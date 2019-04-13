Как не ошибиться в выборе синтетического моторного масла

В частности, в пятую группу сегодня входят такие химические компоненты, как сложные эфиры или полигликоли. Нам они малоинтересны, поэтому вкратце пройдемся по особенностям каждой «базы», отмеченной в группах 1—4.

Минеральные моторные масла

Минеральные масла становятся все менее и менее востребованными, поскольку их свойств уже недостаточно для удовлетворения высоких требований современных двигателей легковых автомобилей. В настоящее время их используют в машинах предыдущих поколений. Парк таких авто на российском рынке до сих пор остается довольно значительным, поэтому «минералка» до сих пор у нас в ходу, хотя уже не так популярна, как, скажем, лет десять-пятнадцать назад.

Гидрокрекинговые масла

По оценкам экспертов рынка, качественные эксплуатационные показатели гидрокрекинговых масел подвергаются постоянному техническому совершенствованию. Достаточно сказать, что последнее поколение «гидрокрекинга», основанное на HC-синтезе (Hydro Craking Synthese Technology), практически не уступает аналогичным показателям полностью синтетических масел. При этом гидрокрекинговая группа удачно сочетает в себе такие важные потребительские свойства, как доступность, цена и эффективность.