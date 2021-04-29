5 причин вечно спущенных колес, не связанных с обычным проколом

Действительно, наиболее частой причиной спущенных колес являются гвозди, шурупы, саморезы и прочие скобяные изделия, щедро разбросанные по российским дворам да дорогам. Однако порой так выходит, что визуально шина абсолютно цела, но утро все равно начинается с насоса. На что смотреть и как проблему решить? Первое, о чем стоит вспомнить — это состав автомобильного колеса. Камеру в нем уже не отыскать, но шина и диск — на месте. Начнем, пожалуй, с железа.
Стальные «штамповки» у нас популярностью не пользуются, всяк и каждый желает видеть на своем авто «литье», а лучше даже кованые диски. Последние, как впрочем и оригинальные, стоят непомерно дорого, поэтому большинство автомобилей в России могут похвастать литыми легкосплавными «ободами» производства Поднебесной. Все в них прекрасно — и дизайн, и формфактор, и цена — но ровно до первой ямы. Литые диски легко деформировать, причем даже незначительное изменение геометрии приведет к постоянному общению с насосом.
Вторая причина потери целостности и, соответственно, давления — трещина.
Заполучить такой подарок на отечественной дороге просто: хватит и ловко вырезанного «под заплатку» куска асфальтового полотна. Трещинка может быть настолько крошечной, что даже незаметна глазу, но воздуху этого будет достаточно. Каждый божий день будет начинаться с бодрого треска насоса и не менее бодрых проклятий.
Переходя от диска к самой шине, стоит вспомнить про клей, их соединяющий. Согласно наблюдениям сотрудников портала «АвтоВзгляд», качественный шиномонтаж может продержаться «без вмешательств» не более пяти-шести лет или 30 000 км. Потом колесо все равно начнет подтравливать, и его придется отвезти к специалисту. Экономия же на «химии» и применение различных «аналогов» приведет к существенному сокращению этого срока. Как, впрочем, и любовь к передвижению на вечно спущенных шинах.
От времени, неправильного хранения и эксплуатации может деформироваться сама шина. Став квадратной, резина не удержится на диске, каким бы «моментом» ее не клеили. Она будет бить в руль, разрушать подвеску и не в лучшую сторону сказываться на расходе топлива, а также постоянно спускать. Кстати, сильно изношенная покрышка, корд которой свое уже «отходил», скоро порадует своего владельца «грыжами» и однажды просто лопнет.
Высота протектора является индикатором «профпригодности» шины далеко не всегда. Порой так случается, что покрышка визуально выглядит еще не изношенной, но от времени и хранения на солнце на ней появляются трещины. Как и в случае с диском, пары микронов будет вполне достаточно, чтобы колесо начало «подтравливать», вынуждая доставать из багажника насос чаще, чем обычно. Ездить на таких колесах уже не стоит — шина может лопнуть в любой момент от минимальной дорожной неровности.
Заключительный пункт, о котором многие забывают — это ниппель. Клапан, он же золотник, нуждается в регулярной замене, ведь со временем он изнашивается и начинает пропускать воздух в обратную сторону. Но прежде чем выбросить и купить новый, стоит попробовать его просто завернуть — от русских дорог «саморазбираются» даже надежнейшие соединения.