Агрегаторы эвакуаторов: стоит ли пользоваться новомодной услугой

Чтобы облегчить жизнь водителей, оказавшихся в затруднительной ситуации на дороге, когда без посторонней помощи никак не обойтись, предприимчивые стартаперы запустили агрегаторы эвакуаторов, напоминающие по своему функционалу сервисы заказа такси. Что из себя представляют эти площадки, и можно ли ими пользоваться, выяснил портал «АвтоВзгляд».
С агрегаторами такси — сервисами, объединяющими несколько таксомоторных компаний — многие россияне знакомы не понаслышке. Что же до платформ, к которым подключены службы помощи на дорогах, то к ним водители пока еще относятся с недоверием. Впрочем, оно и понятно: подобные площадки начали появляться совсем недавно — должно пройти время, чтобы они завоевали благосклонность автомобилистов или, напротив, ушли с рынка.
ЧТО ДА КАК?
Агрегаторы эвакуаторов работают по тому же принципу, что и сервисы такси. Пользователь скачивает на смарфтон мобильное приложение, а в случае необходимости вводит сведения об автомобиле, местоположение, свои контактные и отправляет заявку. Далее службы оперативно подбирают для клиента ближайшие машины техпомощи, указывая ориентировочную стоимость будущей погрузки.
ПЛЮСЫ И МИНУС
У подобных сервисов есть масса преимуществ. Во-первых, водителю не нужно обзванивать службы эвакуации, уточняя примерное время прибытия и ценники. Во-вторых, подбор свободных машин происходит в считанные минуты. В-третьих, пользователь — как и в случае с агрегаторами такси — видит отзывы о работниках. У него есть возможность выбрать исполнителя с наивысшими оценками, который с большой долей вероятности не испортит настроение и не повредит «ласточку».
Однако есть один очень существенный минус, который перечеркивает все достоинства таких платформ — завышенная цена услуги. И хотя авторы проектов утверждают, что взаимодействия непосредственных исполнителей с сервисами никак не влияют на итоговый прайс эвакуации, это совсем не так, в чем лично убедился корреспондент портала «АвтоВзгляд», чей автомобиль предательски заглох посреди дороги.
Подыскивая эвакуатор, автор этих строк в первую очередь обратился к крупнейшему на сегодняшний день агрегатору служб техпомощи. За транспортировку «подуставшей» легковушки из Западного округа Москвы в Юго-Восточный, сервис попросил порядка 3000 рублей, и это был минимальный прайс из всех возможных. Те же компании, что работают с водителями напрямую, без всяких единых платформ, предложили свои услуги за 2000 целковых. Разница существенная, не так ли?
ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ?
Каков итог? Если вам не жалко денег, а эвакуатор нужен как можно скорее, то лучше воспользовать агрегатором. Так как к подобным сервисам подключены тысячи машин, свободная в самом деле отыщется быстрее, и ждать ее придется меньше. Транспортировка не «горит»? Тогда займитесь поиском погрузчика самостоятельно — так вы сэкономите кровно нажитые.
Выбирая из крупных компаний и частных эвакуаторщиков, остановитесь на первых. В случае с последними, хотя они и дешевле, есть риск нарваться на некомпетентных специлистов, для которых нанести в ходе погрузки-разгрузки увечья машине — обычное дело.