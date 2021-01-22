Как водители нечаянно убивают генератор даже на новых автомобилях

Самый распространенный но, как ни странно, наименее известный метод выведения из строя совершенно исправного генератора собственной машины, связан с аккумулятором. Достаточно не следить за состоянием последнего и какое-то время эксплуатировать полудохлую батарею. В ней почти наверняка как мимнимум в одной из «банок» имеет место короткое замыкание. Это — дополнительная мощная электрическая нагрузка на генератор. Надо иметь в виду, что в большинстве современных легковушек он практически всегда работает на максимуме своих возможностей. Поскольку должен обеспечивать кучу бортовых потребителей электричества и еще подзаряжать аккумулятор.
У него нет серьезного запаса по мощности, поскольку все автопроизводители сейчас отчаянно экономят в том числе и на ней — за счет снижения количества используемых в его конструкции материалов. И вот представьте, что в такой ситуации на генератор «навешивают» еще одного серьезного «электронахлебника» в виде «закороченной банки» АКБ.
Из-за перегрузки генератор начинает перегреваться сверх положенного. Он и в штатном-то режиме вполне может раскаляться до 60º-70ºС. А при перегрузке температура «гены» может зашкаливать. Зимой это не столь критично. Все-таки холодный воздух неплохо отводит тепло. А в летнюю жару, когда с охлаждением все не столь радужно, старый полумертвый аккумулятор может достаточно быстро «убить» генератор, который выйдет из строя из-за хронического перегрева.
Примерно к таким же печальным последствиям приведет неуемная любовь автовладельца к аудиотюнингу. Разумеется, можно «напихать» в машину десяток нештатных динамиков, сабвуфер, усилитель, процессор, прочие позарез необходимые аксессуары и наслаждаться любимыми мелодиями. Но при этом надо помнить, что «кормить» все эти дополнительные потребители энергии придется все тому же штатному генератору. Как долго он будет выдерживать работу на износ с перегревом — никто точно не скажет. Зато можно легко предсказать, что «сдохнет» он гораздо раньше, чем ему было положено изначально.
Еще один способ, который неосведомленные автовладельцы применяют в «борьбе» с генератором собственной машины — любовь к езде по как можно более глубоким лужам. Не по тем, что спокойно форсируют пешеходы, а по настоящим «пацанским» водоемам на проезжей части — глубинной не меньше чем на высоту профиля автомобильной резины. Или еще глубже. При форсировании подобных озер генератор оказывается полностью мокрым.
Да, у него имеется кое-какая защита от влаги. Но она не абсолютная и не вечная. А вода, как известно, «дырочку найдет». И как только это случится — хлоп, и нету больше генератора. Заметим, кстати, что подобный эффект дает и мойка моторного отсека, — если пренебрегать обязательной продувкой-просушкой подкапотного пространства по окончании этой процедуры.