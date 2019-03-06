Как популярные радар-детекторы подставляют автовладельцев под штрафы

На отечественном рынке радар-детекторов сейчас можно запросто заблудиться. Обилие брендов и всевозможных моделей внутри каждого просто зашкаливает. По незнанию можно стать владельцем устройства, от которого вреда больше чем пользы.
Максим Строкер

Как правило, люди составляют свое мнение о марке и модели из обзоров всевозможных интернет-блогеров и самозваных экспертов-«тестировщиков», регулярно публикующих в Сети свои обзоры тех или иных устройств. Или можно почитать статьи соответствующей тематики в интернет-изданиях, посвященных автомобильной электронике или гаджетам.

Но, как показывает опыт сотрудников редакции портала «АвтоВзгляд», большинство этих публикаций в интернете, мягко говоря, «преувеличивают достоинства» обозреваемых устройств. Выражаясь по-простому, врут потенциальному покупателю в рекламных целях.

Не указывая конкретных брендов, разочаровавших нас своими рабочими характеристиками, назовем самые характерные «косяки» радар-детекторов из-за которых водитель наверняка пожалеет о потраченных на девайс деньгах.

Наименее неприятный момент при эксплуатации «антирадар» — если он предупреждает не обо всех полицейских камерах, использующих для фиксации машины-нарушителя метод анализа видеоизображения, а не сигнал радара. То есть об устройствах, о существовании которых можно узнать лишь с помощью базы данных, закачанной в память «антирадара».

Когда он не предупреждает о таких комплексах автоматической фиксации это значит, что его базы устарели и требуют обновления. Так бывает когда радар-детектор достаточно долго пролежал на полке магазина — за это время много чего успело измениться на дорогах.

«Вылечить» эту неприятность можно. Достаточно зайти на сайт производителя устройства и скачать оттуда обновление ПО. Большинство известных брендов, торгующих подобными автогаджетами, такую возможность предоставляют.

Хуже, когда радар-детектор оповещает о приближении к полицейской камере с опозданием. Попадаются гаджеты, которые молчат пока не проедешь рубеж контроля, и только потом сообщают о нем водителю.

Этот «косяк» не лечится, поскольку процессор устройства явно не справляется с задачей обработки сигнала и оповещения водителя, а «тормозит» и «зависает». Такое поведение уже не лечится, аппарат проще выкинуть, чем всерьез рассчитывать на предупреждения с его стороны.

Но самый вопиющий случай — когда радар-детектор не замечает мобильных камер. Недавно, к примеру, в редакцию портала «АвтоВзгляд» попал такой девайс. Комбо-устройство — «антирадар» и видеорегистратор в одном корпусе — не реагировало на работу старых добрых комплексов «Стрелка», смонтированных на микроавтобусах ЦОДД Москвы.

Между прочим, продавцы просят за этот кусок бесполезного пластика более 14 000—15 000 рублей! И в интернете о нем хватает восторженных отзывов от «независимых тестеров». А вот поди ж ты…

видеофиксация, видеорегистратор, антирадар
8 марта 2019
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