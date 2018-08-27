5 поломок машины, которые ни в коем случае нельзя устранять самостоятельно

Лобовое стекло

Немногие пытаются вклеить новый «лобаш» самостоятельно, понимая, насколько сложен этот процесс. А те, кто все-таки берется за эту работу, в итоге, как правило, приезжают в автосервис, жалуясь на посторонние шумы в районе ветрового стекла, протечки и сквозняки. Справедливости ради стоит отметить, что даже механики не всегда могут справиться с установкой «лобовухи». И потому не стоит обращаться в первую же автомастерскую — попросите рекомендацию у знакомых, почитайте форумы, присмотритесь к официальным дилерам.

Подушки безопасности

Некоторые автовладельцы, причисляющие себя к опытным техническим экспертам, берутся даже за подушки безопасности, сработавшие в результате серьезной аварии. Как и в случае с лобовым стеклом, процедура демонтажа старых «эйрбэгов» и установка новых требует определенной подготовки мастера. Не стоит экономить на этой работе, отказываясь от услуг сервисменов. Жизнь и здоровье близких, которые могут травмироваться из-за невыстрелившей подушки, дороже любых денег.

Лакокрасочное покрытие

Казалось бы, чего мудреного вернуть кузову автомобиля былой лоск — любой студент способен зачистить, нанести пасту да отполировать. Ан нет, не все так просто: этот процесс таит в себе множество тонкостей, игнорируя которые — осознанно или по неопытности — можно нанести лакокрасочному покрытию серьезный вред. Если вы обнаружили несколько еле заметных царапин, которые не дают вам спокойно спать по ночам, обратитесь к специалистам, тем более что нынче их пруд пруди.