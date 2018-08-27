5 поломок машины, которые ни в коем случае нельзя устранять самостоятельно

Среди опытных автомобилистов, чей стаж насчитывает не один десяток лет, нередко можно встретить тех, кто разбирается в тонкостях слесарного дела не хуже среднестатистического механика. Таким товарищам под силу не только заменить масло в коробке передач или махнуть стойку стабилизатора, но и произвести более сложные операции, требующие предварительной диагностики.
Ремонтируя автомобиль своими силами, можно неплохо сэкономить — это факт. Однако есть несколько неисправностей, с которыми лучше сразу обращаться к квалифицированным сервисменам. Устранение некоторых поломок требует особого подхода и специального оборудования. Устраняя их самостоятельно, можно подвергнуть риску не только себя, но и пассажиров, а также других участников дорожного движения. Не говоря уж о расходах, которые неизбежно придется понести в связи с устранением последствий «кривого» ремонта.