5 популярных советов «бывалых» водителей, к которым категорически нельзя прислушиваться

Есть автомобильные советы, к которым действительно можно и нужно прислушиваться. Но есть и те, что лучше пропустить мимо ушей, потому как они не только не верные, но еще крайне «небезопасные». В общем, не зря говорят: доверяй, но проверяй.
Чтобы экономить топливо, нужно максимально накачать шины
Доморощенные «лайфхакеры» рекомендуют накачать шины автомобиля до максимально допустимого значения, для того, чтобы снизить расход топлива. Не делайте этого, даже если такое советует ваш друг или родственник. Накачивать шины нужно согласно рекомендациям, указанным на табличке в створе водительской двери, где учитываются загрузка автомобиля и тип шин.
Помните, подымать давление в шине до максимальных значений можно лишь тогда, когда автомобиль полностью загружен. В остальных случаях это действительно приведет снижению сопротивления качению, но также и к раннему износу покрышек, худшей управляемости, ослаблению сцепления с дорогой и повышенному риску аквапланирования при проезде по лужам.
Ко всему прочему, езда на перекаченных шинах становиться некомфортной, а подвеска автомобиля испытывает повышенные нагрузки — быстрее изнашиваются стойки, амортизаторы, рычаги и шаровые опоры.
В гидроусилитель руля можно лить универсальное масло для трансмиссии и наоборот
Отчасти да, но только в тех автомобилях, где это допускается. Например, японские автопроизводители действительно использовали одно и то же масло для трансмиссии и ГУР. Европейские разделяют эти жидкости.
Поэтому когда вам говорят, мол, долей в ГУР масло для коробки передач, приводя в пример свою старую «Тойоту», в первую очередь нужно обратиться к инструкции пользователя вашего автомобиля. Если таковой нет, то необходимо позвонить дилеру. А уж только потом пополнять запасы смазывающей жидкости.
Не стоит экспериментировать с педалированием без обуви, даже если на улице очень жарко, и ваши ноги устали в узких ботинках или туфлях. Во-первых, в основном это касается девушек, оставленная на полу под креслом водителя обувь может стать причиной серьезной аварии — при торможении изящная туфелька столь же изящно залетает под педали, препятствуя их нажатию. А во-вторых, ступня не такая жесткая и плоская, как подошва кроссовок или ботинок, и не позволяет применить к педалям должно усилия.
Ко всему прочему, в самый ответственный момент нога может соскользнуть с педали. Так что водитель нудно исключительно у удобной обуви. Просто положите запасную пару в багажник автомобиля.
Масло меняю раз в 10 000, зачем следить за его уровнем
Следить за уровнем масла в автомобиле — ваша прямая обязанность. Автопроизводители, увы, могут лишь предположить, что масло, при идеальных условиях, пройдет отведенные ему 10—15 тыс. км. Однако жизнь такова, что создать идеальные условия для двигателя возможно лишь на стенде в лаборатории.
А на деле — пробки, агрессивная езда, часто меняющиеся погодные условия — в итоге масло быстрее изнашивается и выгорает.
К тому же, некоторые моторы изначально могут его расходовать в небольших количествах, требуя долива, раз в 1000 км. Поэтому всегда нужно контролировать уровень масла. Чтобы не только сохранить мотор вашего автомобиля в здравии, но и диагностировать его неполадки на ранних стадиях.
Автопроизводители не зря дают рекомендации по марке и вязкости масла. Все дело в том, что двигатели современных автомобилей весьма сложны. В них полно движущихся, трущихся, дающих высокое давление деталей и агрегатов, под которые производителю масла дается задание создать оптимальный смазывающий коктейль, который бы не горел, долго сохранял смазывающие и очищающие свойства. Учитываются все параметры двигателя, включая зазоры между трущимися деталями.
Поэтому не все, и не любое, а только то масло следует заливать, которое рекомендует автопроизводитель. На худой конец, альтернативу с теми же техническими показателями. Остальные эксперименты — за свой счет.