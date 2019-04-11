5 пятилетних пикапов-иномарок по цене нового УАЗ Патриот

Стоимость нового ульяновского внедорожника с открытым кузовом 2019 модельного года в максимальной комплектации составляет 1 185 000 рублей. Он оснащается 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с., пятиступенчатой «механикой» и системой подключаемого полного привода.

В список оснащения входит однозонный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, подогрев руля, пластиковые накладки по периметру грузового отсека и прочие опции. Рассмотрим, какие варианты за аналогичные деньги можно выбрать на вторичном рынке.