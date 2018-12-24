Сколько проедет машина со стертыми колодками

Какой адекватный водитель будет долго ездить с изношенными тормозными колодками? Все ведь знают, что ничего хорошего это не сулит. Однако судя по бурным обсуждениям на форумах, вопрос, сколько же можно кататься с отработанными расходниками, таки не дает покоя автовладельцам. Когда нужно ехать на СТО, и чем чреват запоздалый сервис тормозных механизмов, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Причины, по которым водители не могут добраться до автомастерской, чтобы обновить колодки, бывают разные. Одни банально ждут зарплату, другим тяжело выкроить время в своем плотном графике, третьи придерживаются мнения, что из расходников нужно выжимать по максимуму. И всех их так или иначе беспокоит вопрос, а сколько же у них в запасе есть времени до того критического момента, когда эффективность тормозов приблизится к нулю.
Вот, скажем, автовладелец собирается в неотложное путешествие в другой город, и тут как назло срабатывает датчик износа тормозных колодок. Времени на сервис уже нет: багажник набит вещами, салон — пассажирами, а смартфон — сообщениями в духе «ну когда же вы наконец приедете». Что делать: на свой страх и риск отправляться в пункт назначения или наперекор всем планам ехать на СТО?
В руководствах по эксплуатации автомобилей производители, как правило, указывают допустимый километраж на изношенных колодках, а потому первым делом стоит отыскать среди прочего барахла в бардачке мануал. Чаще всего это 1000 — 1500 километров с момента пробуждения датчика. Правда, важно учитывать стиль вождения шофера. Кто-то может спокойно проехать 5000 км, не навредив ни себе, ни машине, а кто-то попадет в ДТП уже через несколько часов.
А как поступить, если датчик комплектацией не предусмотрен? Не секрет, что выявить износ колодок можно по другим очевидным признакам, таким как характерный скрежет, снижение эффективности торможения и прочим. Если вы, осмотрев механизмы, пришли к выводу, что расходники срочно требуют замены, то откладывать визит на сервис не стоит. Помните: датчик срабатывает заранее, а естественные «сигнализаторы» — когда все уже плохо.
Стоит ли говорить о том, какая судьба уготовлена тем, кто, игнорируя здравый смысл, катается с изношенными колодками? Во-первых, они рискуют причинить вред себе, своим пассажирам и окружающим. Ведь автомобиль с тормозной системой с «голыми» пластинами, зажимающими диски — это почти тоже самое, что транспорт без тормозной системы вообще. В один ужасный момент машина почти наверняка станет неуправляемой.
Кроме того, своими опрометчивыми действиями вы можете ненароком «загубить» тормозные диски, поршни цилиндров или барабаны. И это в лучшем случае. В худшем — к списку прибавятся бампер, фары, радиатор и другие детали, принимающие на себя удар в случае ДТП. Так нужно ли играть с огнем? Гораздо проще и дешевле вовремя заменить изношенные колодки, нежели ремонтировать всю систему или восстанавливать автомобиль после аварии.