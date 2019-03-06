5 грубых ошибок, которые допускают водители, проверяя уровень антифриза

Автопроизводители настойчиво рекомендуют водителям время от времени проверять не только моторное масло, но и антифриз. Более того — в руководствах по эксплуатации автомобилей они подробно описывают эту процедуру, акцентируя внимание на опасных моментах. Но судя по тому, какие грубые ошибки допускают автовладельцы, инспектируя охлаждающую жидкость, мануалы нынче никто не читает.
Здравомыслящие водители понимают, что следить за системой охлаждения двигателя необходимо, дабы продлить срок эксплуатации автомобиля. При недостаточном уровне антифриза мотор перегревается, а это чревато серьезными проблемами и дорогостоящими ремонтами агрегата. Но мало просто проверять охлаждающую жидкость — важно делать это правильно. В противном случае есть риски не только «угробить» машину, но и травмироваться самому.
ЖДАТЬ НЕКОГДА
Жирным шрифтом и огромными восклицательными знаками автостроители выделяют главное предупреждение в мануалах: «доливайте антифриз только на холодную, выждав после поездки как минимум 10 минут». При попадании на горячие участки системы выпуска концентрированный антифриз может спровоцировать пожар, а на руки бестолкового водителя — серьезный ожог. Но даже несмотря на это, шоферы, откручивающие крышку заливной горловины с работающим мотором, встречаются нередко.
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ
Доливать в систему охлаждения простую воду допускается только в экстренных ситуациях и лишь для того, чтобы самостоятельно добраться до сервисного центра. Продолжительное использование разбавленного антифриза может привести к повреждению мотора, перегреву или, напротив, замораживанию. И об этом тоже, судя по всему, помнят лишь единицы водителей.
БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ
Откручивать крышку заливной горловины нужно очень медленно и аккуратно, даже если вы, следуя инструкции, выждали положенные 10 минут после поездки. В чем кроется опасность здесь? Да все в тех же ожогах, которые можно получить, недооценив пар, выходящий из системы охлаждения под высоким давлением. И куда спешат те, кто принебрегает этой рекомендацией? В больницу?
Если моторное масло нужно доливать до уровня, близкого к максимальному, то охлаждающую жидкость лучше довести до середины. Новички, едва получившие «права», быть может, и не знают, что антифриз имеет свойство расширяться при нагревании, но вам то, опытным водителям, это известно? Избыток жидкости в системе — как, впрочем, и недостаток — не сулит ничего хорошего.
ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ G
Некоторые «высококвалифицированные» консультанты магазинов автозапчастей советуют автовладельцам, выбирающим антифриз для долива, ориентироваться на цвет жидкости. Мол, синий можно смешивать только с синим, красный — с красным и так далее. На самом же деле нужно смотреть не на колер, а на класс, где самые распространенные — это G11, G12, G12+ и G13. А не знаете, что приобрести — позвоните официальному дилеру или загляните в мануал.