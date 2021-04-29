5 причин вечно спущенных колес, не связанных с обычным проколом

Заполучить такой подарок на отечественной дороге просто: хватит и ловко вырезанного «под заплатку» куска асфальтового полотна. Трещинка может быть настолько крошечной, что даже незаметна глазу, но воздуху этого будет достаточно. Каждый божий день будет начинаться с бодрого треска насоса и не менее бодрых проклятий.

Переходя от диска к самой шине, стоит вспомнить про клей, их соединяющий. Согласно наблюдениям сотрудников портала «АвтоВзгляд», качественный шиномонтаж может продержаться «без вмешательств» не более пяти-шести лет или 30 000 км. Потом колесо все равно начнет подтравливать, и его придется отвезти к специалисту. Экономия же на «химии» и применение различных «аналогов» приведет к существенному сокращению этого срока. Как, впрочем, и любовь к передвижению на вечно спущенных шинах.

От времени, неправильного хранения и эксплуатации может деформироваться сама шина. Став квадратной, резина не удержится на диске, каким бы «моментом» ее не клеили. Она будет бить в руль, разрушать подвеску и не в лучшую сторону сказываться на расходе топлива, а также постоянно спускать. Кстати, сильно изношенная покрышка, корд которой свое уже «отходил», скоро порадует своего владельца «грыжами» и однажды просто лопнет.