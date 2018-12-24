Сколько проедет машина со стертыми колодками

Причины, по которым водители не могут добраться до автомастерской, чтобы обновить колодки, бывают разные. Одни банально ждут зарплату, другим тяжело выкроить время в своем плотном графике, третьи придерживаются мнения, что из расходников нужно выжимать по максимуму. И всех их так или иначе беспокоит вопрос, а сколько же у них в запасе есть времени до того критического момента, когда эффективность тормозов приблизится к нулю.

Вот, скажем, автовладелец собирается в неотложное путешествие в другой город, и тут как назло срабатывает датчик износа тормозных колодок. Времени на сервис уже нет: багажник набит вещами, салон — пассажирами, а смартфон — сообщениями в духе «ну когда же вы наконец приедете». Что делать: на свой страх и риск отправляться в пункт назначения или наперекор всем планам ехать на СТО?