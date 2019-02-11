Агрегаторы эвакуаторов: стоит ли пользоваться новомодной услугой

С агрегаторами такси — сервисами, объединяющими несколько таксомоторных компаний — многие россияне знакомы не понаслышке. Что же до платформ, к которым подключены службы помощи на дорогах, то к ним водители пока еще относятся с недоверием. Впрочем, оно и понятно: подобные площадки начали появляться совсем недавно — должно пройти время, чтобы они завоевали благосклонность автомобилистов или, напротив, ушли с рынка.

ЧТО ДА КАК?

Агрегаторы эвакуаторов работают по тому же принципу, что и сервисы такси. Пользователь скачивает на смарфтон мобильное приложение, а в случае необходимости вводит сведения об автомобиле, местоположение, свои контактные и отправляет заявку. Далее службы оперативно подбирают для клиента ближайшие машины техпомощи, указывая ориентировочную стоимость будущей погрузки.