Почему щелчки после включения кондиционера грозят серьезными проблемами

Если сразу после включения кондиционера или системы климат-контроля из-под капота слышны щелчки, да еще и громкие, то водителю стоит насторожиться. Это может говорить о серьезной неисправности и скорой поломке дорогих узлов.

Напомним и о том, что обычному автолюбителю не под силу починить даже самый простой «кондей». Для этого требуется сервис, квалифицированный мастер, спецоборудование и даже спецжидкости. Все это очень дорого стоит, так что ремонт лучше не откладывать, иначе придется разоряться на еще большую сумму.

«Ушел» фреон

Это одна из самых распространенных неисправностей, которая может довести до серьезной поломки. Дело в том, что фреон выполняет роль охлаждающей и смазывающей жидкости в системе кондиционирования. Жидкость эта летучая, и когда в системе появляется брешь, фреон моментально исчезает. И вот тогда из-под капота начинают доноситься довольно громкие щелчки, потому как механизм системы лишается смазки.

Для того, чтобы найти место утечки, в кондиционер заправляют специальную жидкость. Делается это только на сервисе, поскольку в свободной продаже ее не найти. Потом жидкость сливают, устраняют течь и заправляют новый фреон. Наверное, вы уже догадались, что даже такая работ стоит недешево. Плюс, нужно раскошелится на трубки «кондея»: тоже отнюдь не копейки.