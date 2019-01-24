После каких слов продавца подержанного авто от покупки лучше отказаться

Жульничество на вторичном авторынке по-прежнему остается одной из самых острых проблем, с которой сталкиваются моторизованные граждане. Какие только приемчики — и банальные, и изощренные — не используют мошенники, дабы «обуть» честного покупателя. Впрочем, о них портал «АвтоВзгляд» писал уже неоднократно.

В этот же раз мы заострим внимание на фразах, слетающих с губ обманщиков. На тех словах, что являются индикатором нечистоплотного продавца.

«МАШИНА НЕ МОЯ, А СЫНА ДРУГА СЕСТРЫ ПЛЕМЯННИКА ОТЧИМА»

Подчеркивая тот факт, что торговец не имеет прямого отношения к выставленной на продажу машине, он пытается «уйти» от неудобных вопросов — именно так думает большинство водителей. На самом деле подобный фокус нередко проворачивают шарлатаны-перекупщики, чьи фамилии не мелькают в ПТС. Им же нужно как-то объяснить покупателю этот момент.