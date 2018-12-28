Как своими силами оперативно избавиться от сильных вибраций на руле

Фото bemac.ca
Кто виноват в дикой вибрации на руле, шальном поведении автомобиля на дороге и отсутствии комфорта и управляемости? Стоит ли со всех ног мчаться к механикам, или проблема решаема своими силами, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Вырвавшись из вечерней пробки на просторы загородной магистрали, правая нога становится тяжелее у 90% водителей. И тут внезапно появляется странная вибрация, нарастающая параллельно увеличению скорости. После 80 км/ч руль становится сложно удержать, а водительское сиденье и вовсе «пускается в галоп». Неужели нужно срочно искать шиномонтаж или мастерскую, где проверят и выставят развал-схождение колес?..

Такая история однажды случалась или случиться с каждым, кто садится «за баранку этого пылесоса». Но чаще обычного это происходит зимой, когда температурные показатели несколько раз в день пересекают «нулевой меридиан» термометра. Что же происходит с колесами, когда температура — в околонулевой отметке, и как с эти бороться, ведь ездить с подобной проблемой нельзя?

Первое, с чего стоит начать диагностику — это с давления в шинах. Оно должно быть не просто одинаковым на обоих колесах оси, но и совпадать с показаниями, подробно описанными на табличке в дверном проеме водительской двери. Криминала в том, что одно колесо спустилось от перепада температур, нет — может немного подтравливать ниппель. Если проблема таким нехитрым способом не решилась, нужно идти дальше.

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Самой распространенный причиной биения в колесе был и остается намерзший снег, который вносит значительный дисбаланс. Распределение веса нарушено, колесо разбалансировано — начинается тряска. Обычная мойка проблему решит, но если в радиусе ближайших километров такой не обнаружено — придется надевать перчатки, брать щетку для снега или любую другой подручный инструмент и действовать самому. Внимательно осмотрев передние колеса — именно они становятся причиной дискомфорта и тряски — начинаем планомерно, спица за спицей разбивать льдины на внутренней стороне обода. За 30 минут можно значительно сократить объем наледи и решить проблему. Главное, не переусердствовать и не сбить балансировочные грузы!

Знатоки из гаражных кооперативов также рекомендуют в такой ситуации медленно ехать, активно используя тормозные механизмы автомобиля: разогревшись от трения, диски создадут необходимые условия для того, чтобы лед растаял. Впрочем, помимо износа колодок и других элементов тормозной системы, этот метод не приведет к успеху, если на улице действительно холодно.

Чистка колес и проверка давления в шинах ничего не дала? Значит на шиномонтаж ехать все же придется: балансировку колес у нас, как правило, делают один раз в жизни, и грузы со временем отваливаются. Перепад температур создает все необходимые для этого условия. Проверка баланса обойдется в сумму от пятисот до тысячи рублей, но это значительно дешевле, чем заезд на стенд сход-развала. Прием у хорошего специалиста последняя процедура может стоить и три, и пять тысяч рублей, а в дилерском центре и вовсе заломят сумасшедший ценник.

Как показывает практика, сбить настройки развала-схождения достаточно сложно и незаметно такой «нонсенс» произойти не может. Слетевший балансировочный грузик — тоже относительная редкость. Поэтому ощутимое биение в руле на 98% связанно с налипанием на диски инородных масс — грязи или снега. Прочистив колеса, а лучше, промыв их на мойке, эту проблему можно решить. Главное — не доводить до возникновения неприятных ситуаций и сделать все как можно скорее. Ведь потеря управляемости на зимней дороге или отсутствие возможности резко ускориться или маневрировать, может обойтись гораздо дороже посещения «автобани».

безопасность дорожного движения, колеса, автосервис, ремонт, шины, техническое обслуживание
29 декабря 2018
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