Бензин в России подешевел, но не везде и временно

Фото: pixabay.com
Хорошие новости для тех, кто еле сдерживает слезы, глядя на «кусачие» прайсы топлива: правительство и нефтяные компании заключили договор о продлении заморозки цен на бензин и дизель. Правда, не все так радужно, как может показаться на первый взгляд — стоимость горючки будут удерживать лишь до июля нынешнего года.
Кристина Извекова

В конце 2018-го ситуация на топливном рынке сильно обострилась, что вызвало резкий скачок цен на горючку и — как следствие — шквал критики автомобилистов. Дабы решить проблему (ну, или сделать вид), премьер-министр Дмитрий Медведев в ультимативной форме потребовал от своих подчиненных не допустить повышения стоимости нефтепродуктов.

В итоге вице-премьер Дмитрий Козак и представители десяти нефтяных компаний (ВИНК) провели серию совещаний, в результате чего договорились о сдерживании прайсов. Принесло ли это плоды? Давайте разбираться, благо, что прошло уже почти полгода.

Инфографика: Центр исследований проблем реальной экономики

Согласно статистике Росстата, по состоянию на 1 апреля стоимость литра бензина АИ-92 составляет 41,65 рубля, АИ-95 — 44,96, а дизельного топлива — 46,73. В сравнении с январем текущего года (когда НДС уже увеличился) ценники на горючку подросли незначительно. Так, «девяносто второй» подорожал на 0,17%, «девяносто пятый» — на 0,3%, а солярка — на 0,11%. Динамика уложилась в обговоренный «коридор» (не выше 1,7%), а значит свои обещания нефтяники сдержали.

Более того, в девяти регионах нашей необъятной бензин даже подешевел, хотя и не особо ощутимо. В частности, в период с 25 по 31 марта снижение цен на горючку зафиксировали в Салехарде (-2,6%) и Чите (-1,3%). В двух субъектах РФ прайсы, напротив, подросли — речь идет о Ростове-на-Дону (+0,6%) и Липецке (+0,1%). Удивительно при этом, что в двух столицах никаких изменений не произошло.

Фото: pixabay.com

В последнюю же неделю марта состоялось очередное собрание с участием представителей топливных компаний и г-на Козака. Заморозку цен решили продлить до июля. Правда, лишь при условии корректировки механизма демпфера. Ведь вследствие введения 20-процентной ставки НДС доля налогов, сборов и акцизов в цене каждого литра топлива достигла 75%, и текущая модель стала невыгодна крупнейшим игрокам топливного рынка. Чего нам ждать теперь?

По словам директора Центра исследования проблем реальной экономики (ЦИПРЭ) Андрея Быстрова, сегодня рост цен на бензин и дизель идет равномерно — прайсы с незначительными отклонениями сохраняются на уровне начала года. Что же до ближайших месяцев — а именно апреля, мая и июня — то можно прогнозировать увеличение стоимости не более 0,4%. Звучит неплохо — хотелось бы верить.

А вот что будет дальше — большой вопрос. Вряд ли правительство сможет долго сдерживать цены на горючку, тем более, что нефтяники уже бьют тревогу. Но говорить об этом пока рано: как показывает практика, бензин по осени считают.

бензин, цены на топливо, дизельное топливо
8 апреля 2019
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