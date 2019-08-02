5 популярных советов «бывалых» водителей, к которым категорически нельзя прислушиваться

Чтобы экономить топливо, нужно максимально накачать шины

Доморощенные «лайфхакеры» рекомендуют накачать шины автомобиля до максимально допустимого значения, для того, чтобы снизить расход топлива. Не делайте этого, даже если такое советует ваш друг или родственник. Накачивать шины нужно согласно рекомендациям, указанным на табличке в створе водительской двери, где учитываются загрузка автомобиля и тип шин.

Помните, подымать давление в шине до максимальных значений можно лишь тогда, когда автомобиль полностью загружен. В остальных случаях это действительно приведет снижению сопротивления качению, но также и к раннему износу покрышек, худшей управляемости, ослаблению сцепления с дорогой и повышенному риску аквапланирования при проезде по лужам.

Ко всему прочему, езда на перекаченных шинах становиться некомфортной, а подвеска автомобиля испытывает повышенные нагрузки — быстрее изнашиваются стойки, амортизаторы, рычаги и шаровые опоры.