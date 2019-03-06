Как популярные радар-детекторы подставляют автовладельцев под штрафы

Как правило, люди составляют свое мнение о марке и модели из обзоров всевозможных интернет-блогеров и самозваных экспертов-«тестировщиков», регулярно публикующих в Сети свои обзоры тех или иных устройств. Или можно почитать статьи соответствующей тематики в интернет-изданиях, посвященных автомобильной электронике или гаджетам.

Но, как показывает опыт сотрудников редакции портала «АвтоВзгляд», большинство этих публикаций в интернете, мягко говоря, «преувеличивают достоинства» обозреваемых устройств. Выражаясь по-простому, врут потенциальному покупателю в рекламных целях.

Не указывая конкретных брендов, разочаровавших нас своими рабочими характеристиками, назовем самые характерные «косяки» радар-детекторов из-за которых водитель наверняка пожалеет о потраченных на девайс деньгах.