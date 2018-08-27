5 поломок машины, которые ни в коем случае нельзя устранять самостоятельно

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Если водитель действительно силен в технике, то ему не составит особого труда привести в чувства свою «приболевшую» машину самостоятельно. Однако существуют некоторые неисправности, за устранение которых — в целях безопасности и экономии кровно нажитых — лучше не браться даже самым искушенным автолюбителям.
Кристина Извекова

Среди опытных автомобилистов, чей стаж насчитывает не один десяток лет, нередко можно встретить тех, кто разбирается в тонкостях слесарного дела не хуже среднестатистического механика. Таким товарищам под силу не только заменить масло в коробке передач или махнуть стойку стабилизатора, но и произвести более сложные операции, требующие предварительной диагностики.

Ремонтируя автомобиль своими силами, можно неплохо сэкономить — это факт. Однако есть несколько неисправностей, с которыми лучше сразу обращаться к квалифицированным сервисменам. Устранение некоторых поломок требует особого подхода и специального оборудования. Устраняя их самостоятельно, можно подвергнуть риску не только себя, но и пассажиров, а также других участников дорожного движения. Не говоря уж о расходах, которые неизбежно придется понести в связи с устранением последствий «кривого» ремонта.

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Двигатель

Имеет смысл начинать подыскивать хороший автосервис при первых же признаках неисправности мотора. Силовой агрегат является технически сложным устройством: выявить и устранить дефект двигателя, не «угробив» его, в разы труднее, чем, скажем, разобраться со скрипящей ходовой. Не даром же существуют мотористы — высококлассные механики, специализирующиеся именно на «сердце» автомобиля… В общем, дабы ненароком не приблизить кончину любимой «ласточки», с барахлящим двигателем — только на СТО.

Электрика

Чем современнее машина, тем больше в ней всякой электроники. Электросхема стареньких «Жигулей» смотрится как пришелец из каменого века на фоне микросхем, которыми может похвастаться KIA Rio последнего поколения. Чего уж говорить о премиальных моделях, напичканных множеством компьютерных систем. Не стоит мучиться, если на приборной панели загорелась «елка» из красно-желто-зеленых индикаторов, перестал работать обогрев сидений или начал сбоить климат-контроль. Нет ничего зазорного в том, чтобы попросить помощи специалистов — даже если сорок лет назад мужики во дворе дали вам прозвище «Электрик» за спасение десятка ВАЗовских «копеек».

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Лобовое стекло

Немногие пытаются вклеить новый «лобаш» самостоятельно, понимая, насколько сложен этот процесс. А те, кто все-таки берется за эту работу, в итоге, как правило, приезжают в автосервис, жалуясь на посторонние шумы в районе ветрового стекла, протечки и сквозняки. Справедливости ради стоит отметить, что даже механики не всегда могут справиться с установкой «лобовухи». И потому не стоит обращаться в первую же автомастерскую — попросите рекомендацию у знакомых, почитайте форумы, присмотритесь к официальным дилерам.

Подушки безопасности

Некоторые автовладельцы, причисляющие себя к опытным техническим экспертам, берутся даже за подушки безопасности, сработавшие в результате серьезной аварии. Как и в случае с лобовым стеклом, процедура демонтажа старых «эйрбэгов» и установка новых требует определенной подготовки мастера. Не стоит экономить на этой работе, отказываясь от услуг сервисменов. Жизнь и здоровье близких, которые могут травмироваться из-за невыстрелившей подушки, дороже любых денег.

Лакокрасочное покрытие

Казалось бы, чего мудреного вернуть кузову автомобиля былой лоск — любой студент способен зачистить, нанести пасту да отполировать. Ан нет, не все так просто: этот процесс таит в себе множество тонкостей, игнорируя которые — осознанно или по неопытности — можно нанести лакокрасочному покрытию серьезный вред. Если вы обнаружили несколько еле заметных царапин, которые не дают вам спокойно спать по ночам, обратитесь к специалистам, тем более что нынче их пруд пруди.

автосервис, ремонт
27 августа 2018
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