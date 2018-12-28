Как своими силами оперативно избавиться от сильных вибраций на руле

Вырвавшись из вечерней пробки на просторы загородной магистрали, правая нога становится тяжелее у 90% водителей. И тут внезапно появляется странная вибрация, нарастающая параллельно увеличению скорости. После 80 км/ч руль становится сложно удержать, а водительское сиденье и вовсе «пускается в галоп». Неужели нужно срочно искать шиномонтаж или мастерскую, где проверят и выставят развал-схождение колес?..

Такая история однажды случалась или случиться с каждым, кто садится «за баранку этого пылесоса». Но чаще обычного это происходит зимой, когда температурные показатели несколько раз в день пересекают «нулевой меридиан» термометра. Что же происходит с колесами, когда температура — в околонулевой отметке, и как с эти бороться, ведь ездить с подобной проблемой нельзя?

Первое, с чего стоит начать диагностику — это с давления в шинах. Оно должно быть не просто одинаковым на обоих колесах оси, но и совпадать с показаниями, подробно описанными на табличке в дверном проеме водительской двери. Криминала в том, что одно колесо спустилось от перепада температур, нет — может немного подтравливать ниппель. Если проблема таким нехитрым способом не решилась, нужно идти дальше.