, выискивая авто, чей хозяин допустил хотя бы намек на неправильную парковку. Например, машину обязательно утащат, если ее оставили на разметке в форме полукруга, которая наносится около выездов с прилегающих территорий или у перекрестков.

Прямого запрета парковаться тут нет, но в ПДД есть требование не стоять ближе пяти метров от пересечения проезжих частей или выездов с прилегающей территории. И если оставил авто не параллельно бордюру, а под углом (когда нет соответствующего знака) обязательно познакомишься с эвакуаторщиками! Припарковался в месте, где между стоящей машиной и осевой линией остается меньше трех метров или ближе 15 метров от остановки автобуса? Ты клиент штрафстоянки!

В Москве, например, машина может хоть весь день простоять в 13 метрах от остановочной разметки и никто ее никуда не увезет, если она никому не мешает. Как и при парковке на размеченном красными и белыми полосами месте для стоянки авто экстренных служб. А в каком-нибудь Симферополе рядом моментально «нарисуется» эвакуатор и уже через пару минут владельцу транспортного средства вместо продолжения отдыха придется заняться его вызволением.