После каких слов продавца подержанного авто от покупки лучше отказаться

Фото: www.experto.de
Нарваться на мошенника, покупая подержанное авто — раз плюнуть. Однако это не значит, что от покупки «бэушки» лучше отказаться. Просто нужно быть предельно осторожным: тщательно проверять документы, диагностировать машины в «своем» сервисе и внимательно вслушиваться в каждое слово продавца. Последние нередко сами «сдают» себя с потрохами.
Виктория Базылева

Жульничество на вторичном авторынке по-прежнему остается одной из самых острых проблем, с которой сталкиваются моторизованные граждане. Какие только приемчики — и банальные, и изощренные — не используют мошенники, дабы «обуть» честного покупателя. Впрочем, о них портал «АвтоВзгляд» писал уже неоднократно.

В этот же раз мы заострим внимание на фразах, слетающих с губ обманщиков. На тех словах, что являются индикатором нечистоплотного продавца.

«МАШИНА НЕ МОЯ, А СЫНА ДРУГА СЕСТРЫ ПЛЕМЯННИКА ОТЧИМА»

Подчеркивая тот факт, что торговец не имеет прямого отношения к выставленной на продажу машине, он пытается «уйти» от неудобных вопросов — именно так думает большинство водителей. На самом деле подобный фокус нередко проворачивают шарлатаны-перекупщики, чьи фамилии не мелькают в ПТС. Им же нужно как-то объяснить покупателю этот момент.

Фото: krupljani.ba

«ПОМИМО ВАС, АВТО ЕДУТ СМОТРЕТЬ ЕЩЕ СТО ЧЕЛОВЕК»

Таким ненавязчивым образом продавец в ходе телефонного разговора намекает клиенту на внесение задатка — крошечного, чисто символического. Но те, кто тянут из кошелька деньги еще до осмотра автомобиля, по определению не могут быть честными продавцами. «Ну и что, пусть так», — ответьте вымогателю. Наверняка, после этого вы услышите в трубке короткие гудки.

«НИЧЕГО С МАШИНОЙ НЕ ДЕЛАЛ, ТОЛЬКО МАСЛО МЕНЯЛ»

Встречаются на «вторичке», конечно, и такие авто, которые действительно за 7 лет ни разу не требовали никаких ремонтов. Но это такая же «приятная» редкость, как пятитысячная купюра, найденная на улице. Скорее всего, продавец лукавит, утаивая серьезные дефекты. Как его проверить? Загнать машину на подъемник!

«ВОСЬМОЕ АВТО В СЕМЬЕ, ПРАБАБУШКА ЕЗДИЛА»

Делая акцент на том, что автомобиль использовался крайне редко, мошенники оправдывают сказочно маленькие цифры на одометре. К счастью, сегодня есть множество способов узнать реальный пробег машины. И вовсе необязательно платить за раскрытие тайны специалистам. Узнать, сколько «буэшка» намотала в самом деле, можно самому. Как — читайте здесь.

Фото: pixabay.com

«НЕ БИТ, НЕ КРАШЕН»

Ну, об этом «баяне» не слышали разве что первоклассники, но для полноты картины мы включим в свой список и его. Нужно очень постараться, чтобы за несколько лет активной эксплуатации не нанести автомобилю ни одного увечья — к тому же, «не ты, так тебя». Особенно, если речь идет о машине, возившей обитателя мегаполиса. Высокие бордюры, тесные парковки, хулиганы, падающие деревья… Не самые лучшие условия.

«ПЕРЕКУПЩИКОВ НЕ БЕСКОПОКОИТЬ»

Какое дело честному продавцу до того, кто купит у него машину: менеджер мебельного салона, танцовщица «гоу-гоу», пенсионер или перекупщик? Лишь бы деньги заплатил, документы все подписал, да со снятием с учета авто не тянул. Как показывает практика, «перекупов» сторонятся только сами «перекупы». А они нам при покупке «бэушки» не нужны. Так что если при первом разговоре вас спросят: «Кем вы работаете?», можете не сомневаться — вы попали на перекупщика.

«В ГАИ НЕ ПОЕДУ — КОТЕНКА НУЖНО СРОЧНО С ДЕРЕВА СНЯТЬ»

Закон не требует, чтобы в ГИБДД новый владелец приезжал вместе с продавцом. Тем не менее, в перерегистрации транспорта заинтересованы обе стороны, а потому «сливающиеся» торговцы вызывают серьезные подозрения. Быть может, у бывшего хозяина в самом деле есть неотложные дела, но это вряд ли. Скорее всего, машина «проблемная», и к ней наверняка появится масса вопросов у инспекторов.

автопродажи, авторынок, вторичный рынок, подержанные авто, продать машину, купить машину
25 января 2019
510