Какой автомобильный ароматизатор прослужит дольше

Известная пословица гласит, что на вкус и цвет товарищей нет. Справедливость сего изречения в полной мере можно отнести на счет выбора запахов. Согласитесь, каждый, кто покупал для своей машины тот или иной источник аромата, в первую очередь руководствовался собственными предпочтениями в отношении конкретных «амбре».
Что, в общем-то, справедливо, ведь правильно подобранный аромат благотворно влияет на настроение человека, а это очень важно, тем более, когда этот человек управляет автомобилем. Впрочем, если с выбором подходящего аромата у автовладельцев проблем почти не возникает (потеря обоняния от ковида не в счет), то с выбором нужного форм-фактора (проще говоря, дизайна и содержимого фасовки) неопределенность все же наблюдается.
Связано это с конструктивным многообразием ароматизированных аксессуаров. Поэтому в нынешнем обзоре мы затронем ряд отличительных особенностей этих оригинальных продуктов, ассортимент которых насчитывает несколько сотен позиций.
Начнем с используемых материалов. Итак, сегодня в качестве «мобильных» источников запаха задействуют спиртосодержащие жидкости, специальные гелевые составы, керамические или известковые гранулы, дерево, фетр и даже картон.
Это разнообразие обусловлено коммерческой составляющей, которое, в первую очередь, направлено на увеличение торгового ассортимента, а также на расширение функциональных возможностей пахучих препаратов. В частности, одним из главных эксплуатационных показателей любого компактного ароматизатора является срок его действия после вскрытия флакона или блистерной упаковки.
Так, например, гелевые освежители отличает умеренная интенсивность «духмана». Что сказывается на продолжительности их действия, достигающей 3—4 месяца. Жидкостные ароматизаторы по интенсивности «помощнее», однако и «затухают» раньше гелевых. Еще быстрее «кончаются» пахучие керамические или известковые гранулы. Ну, а самые краткие по своему действию — фетр и картон. Последних, как показывает практика, хватает максимум на 3—4 недели.
Впрочем, надо отметить, в последнее время на нашем рынке стали появляться автомобильные ароматизаторы нового поколения, отличающиеся от аналогов не только качеством используемого в них парфюма, но и увеличенным сроком действия. Наглядный пример — душистые изделия от популярного отечественного бренда Ruseff.
Они представлены несколькими сериями оригинальных жидкостных освежителей воздуха, а также группой «картонных» источников аромата. Несмотря на то, что в продажу эта продукция поступила в конце нынешней весны, эксперты портала «АвтоВзгляда» уже успели протестировать несколько вариантов новинки (фото ниже). И уже из первых полученных отзывов можно выделить общие особенности, присущие всем душистым аксессуарам Ruseff.
Прежде всего, продолжительный (до нескольких месяцев) срок действия всех типов ароматизаторов. В жидкостных версиях этого удалось достичь за счет оригинальной конструкции флакончиков, снабженных пробками из специальной древесины. Каждая из них одновременно выполняет роль как дозатора, так и непосредственно «излучателя» запаха, наполняющего салон. Что касается «картонок», то их срок действия хотя и заметно короче, но тоже впечатляет — до полутора месяцев.
В числе других достоинств новых российских ароматизаторов — ненавязчивость в восприятии запаха, что во многом обусловлено применением высококачественных натуральных отдушек. В качестве наполнителей излучающих ароматов, специалисты компании используют специальные эссенции от известных производителей.
Так, например, в сериях Premium Line и Light Line заметны изысканные и легкие ароматы, сделанные на основе признанных классических комбинаций французского парфюма. Или, скажем, серия De Joie, включающая в себя яркие ароматы на основе популярных природных запахов и парфюмерных отдушек. Их сочетания формируют сочные и бодрящие душистые оттенки, которые так ценятся многими, в том числе профессиональными водителями.
Отметим, что эти и другие автомобильные освежители будут проверяться экспертами «АвтоВзгляда» в течение еще нескольких месяцев. О результатах тестирования мы обязательно проинформируем читателей.