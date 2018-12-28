Как своими силами оперативно избавиться от сильных вибраций на руле

Кто виноват в дикой вибрации на руле, шальном поведении автомобиля на дороге и отсутствии комфорта и управляемости? Стоит ли со всех ног мчаться к механикам, или проблема решаема своими силами, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Вырвавшись из вечерней пробки на просторы загородной магистрали, правая нога становится тяжелее у 90% водителей. И тут внезапно появляется странная вибрация, нарастающая параллельно увеличению скорости. После 80 км/ч руль становится сложно удержать, а водительское сиденье и вовсе «пускается в галоп». Неужели нужно срочно искать шиномонтаж или мастерскую, где проверят и выставят развал-схождение колес?..
Такая история однажды случалась или случиться с каждым, кто садится «за баранку этого пылесоса». Но чаще обычного это происходит зимой, когда температурные показатели несколько раз в день пересекают «нулевой меридиан» термометра. Что же происходит с колесами, когда температура — в околонулевой отметке, и как с эти бороться, ведь ездить с подобной проблемой нельзя?
Первое, с чего стоит начать диагностику — это с давления в шинах. Оно должно быть не просто одинаковым на обоих колесах оси, но и совпадать с показаниями, подробно описанными на табличке в дверном проеме водительской двери. Криминала в том, что одно колесо спустилось от перепада температур, нет — может немного подтравливать ниппель. Если проблема таким нехитрым способом не решилась, нужно идти дальше.
Самой распространенный причиной биения в колесе был и остается намерзший снег, который вносит значительный дисбаланс. Распределение веса нарушено, колесо разбалансировано — начинается тряска. Обычная мойка проблему решит, но если в радиусе ближайших километров такой не обнаружено — придется надевать перчатки, брать щетку для снега или любую другой подручный инструмент и действовать самому. Внимательно осмотрев передние колеса — именно они становятся причиной дискомфорта и тряски — начинаем планомерно, спица за спицей разбивать льдины на внутренней стороне обода. За 30 минут можно значительно сократить объем наледи и решить проблему. Главное, не переусердствовать и не сбить балансировочные грузы!
Знатоки из гаражных кооперативов также рекомендуют в такой ситуации медленно ехать, активно используя тормозные механизмы автомобиля: разогревшись от трения, диски создадут необходимые условия для того, чтобы лед растаял. Впрочем, помимо износа колодок и других элементов тормозной системы, этот метод не приведет к успеху, если на улице действительно холодно.
Чистка колес и проверка давления в шинах ничего не дала? Значит на шиномонтаж ехать все же придется: балансировку колес у нас, как правило, делают один раз в жизни, и грузы со временем отваливаются. Перепад температур создает все необходимые для этого условия. Проверка баланса обойдется в сумму от пятисот до тысячи рублей, но это значительно дешевле, чем заезд на стенд сход-развала. Прием у хорошего специалиста последняя процедура может стоить и три, и пять тысяч рублей, а в дилерском центре и вовсе заломят сумасшедший ценник.
Как показывает практика, сбить настройки развала-схождения достаточно сложно и незаметно такой «нонсенс» произойти не может. Слетевший балансировочный грузик — тоже относительная редкость. Поэтому ощутимое биение в руле на 98% связанно с налипанием на диски инородных масс — грязи или снега. Прочистив колеса, а лучше, промыв их на мойке, эту проблему можно решить. Главное — не доводить до возникновения неприятных ситуаций и сделать все как можно скорее. Ведь потеря управляемости на зимней дороге или отсутствие возможности резко ускориться или маневрировать, может обойтись гораздо дороже посещения «автобани».