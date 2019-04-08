Бензин в России подешевел, но не везде и временно

В конце 2018-го ситуация на топливном рынке сильно обострилась, что вызвало резкий скачок цен на горючку и — как следствие — шквал критики автомобилистов. Дабы решить проблему (ну, или сделать вид), премьер-министр Дмитрий Медведев в ультимативной форме потребовал от своих подчиненных не допустить повышения стоимости нефтепродуктов.
В итоге вице-премьер Дмитрий Козак и представители десяти нефтяных компаний (ВИНК) провели серию совещаний, в результате чего договорились о сдерживании прайсов. Принесло ли это плоды? Давайте разбираться, благо, что прошло уже почти полгода.