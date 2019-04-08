Бензин в России подешевел, но не везде и временно

В последнюю же неделю марта состоялось очередное собрание с участием представителей топливных компаний и г-на Козака. Заморозку цен решили продлить до июля. Правда, лишь при условии корректировки механизма демпфера. Ведь вследствие введения 20-процентной ставки НДС доля налогов, сборов и акцизов в цене каждого литра топлива достигла 75%, и текущая модель стала невыгодна крупнейшим игрокам топливного рынка. Чего нам ждать теперь?

По словам директора Центра исследования проблем реальной экономики (ЦИПРЭ) Андрея Быстрова, сегодня рост цен на бензин и дизель идет равномерно — прайсы с незначительными отклонениями сохраняются на уровне начала года. Что же до ближайших месяцев — а именно апреля, мая и июня — то можно прогнозировать увеличение стоимости не более 0,4%. Звучит неплохо — хотелось бы верить.

А вот что будет дальше — большой вопрос. Вряд ли правительство сможет долго сдерживать цены на горючку, тем более, что нефтяники уже бьют тревогу. Но говорить об этом пока рано: как показывает практика, бензин по осени считают.