В чем причина появления неприятных запахов в салоне автомобиля

Очевидно, что наличие неприятных запахов в салоне авто сразу же заставляет принять меры к их немедленному удалению. Правда, тут есть свои особенности. И прежде всего они связаны с поиском самого источника «благоухания». Очень важно выяснить, где конкретно он находится. От точного местонахождения пахучего раздражителя будет зависеть выбор средств, позволяющих эффективно нейтрализовать его. Так, например, специалисты по детейлингу выделяют три основные причины появления источников нежелательных «амбре». Одна из самых распространенных — проблемы с климат-системой автомобиля, вызванные ее неправильным обслуживанием.

Напомним, что на радиаторе испарителя кондиционера присутствует влага, являющаяся благоприятной средой для размножения различных бактерий. И если оно началось, то появление неприятного запаха не заставит себя долго ждать. Понятно, что в этом случае вредную биофлору надо быстрее уничтожить, а систему обработать специальными обеззараживающими средствами. Они замедлят процесс появления новых микроорганизмов.

Еще один распространенный источник «затхлости» в салоне — банальная сырость. Причем это явление можно часто наблюдать не только в межсезонье, но и зимой, когда внутри машины начинает таять прилипший к обуви снег. Пресловутые салонные коврики, впитывая влагу, лишь прибавляют «пахучей» интенсивности. А чтобы качественно проветрить и просушить салон, нужно место, время и, что не исключено, частичный демонтаж кресел или даже ковролина. Однако, как свидетельствует сервисная практика, далеко не все водители готовы к подобным трудоемким хлопотам.