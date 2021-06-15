Какой автомобильный ароматизатор прослужит дольше

Известная пословица гласит, что на вкус и цвет товарищей нет. Справедливость сего изречения в полной мере можно отнести на счет выбора запахов. Согласитесь, каждый, кто покупал для своей машины тот или иной источник аромата, в первую очередь руководствовался собственными предпочтениями в отношении конкретных «амбре».

Что, в общем-то, справедливо, ведь правильно подобранный аромат благотворно влияет на настроение человека, а это очень важно, тем более, когда этот человек управляет автомобилем. Впрочем, если с выбором подходящего аромата у автовладельцев проблем почти не возникает (потеря обоняния от ковида не в счет), то с выбором нужного форм-фактора (проще говоря, дизайна и содержимого фасовки) неопределенность все же наблюдается.

Связано это с конструктивным многообразием ароматизированных аксессуаров. Поэтому в нынешнем обзоре мы затронем ряд отличительных особенностей этих оригинальных продуктов, ассортимент которых насчитывает несколько сотен позиций.