5 пятилетних пикапов-иномарок по цене нового УАЗ Патриот

Совсем скоро стартует активная фаза дачного и сельскохозяйственного сезонов. Понятное дело, идеальным вариантом для работы в любом натуральном хозяйстве будет надежный пикап, который возьмет на себя функции универсальной рабочей лошадки. Самым популярным представителем этого класса на официальном российском рынке остается УАЗ Пикап, хотя «вторичка» предлагает за те же деньги и весьма привлекательные варианты проверенных зарубежных брендов.
Стоимость нового ульяновского внедорожника с открытым кузовом 2019 модельного года в максимальной комплектации составляет 1 185 000 рублей. Он оснащается 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с., пятиступенчатой «механикой» и системой подключаемого полного привода.
В список оснащения входит однозонный климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, подогрев руля, пластиковые накладки по периметру грузового отсека и прочие опции. Рассмотрим, какие варианты за аналогичные деньги можно выбрать на вторичном рынке.
Toyota Hilux
Суммы в 1 185 000 «деревянных» вполне хватит на популярный японский пикап Toyota Hilux предыдущего поколения 2014 года выпуска. Речь идет о полноприводных автомобилях с 2,5-литровым турбодизелем мощностью 144 л. с., который работает в паре с механической пятиступенчатой коробкой передач.
Как правило, это пикапы с пробегом в среднем от 120 000 километров. Все экземпляры порадуют внушительным списком комфортных опций и средств активной безопасности.
За аналогичную сумму можно рассчитывать и на не менее популярный у нас полноприводный пикап Mitsubishi L200 IV поколения в пятилетнем возрасте. В этой ценовой категории внедорожники с 2,5-литровым дизельным двигателем мощностью 136 л. с. доступны как с пятиступенчатой «механикой», так и с четырехскоростным «автоматом».
Mitsubishi L200 на «вторичке» предлагается чаще других вариантов, поэтому там можно отыскать экземпляры со сравнительно небольшим пробегом 80 000 — 90 000 километров.
Nissan Navara
За 1 185 000 вполне можно найти еще одного «японца» — Nissan Navara, который несколько лет назад покинул российский рынок. Пятилетний внедорожник укомплектован 2,5-литровым дизельным мотором мощностью 190 л. с., шестиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.
Чаще всего такие автомобили предлагаются со средним пробегом 100 000 — 130 000 километров, причем почти все они в приличном техническом состоянии.
Американский пикап Ford Ranger также несколько лет назад покинул российский рынок, но единичные экземпляры 2013—2014 годов выпуска по цене не выше 1 185 000 рублей, хоть и редко, но встречаются на нашем вторичном рынке.
Полноприводный внедорожник заряжен 2,2-литровым турбодизельным агрегатом мощностью 150 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Чаще всего продаются машины с пробегом 130 000 — 150 000 километров.
Volkswagen Amarok
Если поставить себе цель найти на вторичном рынке популярный немецкий пикап Volkswagen Amarok пятилетнего возраста по цене не выше 1 185 000 рублей, то это вполне осуществимо.
С такой суммой можно рассчитывать на полноприводный автомобиль в отличном состоянии с 2-литровым турбодизельным двигателем мощностью 140 л. с. и шестиступенчатой «механикой». Средний пробег подобных экземпляров обычно составляет 120 000 — 130 000 километров.