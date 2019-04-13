Как не ошибиться в выборе синтетического моторного масла

Весной, когда традиционно многие автовладельцы проводят сезонное обслуживание двигателя и его системы смазки, особенно актуальным становится правильный выбор моторного масла, чтобы потом не стало больно и обидно за загубленный двигатель.
Чтобы понять, насколько важен грамотный подход к выбору автомобильной моторной «жидкой» смазки, есть смысл обратиться к некоторым техническим моментам, касающихся их применимости, а также и способов производства. Отметим, что сегодня при выпуске современных моторных масел используется масса самых различных ингредиентов, но наибольшая их часть (в количественном выражении) примерно в равной степени представлена двумя основными компонентами — специальными присадками и базовыми маслами.
Что касается базовых масел, то такой крупнейший международный исследовательский центр, как Американский Институт Нефти (API), в настоящее время делит их на пять основных групп. Первые две отданы минеральным маслам, в третью классификацию вошли так называемые гидрокрекинговые масла, четвертая группа включает полностью синтетические масла с использованием основы из ПAO (полиальфаолефинов), а пятая — это все, что не может быть классифицировано по признакам, характерным для первых четырех групп.
В частности, в пятую группу сегодня входят такие химические компоненты, как сложные эфиры или полигликоли. Нам они малоинтересны, поэтому вкратце пройдемся по особенностям каждой «базы», отмеченной в группах 1—4.
Минеральные моторные масла
Минеральные масла становятся все менее и менее востребованными, поскольку их свойств уже недостаточно для удовлетворения высоких требований современных двигателей легковых автомобилей. В настоящее время их используют в машинах предыдущих поколений. Парк таких авто на российском рынке до сих пор остается довольно значительным, поэтому «минералка» до сих пор у нас в ходу, хотя уже не так популярна, как, скажем, лет десять-пятнадцать назад.
Гидрокрекинговые масла
По оценкам экспертов рынка, качественные эксплуатационные показатели гидрокрекинговых масел подвергаются постоянному техническому совершенствованию. Достаточно сказать, что последнее поколение «гидрокрекинга», основанное на HC-синтезе (Hydro Craking Synthese Technology), практически не уступает аналогичным показателям полностью синтетических масел. При этом гидрокрекинговая группа удачно сочетает в себе такие важные потребительские свойства, как доступность, цена и эффективность.
К сказанному стоит добавить, что большинство современных моторных масел, выпускаемых в статусе OEM (то есть предназначенных для первичной заливки на автомобильном конвейере того или иного автоконцерна), изготавливаются с применением HC-синтезированной основы. Что, в итоге, приводит в последнее время к увеличению спроса и повышению цен на этот класс базового масла.
Полностью синтетические масла
Термин «полностью синтетическое масло» изначально использовался производителями для обозначения самой современной вариации состава масла. С момента его появления рынок жидких моторных смазок сразу разделился на две условных категории: «минералку» и полностью синтетические масла (fully synthetic). С другой стороны, это обстоятельство спровоцировало многочисленные и вполне небезосновательные споры о правильной применимости самого словосочетания «полностью синтетический».
К слову, юридически правильным оно будет признаваться только в Германии, и то лишь при условии, что при производстве моторного масла использовалась исключительно полиальфаолефиновая (ПАО) основа, без каких-либо добавок других базовых масел из групп с номером 1, 2 или 3.
Однако всеобщая коммерческая доступность ПAO-основы в сочетании с ее достаточно высокой стоимостью оказались значимыми критериями для серийного выпуска качественного продукта. Это привело к тому, что в настоящее время производители обычно уже не используют ПAO-основу в чистом виде — ее почти всегда применяют в сочетании с более дешевыми базовыми компонентами из гидрокрекинговой группы.
Таким образом, они стараются выполнить технические требования автоконцернов. Но, повторимся еще раз, в ряде стран (например, в Германии) такой вариант «смешанного» масла уже не вправе назваться «полностью синтетическим», поскольку это выражение может ввести потребителя в заблуждение.
Тем не менее, отдельные немецкие фирмы допускают определенные «технологические вольности» при производстве своих масел, выдавая недорогой «гидрокрекинг» за fully synthetic. Кстати, в отношении ряда таких фирм уже приняты жесткие решения Федерального суда Германии. Эта высшая судебная инстанция ФРГ четко разъяснила, что масла с добавками HC-синтезированной основы никак не могут называться «полностью синтетическими».
Иначе говоря, у немцев «полностью синтетическими» могут считаться только моторные масла на 100-процентной ПАО-основе, к которым, в частности, относится линейка продуктов Synthoil от известной компании Liqui Moly. Ее масла имеют соответствующее своему классу обозначение Vollsynthetisches Leichtlauf Motoroil. Эти продукты, кстати, есть и на нашем рынке.
Краткие рекомендации
Какие же выводы можно сделать из обзора портала «АвтоВзгляд»? Они просты — владельцу современного авто (а тем более — современной иномарки) при выборе моторного масла явно не следует руководствоваться одной лишь «бытовой» терминологией, навязываемой тем или иным «авторитетным» мнением.
Решение надо принимать, в первую очередь, на основе рекомендаций, изложенных в инструкции по эксплуатации автомобиля. А при покупке обязательно следует почитать про состав того продукта, который вы намерены приобрести. Только при таком подходе вы, как потребитель, будете в полной безопасности.