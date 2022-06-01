В чем причина появления неприятных запахов в салоне автомобиля

Очевидно, что наличие неприятных запахов в салоне авто сразу же заставляет принять меры к их немедленному удалению. Правда, тут есть свои особенности. И прежде всего они связаны с поиском самого источника «благоухания». Очень важно выяснить, где конкретно он находится. От точного местонахождения пахучего раздражителя будет зависеть выбор средств, позволяющих эффективно нейтрализовать его. Так, например, специалисты по детейлингу выделяют три основные причины появления источников нежелательных «амбре». Одна из самых распространенных — проблемы с климат-системой автомобиля, вызванные ее неправильным обслуживанием.
Напомним, что на радиаторе испарителя кондиционера присутствует влага, являющаяся благоприятной средой для размножения различных бактерий. И если оно началось, то появление неприятного запаха не заставит себя долго ждать. Понятно, что в этом случае вредную биофлору надо быстрее уничтожить, а систему обработать специальными обеззараживающими средствами. Они замедлят процесс появления новых микроорганизмов.
Еще один распространенный источник «затхлости» в салоне — банальная сырость. Причем это явление можно часто наблюдать не только в межсезонье, но и зимой, когда внутри машины начинает таять прилипший к обуви снег. Пресловутые салонные коврики, впитывая влагу, лишь прибавляют «пахучей» интенсивности. А чтобы качественно проветрить и просушить салон, нужно место, время и, что не исключено, частичный демонтаж кресел или даже ковролина. Однако, как свидетельствует сервисная практика, далеко не все водители готовы к подобным трудоемким хлопотам.
Наконец, существует еще и третья причина, обусловленная, скажем так, «человеческим» фактором. Это когда сам водитель или пассажиры его машины, что называется, своими действиями провоцируют появление нежелательных ароматов. Например, это может быть и курение в салоне, которое насквозь пропитывает табачным дымом обивку салона. Или, скажем, источником стороннего запаха часто оказываются забытые в багажнике скоропортящиеся продукты питания, пролитый на сиденье сок, кетчуп и т. д.
Во всех перечисленных случаях для нейтрализации неприятных запахов приходится пользоваться соответствующими средствами автокосметики. Чтобы «освежающий» эффект от их применения был максимальным, проблему следует решать комплексно. Это особенно актуально в тех случаях, когда производитель автокосметики предлагает сразу несколько специализированных препаратов. Здесь в качестве примера можно рассмотреть продукцию бренда Ruseff.
Так, для очистки автомобильных систем климат-контроля от бактерий в ее ассортименте предусмотрено сразу два продукта. Первый — это фактически профессиональный препарат. Баллончик с аэрозолем оснащен гибким зондом для обработки труднодоступных мест воздуховодов. Данный состав эффективно удаляет загрязнения с их поверхностей, и даже с испарителя «кондишна». Для лучшего доступа к нему рекомендуется извлечь салонный фильтр.
Второй препарат — антибактериальное средство, также рассчитанное на самостоятельное применение. Обработку кондиционера проводят путем принудительной «прокачки» аэрозоля по системе вентиляции салона. Что позволяет в течение 15—20 минут уничтожить микроорганизмы, причем без демонтажа салонного фильтра.
Как отмечают специалисты, поочередное применение указанных средств позволит длительное время поддерживать свежесть системы кондиционирования с сохранением стойкого эффекта. Главное — делать это своевременно, как минимум раз в сезон.
Для иных типов загрязнений, вызывающих неприятные запахи, у Ruseff есть универсальный нейтрализатор запаха. Благодаря входящим в его состав органическим кислотам и катионным поверхностно-активным веществам (ПАВ) препарат эффективно связывает и нейтрализует химические соединения, являющиеся источниками зловония. Баллончик со средством снабжен пульверизатором, что позволяет точечно обрабатывать локальные участки салона.
Ну, а логичным завершением этой дезодорации станет насыщение воздуха внутри автомобиля приятным ароматом. Здесь тоже важно, чтобы данная процедура давала стойкий эффект. Для этих целей в каталоге Ruseff имеется почти три десятка ароматов. Чего стоит одна только серия Premium Line Sports Racing, созданная по образу и подобию классического мужского парфюма. Ароматизаторы данной серии придают водителю уверенность, спокойствие и длительное комфортное настроение во время езды.