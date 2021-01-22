Как водители нечаянно убивают генератор даже на новых автомобилях

Самый распространенный но, как ни странно, наименее известный метод выведения из строя совершенно исправного генератора собственной машины, связан с аккумулятором. Достаточно не следить за состоянием последнего и какое-то время эксплуатировать полудохлую батарею. В ней почти наверняка как мимнимум в одной из «банок» имеет место короткое замыкание. Это — дополнительная мощная электрическая нагрузка на генератор. Надо иметь в виду, что в большинстве современных легковушек он практически всегда работает на максимуме своих возможностей. Поскольку должен обеспечивать кучу бортовых потребителей электричества и еще подзаряжать аккумулятор.

У него нет серьезного запаса по мощности, поскольку все автопроизводители сейчас отчаянно экономят в том числе и на ней — за счет снижения количества используемых в его конструкции материалов. И вот представьте, что в такой ситуации на генератор «навешивают» еще одного серьезного «электронахлебника» в виде «закороченной банки» АКБ.

Из-за перегрузки генератор начинает перегреваться сверх положенного. Он и в штатном-то режиме вполне может раскаляться до 60º-70ºС. А при перегрузке температура «гены» может зашкаливать. Зимой это не столь критично. Все-таки холодный воздух неплохо отводит тепло. А в летнюю жару, когда с охлаждением все не столь радужно, старый полумертвый аккумулятор может достаточно быстро «убить» генератор, который выйдет из строя из-за хронического перегрева.