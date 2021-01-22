Как водители нечаянно убивают генератор даже на новых автомобилях

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О том, что в машине есть такая штуковина, как генератор, автовладельцы вспоминают довольно редко. Ведь даже открыв капот современной легковушки его, как правило, сложно заметить. Тем не менее — он существует. И его вполне можно нечаянно вывести из строя. Что не следует делать, чтобы не спалить генератор, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Самый распространенный но, как ни странно, наименее известный метод выведения из строя совершенно исправного генератора собственной машины, связан с аккумулятором. Достаточно не следить за состоянием последнего и какое-то время эксплуатировать полудохлую батарею. В ней почти наверняка как мимнимум в одной из «банок» имеет место короткое замыкание. Это — дополнительная мощная электрическая нагрузка на генератор. Надо иметь в виду, что в большинстве современных легковушек он практически всегда работает на максимуме своих возможностей. Поскольку должен обеспечивать кучу бортовых потребителей электричества и еще подзаряжать аккумулятор.

У него нет серьезного запаса по мощности, поскольку все автопроизводители сейчас отчаянно экономят в том числе и на ней — за счет снижения количества используемых в его конструкции материалов. И вот представьте, что в такой ситуации на генератор «навешивают» еще одного серьезного «электронахлебника» в виде «закороченной банки» АКБ.

Из-за перегрузки генератор начинает перегреваться сверх положенного. Он и в штатном-то режиме вполне может раскаляться до 60º-70ºС. А при перегрузке температура «гены» может зашкаливать. Зимой это не столь критично. Все-таки холодный воздух неплохо отводит тепло. А в летнюю жару, когда с охлаждением все не столь радужно, старый полумертвый аккумулятор может достаточно быстро «убить» генератор, который выйдет из строя из-за хронического перегрева.

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Примерно к таким же печальным последствиям приведет неуемная любовь автовладельца к аудиотюнингу. Разумеется, можно «напихать» в машину десяток нештатных динамиков, сабвуфер, усилитель, процессор, прочие позарез необходимые аксессуары и наслаждаться любимыми мелодиями. Но при этом надо помнить, что «кормить» все эти дополнительные потребители энергии придется все тому же штатному генератору. Как долго он будет выдерживать работу на износ с перегревом — никто точно не скажет. Зато можно легко предсказать, что «сдохнет» он гораздо раньше, чем ему было положено изначально.

Еще один способ, который неосведомленные автовладельцы применяют в «борьбе» с генератором собственной машины — любовь к езде по как можно более глубоким лужам. Не по тем, что спокойно форсируют пешеходы, а по настоящим «пацанским» водоемам на проезжей части — глубинной не меньше чем на высоту профиля автомобильной резины. Или еще глубже. При форсировании подобных озер генератор оказывается полностью мокрым.

Да, у него имеется кое-какая защита от влаги. Но она не абсолютная и не вечная. А вода, как известно, «дырочку найдет». И как только это случится — хлоп, и нету больше генератора. Заметим, кстати, что подобный эффект дает и мойка моторного отсека, — если пренебрегать обязательной продувкой-просушкой подкапотного пространства по окончании этой процедуры.

безопасность дорожного движения, ремонт, техническое обслуживание
23 января 2021
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