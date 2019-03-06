5 грубых ошибок, которые допускают водители, проверяя уровень антифриза

Здравомыслящие водители понимают, что следить за системой охлаждения двигателя необходимо, дабы продлить срок эксплуатации автомобиля. При недостаточном уровне антифриза мотор перегревается, а это чревато серьезными проблемами и дорогостоящими ремонтами агрегата. Но мало просто проверять охлаждающую жидкость — важно делать это правильно. В противном случае есть риски не только «угробить» машину, но и травмироваться самому.

ЖДАТЬ НЕКОГДА

Жирным шрифтом и огромными восклицательными знаками автостроители выделяют главное предупреждение в мануалах: «доливайте антифриз только на холодную, выждав после поездки как минимум 10 минут». При попадании на горячие участки системы выпуска концентрированный антифриз может спровоцировать пожар, а на руки бестолкового водителя — серьезный ожог. Но даже несмотря на это, шоферы, откручивающие крышку заливной горловины с работающим мотором, встречаются нередко.